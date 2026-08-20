”Tidens operativsystem” är ett samordningslager som fungerar som en länk mellan människor, AI-agenter, kalendrar och kommunikationsverktyg – och avgör inte bara när man ska träffas, utan även om man överhuvudtaget ska träffas. Det är just denna kategori som Doodle nu utvecklar, efter att ha förklarat att schemaläggningen – det problem som företaget ägnat 18 år åt att lösa – nu är avklarad. Som VD Christian Fielitz uttrycker det: ”Schemaläggningen är löst. Det är inte något som kommer att göra oss berömda längre.” Nästa steg är ett system som samordnar hur människor och agenter använder den mest knappa resursen som varje organisation har – tid och uppmärksamhet.

Detta är den fullständiga redogörelsen för vad det innebär, hämtad från Fielitz samtal i juni 2026 i programmet ”Vlad Catcher Show”.

Vad ”tidens operativsystem” egentligen innebär

Börja med definitionen, eftersom uttrycket spelar en viktig roll.

"Vi håller på att bygga det vi kallar tidens operativsystem – vilket inte längre handlar om när vi ska träffas, utan om vi överhuvudtaget ska träffas. Bör det här vara ett möte? Hur länge ska det pågå? Var ska vi lägga vår tid och vår uppmärksamhet?"

En kalender registrerar beslut om tid. Ett tidsstyrningssystem fattar dessa beslut. Förändringen går från en passiv förteckning över åtaganden till ett aktivt lager som avgör om ett åtagande överhuvudtaget bör finnas. Dessa fyra frågor – ska vi träffas, ska det vara ett möte, hur länge, var ska vi lägga vår uppmärksamhet – utgör API:et för denna kategori.

Varför schemaläggningsproblemet är löst – och varför det är början, inte slutet

Doodle har all rätt att hävda att problemet med schemaläggning är löst, eftersom man i stort sett har löst det. Historien bakom tjänsten är nästan trotsigt mänsklig:

"Det började på det mest mänskliga sätt man kan tänka sig. År 2007 ville två personer komma snabbare till middagen för att träffa sina vänner och sin familj så fort som möjligt. De funderade på hur de skulle kunna göra det och startade något som kom att bli en helt egen kategori – gruppomröstningar. Att fråga människor när de har tid och kan träffas."

Arton år och ungefär 30 miljoner kunder senare hade den idén utvecklats till en fullfjädrad infrastruktur. Och det är just det som är problemet med ett löst problem: det upphör att vara en ny utmaning. Den hårda, glanslösa sanningen som Fielitz tvingades inse var att det som gjorde Doodle känt inte längre var det som kunde göra det betydelsefullt.

"Vi pratade med våra kunder och sa: ’Egentligen är schemaläggning inte det rätta. Det problemet är redan löst. Det är inte något som kommer att göra oss kända eller hjälpa oss att bygga upp den här nya kategorin.’”

Att utropa seger när det gäller schemaläggningen innebär inte att man backar ur. Det är en förutsättning för att ta sig vidare i processen – från att bara ordna tiden till att samordna den.

De tre sakerna som operativsystemet förmedlar mellan: människor, agenter, kalendrar, kommunikation

Det tydligaste sättet att förstå kategorin är ur ett strukturellt perspektiv. Fielitz beskriver den som ett lager med en specifik position i stapeln:

"Det enklaste sättet att se på det är att det är en plattform – eller ett lager – för samordning av agenter. Den fungerar som en länk mellan människorna, agenterna, kalendern och kommunikationssätten – och den samordnar dessa funktioner."

Gå igenom de fyra saker som den befinner sig mellan:

Människor – de vars tid och uppmärksamhet samordnas, och vars prioriteringar bör styra systemet.

Agenter – de AI-system som i allt högre grad agerar på människors vägnar och som nu behöver samordnas precis som människor.

Kalendrar – en samlad översikt över alla åtaganden, i alla ekosystem (Google, Microsoft, Apple), inte bara i ett.

Kommunikation – de kanaler där samordningen faktiskt sker, från e-post till chatt.

Det är just samordningsrollen som är nyckeln. Inget av dessa fyra lager kan på egen hand samordna de övriga. En kalender kan inte be en agent att sluta boka in en person som behöver tid för koncentration. Ett chattverktyg känner inte till dina affärsprioriteringar. Tidsstyrsystemet är det sammanbindande elementet som får dem att fungera i samverkan.

Varför detta är viktigt just nu: även agenter behöver samordning

Under större delen av programvarans historia har samordning varit en fråga mellan människor. Denna förutsättning håller på att förändras. När AI-agenter börjar planera, utforma och agera självständigt skapar de sin egen samordningsbörda – och utan ett överordnat lager optimerar de lokalt och krockar globalt. Fielitz beskriver användningsfallet konkret:

"Om man tänker på ett företag inom professionella tjänster som försöker bidra till en omställning – just nu, med allt som händer inom AI – försöker man förstå: arbetar medarbetarna verkligen med att skaffa sig kunskap och kompetens? Kommunicerar de olika affärsenheterna med varandra? Vi finns där för att hjälpa er att få detta att fungera snabbare och se till att medarbetarna har den tid de behöver för att bygga upp verksamheten.”

Så fungerar tidens ”operativsystem” i praktiken: det handlar inte om att boka tidsluckor, utan om att se till att rätt personer och aktörer arbetar med de mest konkreta uppgifterna, i rätt ordning.

Varför detta kräver beteendevetare, inte bara ingenjörer

Det är just detta som skiljer kategorin från en funktionsplan. För att bygga ett system som kan avgöra om man ska träffas måste man förstå varför människor väljer att spendera sin tid på det sätt de gör – och det är inte ett tekniskt problem.

"När det här tidigare var ett rent teknikföretag består företaget idag av beteendevetare, neurovetare, kognitionsforskare, sociologer och antropologer – allt för att förstå mänskligt beteende. För det är något som man inte har lyckats omsätta i teknik. ’Om det här, då det där’ har alltid funnits där. Men att verkligen reda ut logiken – varför man i ett fall väljer att lägga tid på en sak, medan man i ett annat fall gör något annat – är mycket svårt att greppa.”

Traditionell programvara bygger på deterministiska regler: om det här, så det där. Människors tidsplanering fungerar inte på det sättet. Samma person tackar nej till ett möte på måndagen men tackar ja till ett identiskt möte på torsdagen, av skäl som är kontextuella, känslomässiga och sociala. Att fånga upp den logiken – att skapa programvara som modellerar varför snarare än bara när – är anledningen till att Doodle nu anställer personal inom discipliner som de flesta programvaruföretag aldrig har anlitat. Området handlar lika mycket om kognitionsvetenskap som om kodning.

Faxmaskinens framtid: hur möten kommer att upplevas år 2045

Om kategorin slår igenom kommer dagens samordningsinsatser att framstå som absurda i efterhand. Fielitz tar till en medvetet föråldrad bild:

"När jag tänker på år 2045 kommer det förmodligen att kännas ungefär som när vi idag tänker på faxmaskinen. De där små apparaterna som piper ’pip-pip-pip’ och man undrar: ’Vad är det för ljud? Varför blinkar och skriker allt åt mig? Vi har inga faxmaskiner längre – allt är mer i rörelse och flytande.”

Faxmaskinen är den perfekta analogin, eftersom den inte ersattes av en bättre faxmaskin – den upplöstes istället i ett mer flexibelt medium. Det är just det som gäller för möten: inte bättre planerade möten, utan en samordning som är så integrerad i omgivningen att det stela, avbrytande mötet känns som en relik. Hans vision för vad som ska ersätta det:

"Min vision är att vi ska se tid som något vi uppskattar och värdesätter – som vi kan fördela precis som vi vill, i enlighet med våra prioriteringar och våra livssituationer. I företagsvärlden känns det mer naturligt än vad det gör idag. Något vi utnyttjar mer medvetet, istället för att bara slösa bort den och överlåta vår handlingsfrihet till andra."

Lägg märke till den sista raden. Framtiden handlar inte om att överlåta din tid till agenter – utan om att använda systemet för att hantera din tid på ett mer medvetet sätt, inte mindre. Agenterna ska tjäna människans prioriteringar, inte tvärtom.

Vad detta innebär för Doodles kunder idag

En flaggskeppsvision är bara trovärdig om den ger resultat redan nu. Tidsoperativsystemet är inte en produkt för framtiden – det dyker upp överallt där ett företag har ett samordningsproblem som inte går att lösa med en kalender. Fielitz nämner tre återkommande utlösande faktorer: företag som når en vändpunkt i sin tillväxt, företag som driver en AI-omställning som kräver avsatt tid, och företag vars medarbetare är på gränsen till utbrändhet och behöver policyer som faktiskt efterlevs. (Vi behandlar dessa ingående i artikeln 3 Moments You Outgrow Your Calendar Tool.)

Den röda tråden: så fort samordningen måste sträcka sig över olika ekosystem, ta hänsyn till prioriteringar eller värna om det mänskliga perspektivet, har man gått bortom vad en kalender kan göra och in i det som ett tidsstyrsystem är till för.

Doodle Time Institute: forskningsavdelningen

Denna kategori innebär ett forskningsåtagande som de flesta mjukvaruföretag inte skulle ta på sig. Fielitz grundade en ideell organisation för att studera tiden i sig:

"Ett av de företag jag grundade förra året är Doodle Time Institute. Det är en ideell organisation som bedriver tillämpad forskning i syfte att hjälpa mänskligheten att förstå tiden – hur vi upplever den och vad den betyder för oss. Denna förståelse saknas fortfarande på global nivå. Vi samarbetar med universitet, forskare, enskilda kreativa personer, musiker och experter."

Det är ett talande drag. Man finansierar inte tillämpad forskning om tidens väsen om man inte verkligen tror att tiden – och inte tidsplanering – är själva kategorin. Institutet utgör den intellektuella ryggraden i detta påstående: om man ska bygga tidens operativsystem bör man också bidra till att öka världens förståelse för vad tid egentligen är.

Varumärkesvisionen i sju ord

Fielitz sammanfattar hela ambitionen i en enda rad:

"När man tänker på tid, tänker man på Doodle."

Det är målet. Inte ”när du behöver boka ett möte” – utan när du tänker på tid. Satsningen ligger i att samordning, om den sköts på rätt sätt, blir synonymt med ett enda namn, på samma sätt som några få exklusiva varumärken blir synonyma med hela sin kategori.

Slutsatsen

Tidens operativsystem är en väl genomtänkt, stegvis uppbyggd satsning:

Schemaläggningen är löst – det är alltså en grundsten, inte en utmaning. Den nya kategorin utgör ett samordningslager mellan människor, agenter, kalendrar och kommunikation. Det handlar om att avgöra om man ska träffas, inte bara när – det är skillnaden mellan att bara notera tiden och att planera den. Det krävs beteendevetenskap, inte bara teknik, eftersom människors tidsanvändning inte fungerar enligt principen ”om det här, då det där”. Målet är en sömlös samordning – år 2045 ska dagens möten kännas lika föråldrade som faxmaskiner. Det handlar om mänskligt handlingsutrymme, inte om att överlämna sin tid till ombud.

Schemaläggning handlar om när. Tidens operativsystem avgör om, hur länge och var din uppmärksamhet bör riktas – och det är en betydligt större fråga än den som Doodle utgick ifrån 2007.

Hämtat från Christian Fielitz intervju i juni 2026 i ”Vlad Catcher Show”. Utforska serien: Datorer kommer att bli som olja · 3 tillfällen när du växer ur ditt kalenderverktyg · Att göra sig av med det som gjorde oss kända · Chefernas era är över · År 2045 kommer möten att kännas som faxmaskiner.