Doodle 1:1
Updated: 1 juli 2026
Boka projektuppdateringar, återkopplingsmöten eller intervjuer i två enkla steg
Boka så många enskilda möten du vill med en enda Doodle-inbjudan. När en tid har valts läggs den automatiskt in i din kalender.
Skapa en Doodle med möjliga mötestider. Skicka den till hur många gäster som helst.
Dina gäster väljer själva sina mötestider. Boka in flera 1:1-möten. Undvik dubbelbokningar.
Synkronisera möten automatiskt. När en tid har valts läggs den till i både din och dina gästers kalender automatiskt.
Doodle 1:1 innebär snabbare schemaläggning och inget administrativt arbete alls
Bokning i två steg - Du väljer några möjliga tidpunkter för mötet, och din gäst bekräftar en av de tidpunkter du har valt. En, två – och klart.
Kalenderintegration - Doodle integreras med dina kalendrar så att du kan synkronisera möten automatiskt. Om något dyker upp i din kalender som krockar med ett tidsalternativ du har valt, visar vi det inte för de gäster du bjuder in.
Boka flera möten samtidigt - Skicka ut din Doodle 1:1-inbjudan till hur många gäster du vill och boka flera enskilda möten samtidigt.