Doodle 1:1

Boka så många enskilda möten du vill med en enda Doodle-inbjudan. När en tid har valts läggs den automatiskt in i din kalender.

Synkronisera möten automatiskt. När en tid har valts läggs den till i både din och dina gästers kalender automatiskt.

Skapa en Doodle med möjliga mötestider . Skicka den till hur många gäster som helst.

Bokning i två steg - Du väljer några möjliga tidpunkter för mötet, och din gäst bekräftar en av de tidpunkter du har valt. En, två – och klart.

Kalenderintegration - Doodle integreras med dina kalendrar så att du kan synkronisera möten automatiskt. Om något dyker upp i din kalender som krockar med ett tidsalternativ du har valt, visar vi det inte för de gäster du bjuder in.