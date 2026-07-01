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Så här gör du

Doodle 1:1

Read Time: 2 minutes
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

Updated: 1 juli 2026

One on One illustration

Boka projektuppdateringar, återkopplingsmöten eller intervjuer i två enkla steg

Boka så många enskilda möten du vill med en enda Doodle-inbjudan. När en tid har valts läggs den automatiskt in i din kalender.

  • Skapa en Doodle med möjliga mötestider. Skicka den till hur många gäster som helst.

  • Dina gäster väljer själva sina mötestider. Boka in flera 1:1-möten. Undvik dubbelbokningar.

  • Synkronisera möten automatiskt. När en tid har valts läggs den till i både din och dina gästers kalender automatiskt.

Doodle 1:1 innebär snabbare schemaläggning och inget administrativt arbete alls

  • Bokning i två steg - Du väljer några möjliga tidpunkter för mötet, och din gäst bekräftar en av de tidpunkter du har valt. En, två – och klart.

  • Kalenderintegration - Doodle integreras med dina kalendrar så att du kan synkronisera möten automatiskt. Om något dyker upp i din kalender som krockar med ett tidsalternativ du har valt, visar vi det inte för de gäster du bjuder in.

  • Boka flera möten samtidigt - Skicka ut din Doodle 1:1-inbjudan till hur många gäster du vill och boka flera enskilda möten samtidigt.

Är du redo att sätta igång?

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