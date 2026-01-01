Doodle 1:1

एक Doodle निमंत्रण के साथ जितनी चाहें उतनी एक-एक बैठकें शेड्यूल करें। एक बार समय चुन लिया जाए तो वह स्वचालित रूप से आपके कैलेंडर में बुक हो जाता है।

मीटिंग्स को स्वचालित रूप से सिंक करें। एक बार समय चुन लिया जाए तो वह आपके और आपके अतिथि के कैलेंडर में स्वचालित रूप से जुड़ जाता है।

आपके अतिथि अपनी बैठक का समय चुनते हैं। . कई एक-एक बैठकें निर्धारित करें। दोहरी बुकिंग न करें।

संभावित बैठक समयों के साथ एक Doodle बनाएँ इसे किसी भी संख्या में मेहमानों को भेजें।

2 चरणों में बुकिंग - आप मीटिंग के लिए संभावित समय चुनते हैं, और आपका मेहमान आपके चुने हुए समय में से एक की पुष्टि कर देता है। बस एक, दो, और हो गया।

कैलेंडर एकीकरण - Doodle आपके कैलेंडर के साथ एकीकृत हो जाता है ताकि आप मीटिंग्स को स्वचालित रूप से सिंक कर सकें। यदि आपके कैलेंडर में कोई ऐसी चीज़ आती है जो आपके द्वारा चुने गए समय विकल्प के साथ टकराती है, तो हम इसे आपके द्वारा आमंत्रित किए गए मेहमानों को नहीं दिखाएंगे।