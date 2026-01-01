Doodle 1:1
अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026
दो आसान चरणों में प्रोजेक्ट अपडेट, फीडबैक सत्र, या इंटरव्यू बुक करें
एक Doodle निमंत्रण के साथ जितनी चाहें उतनी एक-एक बैठकें शेड्यूल करें। एक बार समय चुन लिया जाए तो वह स्वचालित रूप से आपके कैलेंडर में बुक हो जाता है।
संभावित बैठक समयों के साथ एक Doodle बनाएँइसे किसी भी संख्या में मेहमानों को भेजें।
आपके अतिथि अपनी बैठक का समय चुनते हैं।. कई एक-एक बैठकें निर्धारित करें। दोहरी बुकिंग न करें।
मीटिंग्स को स्वचालित रूप से सिंक करें। एक बार समय चुन लिया जाए तो वह आपके और आपके अतिथि के कैलेंडर में स्वचालित रूप से जुड़ जाता है।
Doodle 1:1 का मतलब है तेज़ शेड्यूलिंग और शून्य प्रशासनिक कार्य।
2 चरणों में बुकिंग - आप मीटिंग के लिए संभावित समय चुनते हैं, और आपका मेहमान आपके चुने हुए समय में से एक की पुष्टि कर देता है। बस एक, दो, और हो गया।
कैलेंडर एकीकरण - Doodle आपके कैलेंडर के साथ एकीकृत हो जाता है ताकि आप मीटिंग्स को स्वचालित रूप से सिंक कर सकें। यदि आपके कैलेंडर में कोई ऐसी चीज़ आती है जो आपके द्वारा चुने गए समय विकल्प के साथ टकराती है, तो हम इसे आपके द्वारा आमंत्रित किए गए मेहमानों को नहीं दिखाएंगे।
एक साथ कई मीटिंगें सेट करें - किसी भी संख्या में मेहमानों को अपना Doodle 1:1 निमंत्रण भेजें और एक साथ कई वन-ऑन-वन बुक करें।