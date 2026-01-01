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Doodle 1:1

Czas czytania: 2 minut
Doodle Content Team
Doodle Content Team

Zaktualizowano: 1 lip 2026

One on One illustration

Zarezerwuj aktualizacje dotyczące projektu, sesje poświęcone opiniom lub wywiady w dwóch prostych krokach

Za pomocą jednego zaproszenia w serwisie Doodle możesz zaplanować dowolną liczbę spotkań indywidualnych. Po wybraniu terminu zostanie on automatycznie zapisany w Twoim kalendarzu.

  • Utwórz Doodle z proponowanymi terminami spotkania. Wyślij to do dowolnej liczby gości.

  • Twoi goście sami wybierają terminy spotkań. Zaplanuj kilka spotkań indywidualnych. Unikaj nakładania się terminów.

  • Automatycznie synchronizuj spotkania. Po wybraniu terminu zostanie on dodany do Twojego kalendarza oraz automatycznie do kalendarzy Twoich gości.

Doodle 1:1 to szybsze ustalanie terminów i zero pracy administracyjnej

  • Rezerwacje w 2 krokach - Wybierasz możliwe terminy spotkania, a Twój gość potwierdza jeden z wybranych przez Ciebie terminów. Raz, dwa i gotowe.

  • Integracja z kalendarzem - Aplikacja Doodle integruje się z Twoimi kalendarzami, dzięki czemu możesz automatycznie synchronizować spotkania. Jeśli w Twoim kalendarzu pojawi się wydarzenie kolidujące z wybraną przez Ciebie opcją terminu, nie wyświetlimy go zaproszonym gościom.

  • Umów się na kilka spotkań naraz - Wyślij zaproszenie do Doodle 1:1 dowolnej liczbie gości i umów się na kilka spotkań indywidualnych jednocześnie.

Gotowy, żeby zacząć?

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