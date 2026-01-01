Doodle 1:1

Za pomocą jednego zaproszenia w serwisie Doodle możesz zaplanować dowolną liczbę spotkań indywidualnych. Po wybraniu terminu zostanie on automatycznie zapisany w Twoim kalendarzu.

Automatycznie synchronizuj spotkania. Po wybraniu terminu zostanie on dodany do Twojego kalendarza oraz automatycznie do kalendarzy Twoich gości.

Rezerwacje w 2 krokach - Wybierasz możliwe terminy spotkania, a Twój gość potwierdza jeden z wybranych przez Ciebie terminów. Raz, dwa i gotowe.

Integracja z kalendarzem - Aplikacja Doodle integruje się z Twoimi kalendarzami, dzięki czemu możesz automatycznie synchronizować spotkania. Jeśli w Twoim kalendarzu pojawi się wydarzenie kolidujące z wybraną przez Ciebie opcją terminu, nie wyświetlimy go zaproszonym gościom.