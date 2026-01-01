Doodle 1:1
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Zarezerwuj aktualizacje dotyczące projektu, sesje poświęcone opiniom lub wywiady w dwóch prostych krokach
Za pomocą jednego zaproszenia w serwisie Doodle możesz zaplanować dowolną liczbę spotkań indywidualnych. Po wybraniu terminu zostanie on automatycznie zapisany w Twoim kalendarzu.
Utwórz Doodle z proponowanymi terminami spotkania. Wyślij to do dowolnej liczby gości.
Twoi goście sami wybierają terminy spotkań. Zaplanuj kilka spotkań indywidualnych. Unikaj nakładania się terminów.
Automatycznie synchronizuj spotkania. Po wybraniu terminu zostanie on dodany do Twojego kalendarza oraz automatycznie do kalendarzy Twoich gości.
Doodle 1:1 to szybsze ustalanie terminów i zero pracy administracyjnej
Rezerwacje w 2 krokach - Wybierasz możliwe terminy spotkania, a Twój gość potwierdza jeden z wybranych przez Ciebie terminów. Raz, dwa i gotowe.
Integracja z kalendarzem - Aplikacja Doodle integruje się z Twoimi kalendarzami, dzięki czemu możesz automatycznie synchronizować spotkania. Jeśli w Twoim kalendarzu pojawi się wydarzenie kolidujące z wybraną przez Ciebie opcją terminu, nie wyświetlimy go zaproszonym gościom.
Umów się na kilka spotkań naraz - Wyślij zaproszenie do Doodle 1:1 dowolnej liczbie gości i umów się na kilka spotkań indywidualnych jednocześnie.