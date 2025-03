Prenotazioni in 2 fasi - Si scelgono gli orari possibili per l'incontro e l'ospite conferma uno degli orari scelti. Uno, due e il gioco è fatto.

Integrazione con il calendario** - Doodle si integra con i vostri calendari per sincronizzare automaticamente le riunioni. Se nel vostro calendario compare qualcosa che è in conflitto con un'opzione di orario che avete scelto, non lo mostreremo agli ospiti che avete invitato.