Il sistema operativo del tempo è un livello di coordinamento che si colloca tra persone, agenti di intelligenza artificiale, calendari e strumenti di comunicazione — e decide non solo quando incontrarsi, ma anche se incontrarsi o meno. È proprio questa la categoria su cui Doodle sta lavorando dopo aver dichiarato che la pianificazione, il problema che ha impiegato 18 anni a risolvere, è ormai superata. Come dice il CEO Christian Fielitz: «La pianificazione è stata risolta. Non è più qualcosa che ci renderà famosi». Quello che viene dopo è un sistema che coordina il modo in cui le persone e gli agenti gestiscono la risorsa più scarsa di qualsiasi organizzazione: il tempo e l’attenzione.

Ecco la spiegazione definitiva di cosa significhi tutto ciò, tratta dalla conversazione di Fielitz al “Vlad Catcher Show” del giugno 2026.

Cosa significa in realtà "sistema operativo del tempo"

Partiamo dalla definizione, perché questa espressione ha un significato ben preciso.

"Stiamo creando quello che chiamiamo il 'sistema operativo del tempo' — che non riguarda più solo quando incontrarci, ma piuttosto: dovremmo incontrarci proprio? Deve per forza essere un incontro? Quanto dovrebbe durare? Dove dovremmo dedicare il nostro tempo e la nostra attenzione?"

Un calendario registra le decisioni relative al tempo. È un sistema operativo del tempo a prenderle. Il cambiamento consiste nel passare da un registro passivo di impegni a un livello attivo che valuta se un impegno debba esistere o meno. Quelle quattro domande — dovremmo incontrarci, dovrebbe essere una riunione, quanto tempo, su cosa concentrare l’attenzione — sono l’API di questa categoria.

Perché il problema della pianificazione è stato risolto — e perché questo è solo l'inizio, non la fine

Doodle ha tutto il diritto di dire che il problema della pianificazione è risolto, perché in gran parte l'ha risolto. La storia delle sue origini è quasi provocatoriamente umana:

"Tutto è iniziato nel modo più umano che ci sia. Nel 2007, due persone volevano arrivare prima a cena, per incontrare prima i propri amici e la propria famiglia. Si sono guardate intorno per capire come farlo e hanno dato vita a qualcosa che è diventato una categoria a sé stante: i sondaggi di gruppo. Chiedere alle persone quando hanno tempo e quando possono ritrovarsi."

Diciotto anni e circa 30 milioni di clienti dopo, quell’idea si era trasformata in una vera e propria infrastruttura. Ed è proprio questo il problema di un problema risolto: smette di essere una frontiera. La dura e poco affascinante verità che Fielitz ha dovuto affrontare è che ciò che aveva reso famoso Doodle non era più ciò che poteva renderlo rilevante.

"Abbiamo parlato con i nostri clienti e abbiamo detto: 'In realtà, la pianificazione non è la cosa giusta. Il problema della pianificazione è già risolto. Non è qualcosa che ci renderà famosi o che ci aiuterà a creare questa nuova categoria'."

Dichiarare vittoria sulla gestione degli impegni non significa tirarsi indietro. È il presupposto fondamentale per passare al livello successivo: dall’organizzare il tempo al gestirlo in modo coordinato.

Le tre cose tra cui si colloca il sistema operativo: persone, agenti, calendari, comunicazioni

Il modo più chiaro per capire questa categoria è quello strutturale. Fielitz la descrive come uno strato che occupa una posizione specifica nella pila:

"Il modo più semplice per immaginarlo è pensare che sia una piattaforma, o un livello, di coordinamento degli agenti. Si colloca tra le persone, gli agenti, il calendario e il modo in cui comunichi — e coordina tutti questi comportamenti."

Analizza i quattro elementi che lo circondano:

Gli esseri umani — le persone il cui tempo e la cui attenzione vengono coordinati, e le cui priorità dovrebbero guidare il sistema.

Gli agenti : quei sistemi di intelligenza artificiale che agiscono sempre più spesso per conto delle persone e che ora hanno bisogno di essere coordinati proprio come gli esseri umani.

Calendari : la cronologia completa degli impegni, in tutti gli ecosistemi (Google, Microsoft, Apple), non solo in uno.

Comunicazione: i canali attraverso cui avviene effettivamente il coordinamento, dalle e-mail alle chat.

Il punto è proprio il ruolo di coordinamento. Nessuno di questi quattro livelli può coordinare gli altri da solo. Un calendario non può dire a un agente di smettere di fissare appuntamenti per una persona che ha bisogno di tempo per concentrarsi. Uno strumento di chat non conosce le tue priorità aziendali. Il “sistema operativo del tempo” è il tessuto connettivo che li fa agire all’unisono.

Perché è importante proprio adesso: anche gli agenti hanno bisogno di coordinamento

Per gran parte della storia del software, il coordinamento è stato un problema tra persone. Questo presupposto sta cambiando. Man mano che gli agenti di intelligenza artificiale iniziano a pianificare, elaborare e agire in modo autonomo, generano il proprio carico di coordinamento — e senza un livello superiore che li guidi, ottimizzano a livello locale ma entrano in conflitto a livello globale. Fielitz illustra il caso d’uso in modo concreto:

"Se pensi a un'azienda di servizi professionali che cerca di accompagnare un processo di trasformazione — in questo momento, con tutto quello che sta succedendo nel campo dell'IA — cerchi di capire: le persone si impegnano davvero ad acquisire le conoscenze e le competenze necessarie? Le diverse unità aziendali comunicano tra loro? Noi saremmo lì per aiutarti a coordinare tutto questo più velocemente, assicurandoci che le persone abbiano il tempo necessario per far crescere l’azienda."

Ecco come funziona il sistema operativo del tempo: non si tratta di prenotare fasce orarie, ma di assicurarsi che le persone e gli agenti giusti lavorino sulle cose più concrete, nell’ordine giusto.

Perché per questo servono scienziati comportamentali, e non solo ingegneri

Ecco la parte che distingue questa categoria da una roadmap delle funzionalità. Per creare un sistema in grado di valutare se soddisfare o meno una richiesta, bisogna capire perché le persone decidono di impiegare il tempo nel modo in cui lo fanno — e questo non è un problema di ingegneria.

"Quando era solo un'azienda puramente tecnologica, oggi è un mix di scienziati comportamentali, neuroscienziati, scienziati cognitivi, sociologi e antropologi — tutti impegnati a capire il comportamento umano. Perché è una cosa che non si è mai riuscita a tradurre in tecnologia. Il ragionamento 'se questo, allora quello' c'è sempre stato. Ma capire davvero la logica alla base — perché in un caso decidi di dedicare del tempo a qualcosa, mentre in un altro fai qualcos’altro — è davvero difficile da cogliere.»

Il software tradizionale codifica regole deterministiche: se questo, allora quello. Ma la gestione del tempo da parte delle persone non funziona così. La stessa persona può rifiutare una riunione il lunedì e accettarne una identica il giovedì, per ragioni legate al contesto, alle emozioni e alle relazioni sociali. Cogliere questa logica — creare un software che modella il “perché” anziché limitarsi al “quando” — è il motivo per cui Doodle ora impiega figure professionali che la maggior parte delle aziende di software non ha mai assunto. Si tratta tanto di scienze cognitive quanto di programmazione.

Il futuro del fax: come saranno le riunioni nel 2045

Se questa categoria avrà successo, gli elementi del coordinamento di oggi sembreranno assurdi col senno di poi. Fielitz ricorre a un’immagine volutamente datata:

"Quando penso al 2045, probabilmente dovrebbe sembrarmi un po' come pensiamo oggi al fax. Quelle piccole riunioni che fanno 'bip-bip-bip' e ti viene da chiederti: 'Ma cos'è questo rumore? Perché tutto lampeggia e mi urla addosso? Ormai non abbiamo più i fax: tutto è più dinamico e fluido."

Il fax è l’analogia perfetta perché non è stato sostituito da un fax migliore, ma si è dissolto in un mezzo più fluido. È questa l’idea alla base delle riunioni: non riunioni organizzate meglio, ma un coordinamento così integrato nell’ambiente che la riunione rigida e che interrompe il flusso di lavoro sembra ormai un relitto del passato. La sua visione di ciò che la sostituirà:

"La mia visione è che il tempo sia qualcosa che apprezziamo e valorizziamo — che possiamo gestire come vogliamo, in linea con le nostre priorità e il contesto delle nostre vite. Nel mondo del lavoro, sembra che ci sia più libertà rispetto a oggi. Qualcosa che sfruttiamo in modo più consapevole, invece di sprecarlo e lasciare che siano gli altri a decidere per noi."

Fai attenzione all’ultima riga. Il futuro non consiste nel cedere il tuo tempo agli agenti, ma nell’usare il sistema per gestire il tuo tempo in modo più consapevole, non meno. Gli agenti sono al servizio delle priorità dell’essere umano, non il contrario.

Cosa significa questo per i clienti di Doodle oggi

Una visione di punta è credibile solo se dà i suoi frutti nel presente. Il sistema operativo del tempo non è un prodotto da “un giorno o l’altro”: entra in gioco ogni volta che un’azienda ha un problema di coordinamento che il calendario non riesce a risolvere. Fielitz indica tre fattori scatenanti ricorrenti: le aziende che raggiungono un punto di svolta nella crescita, quelle che stanno guidando una trasformazione basata sull’intelligenza artificiale che richiede tempo dedicato, e quelle i cui dipendenti sono sull’orlo del burnout e hanno bisogno di politiche che vengano effettivamente applicate. (Ne parliamo in modo approfondito nell ’articolo “3 momenti in cui il tuo calendario non basta più”.)

Il filo conduttore: nel momento in cui il coordinamento deve attraversare diversi ecosistemi, rispettare le priorità o mettere al centro l’essere umano, vai oltre ciò che fa un calendario ed entri nel vero scopo di un sistema operativo del tempo.

Il Doodle Time Institute: il centro di ricerca

Questo settore comporta un impegno nella ricerca che la maggior parte delle aziende di software non si assumerebbe. Fielitz ha fondato un'organizzazione senza scopo di lucro per studiare il tempo in sé:

"Una delle aziende che ho fondato l'anno scorso è il Doodle Time Institute. È un'organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di ricerca applicata e cerca di aiutare l'umanità a capire il tempo: come lo viviamo, cosa significa per noi. A livello globale non abbiamo ancora questa consapevolezza. Stiamo collaborando con università, ricercatori, creativi, musicisti ed esperti."

È una mossa significativa. Non si finanzia la ricerca applicata sulla natura del tempo a meno che non si creda davvero che sia il tempo — e non la pianificazione — la categoria fondamentale. L’Istituto è la colonna portante intellettuale di questa tesi: se vuoi costruire il sistema operativo del tempo, devi anche far progredire la comprensione mondiale di cosa sia il tempo.

La visione del marchio in sette parole

Fielitz riassume tutta la sua ambizione in una sola frase:

"Quando pensi al tempo, pensi a Doodle."

Ecco l'obiettivo. Non "quando devi organizzare una riunione", ma quando pensi al tempo. La scommessa è che il coordinamento, se fatto bene, diventi sinonimo di un unico nome, proprio come alcuni marchi rari diventano sinonimo dell'intera categoria a cui appartengono.

In conclusione

Il sistema operativo del tempo è una scommessa ponderata e pianificata:

La pianificazione è ormai una cosa scontata: è un punto di partenza, non una sfida. La nuova categoria è un livello di coordinamento tra persone, agenti, calendari e comunicazione. È lui a decidere se incontrarsi, non solo quando — è proprio questo il passaggio dal registrare il tempo all’organizzarlo. Ci vuole la scienza comportamentale, non solo l’ingegneria, perché la gestione del tempo da parte delle persone non funziona secondo lo schema “se questo, allora quello”. L’obiettivo finale è il coordinamento ambientale: nel 2045, le riunioni di oggi dovrebbero sembrare cose del passato, come i fax. Il punto è l’azione umana, non il cedere il tuo tempo a degli agenti.

La pianificazione risponde alla domanda “quando”. Il sistema operativo del tempo risponde invece alle domande “se”, “per quanto tempo” e “dove” dovresti concentrare la tua attenzione — ed è una domanda ben più ampia di quella da cui Doodle è partito nel 2007.

Tratto dall’intervista a Christian Fielitz del giugno 2026 al Vlad Catcher Show. Scopri la serie: Il calcolo sarà come il petrolio · 3 momenti in cui il tuo calendario non ti basta più · Eliminare ciò che ci ha resi famosi · L’era dei manager è finita · Nel 2045, le riunioni sembreranno dei fax.