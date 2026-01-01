System operacyjny czasu to warstwa koordynacyjna, która łączy ludzi, agenty AI, kalendarze i narzędzia komunikacyjne – i decyduje nie tylko o tym, kiedy się spotkać, ale też czy w ogóle warto się spotykać. To właśnie tę kategorię rozwija Doodle po ogłoszeniu, że problem planowania spotkań, nad którym pracowało przez 18 lat, został rozwiązany. Jak mówi dyrektor generalny Christian Fielitz: „Kwestia planowania została rozwiązana. To już nie jest coś, co uczyni nas sławnymi”. Następnym krokiem jest system, który koordynuje, w jaki sposób ludzie i agenci wykorzystują najcenniejszy zasób każdej organizacji – czas i uwagę.

To jest wyczerpujące wyjaśnienie, co to właściwie oznacza – oparte na rozmowie Fielitza z czerwca 2026 roku w programie „Vlad Catcher Show”.

Co tak naprawdę oznacza pojęcie „system operacyjny czasu”

Zacznij od definicji, bo to wyrażenie naprawdę ma znaczenie.

„Tworzymy coś, co nazywamy systemem operacyjnym czasu – nie chodzi już o to, kiedy się spotkać, ale czy w ogóle powinniśmy się spotykać? Czy to w ogóle powinno być spotkanie? Jak długo powinno trwać? Gdzie powinniśmy poświęcać nasz czas i uwagę?”

Kalendarz rejestruje decyzje dotyczące czasu. System operacyjny czasu je podejmuje. Chodzi o przejście od biernego rejestru zobowiązań do aktywnej warstwy, która rozważa, czy dane zobowiązanie w ogóle powinno istnieć. Te cztery pytania – czy powinniśmy się spotkać, czy to powinno być spotkanie, jak długo i na co skupić uwagę – to API tej kategorii.

Dlaczego problem planowania został rozwiązany – i dlaczego to dopiero początek, a nie koniec

Doodle ma pełne prawo ogłosić, że problem planowania został rozwiązany, bo w dużej mierze tak właśnie jest. Historia powstania tej aplikacji jest niemalże buntowniczo ludzka:

„Wszystko zaczęło się od czegoś niezwykle ludzkiego. W 2007 roku dwoje ludzi chciało szybciej dotrzeć na kolację, żeby szybciej spotkać się z przyjaciółmi i rodziną. Rozejrzeli się, jak mogliby to zrobić, i zapoczątkowali coś, co stało się osobną kategorią – ankiety grupowe. Pytają ludzi, kiedy mają czas i kiedy mogą się spotkać”.

Po osiemnastu latach i około 30 milionach klientów ten pomysł przerodził się w pełnoprawną infrastrukturę. I właśnie w tym tkwi problem z rozwiązanym problemem: przestaje on być nowością. Trudna, mało efektowna prawda, z którą musiał się zmierzyć Fielitz, polegała na tym, że to, co uczyniło Doodle sławnym, nie było już tym, co mogło sprawić, że firma ta będzie miała znaczenie.

„Porozmawialiśmy z naszymi klientami i stwierdziliśmy, że tak naprawdę planowanie to nie to. Kwestia planowania jest już rozwiązana. To nie jest coś, co sprawi, że staniemy się sławni, ani nie pomoże nam stworzyć tej nowej kategorii”.

Ogłoszenie zwycięstwa w kwestii planowania nie oznacza wycofania się z tego zadania. To warunek konieczny, żeby przejść na wyższy poziom – od ustalania harmonogramu do jego koordynowania.

Trzy elementy, między którymi działa system operacyjny: ludzie, agenci, kalendarze, komunikacja

Najłatwiej zrozumieć tę kategorię, patrząc na nią z perspektywy strukturalnej. Fielitz opisuje ją jako warstwę zajmującą konkretną pozycję w stosie:

„Najprościej można to sobie wyobrazić jako platformę – albo warstwę – koordynującą działania agentów. Znajduje się ona pomiędzy ludźmi, agentami, kalendarzem i sposobami komunikacji – i to właśnie ona koordynuje te działania”.

Opisz cztery rzeczy, między którymi się znajduje:

Ludzie – to właśnie oni, których czas i uwaga są koordynowane, a których priorytety powinny kierować działaniem systemu.

Agenci — systemy sztucznej inteligencji, które coraz częściej działają w imieniu ludzi i które teraz wymagają koordynacji, tak samo jak ludzie.

Kalendarze — aktualny zapis zobowiązań we wszystkich ekosystemach (Google, Microsoft, Apple), a nie tylko w jednym.

Komunikacja — kanały, przez które faktycznie przebiega koordynacja, od e-maili po czaty.

Chodzi właśnie o tę rolę koordynacyjną. Żadna z tych czterech warstw nie jest w stanie samodzielnie koordynować pozostałych. Kalendarz nie może po prostu powiedzieć agentowi, żeby przestał umawiać spotkania z osobą, która potrzebuje czasu na skupienie. Narzędzie do czatu nie zna twoich priorytetów biznesowych. System zarządzania czasem to spoiwo, które sprawia, że wszystkie te elementy działają w harmonii.

Dlaczego to teraz ma znaczenie: agenci też potrzebują koordynacji

Przez większość historii oprogramowania koordynacja była problemem międzyludzkim. To założenie się zmienia. Gdy agenci AI zaczynają samodzielnie planować, tworzyć projekty i działać, generują własne obciążenie związane z koordynacją – a bez warstwy nad nimi optymalizują działania lokalnie, co prowadzi do globalnych konfliktów. Fielitz konkretnie opisuje ten przypadek użycia:

„Jeśli pomyślisz o firmie świadczącej usługi profesjonalne, która próbuje pomóc w transformacji – zwłaszcza teraz, gdy tyle się dzieje w dziedzinie sztucznej inteligencji – to starasz się zrozumieć: czy ludzie faktycznie pracują nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności? Czy różne działy firmy współpracują ze sobą? Będziemy przy tobie, żeby pomóc ci to wszystko szybciej zorganizować i zadbać o to, żeby ludzie mieli czas potrzebny do rozwijania firmy”.

Tak właśnie działa ten system zarządzania czasem: nie chodzi o rezerwowanie terminów, tylko o to, żeby właściwi ludzie i agenci zajmowali się tym, co najbardziej konkretne, we właściwej kolejności.

Dlaczego potrzebni są tu naukowcy zajmujący się zachowaniami, a nie tylko inżynierowie

To właśnie ta część odróżnia tę kategorię od planu rozwoju funkcji. Stworzenie systemu, który potrafi rozstrzygać, czy warto się z kimś spotkać, wymaga zrozumienia, dlaczego ludzie decydują się spędzać czas w taki, a nie inny sposób – a to nie jest problem inżynieryjny.

„Kiedyś była to firma czysto technologiczna, a teraz to zespół złożony z behawiorystów, neuronaukowców, kognitywistów, socjologów i antropologów – wszyscy po to, żeby zrozumieć ludzkie zachowania. Bo to jest coś, czego nie dało się dotąd przełożyć na technologię. Zasada »jeśli to, to tamto« zawsze istniała. Ale prawdziwe wydobycie tej logiki – dlaczego w jednej sytuacji decydujesz się poświęcić czas na coś, a w innej robisz coś zupełnie innego – jest naprawdę trudne do ogarnięcia.”

Tradycyjne oprogramowanie opiera się na regułach deterministycznych: jeśli to, to tamto. Ludzie nie planują swojego czasu w ten sposób. Ta sama osoba odrzuca spotkanie w poniedziałek, a akceptuje identyczne w czwartek – z powodów kontekstowych, emocjonalnych i społecznych. Uchwycenie tej logiki – stworzenie oprogramowania, które modeluje „dlaczego”, a nie tylko „kiedy” – to właśnie powód, dla którego Doodle zatrudnia teraz specjalistów z dziedzin, których większość firm programistycznych nigdy nie zatrudniła. Ta dziedzina dotyczy w równym stopniu kognitywistyki, co programowania.

Przyszłość faksu: jak będą wyglądały spotkania w 2045 roku

Jeśli ta kategoria się sprawdzi, to z perspektywy czasu dzisiejsze działania koordynacyjne będą wyglądały absurdalnie. Fielitz sięga po celowo przestarzały obraz:

„Kiedy myślę o roku 2045, to pewnie będzie to podobne do tego, jak teraz myślimy o faksie. Te małe urządzenia, które wydają takie „bip-bip-bip”, a ty się zastanawiasz: co to za dźwięk? Dlaczego wszystko miga i krzyczy na mnie? Nie mamy już faksów – wszystko jest bardziej dynamiczne i płynne.”

Faks to idealna analogia, bo nie został zastąpiony przez lepszy faks — po prostu wtopił się w bardziej płynne środowisko. Tak samo jest ze spotkaniami: nie chodzi o lepiej zaplanowane spotkania, ale o koordynację tak naturalną, że sztywne, przerywające pracę spotkania wydają się reliktem przeszłości. Oto jego wizja tego, co je zastąpi:

„Moja wizja jest taka, że czas to coś, co doceniamy i cenimy – coś, co możemy rozdzielać tak, jak chcemy, zgodnie z naszymi priorytetami i kontekstem naszego życia. W biznesie wydaje się to bardziej naturalne niż obecnie. Coś, z czego korzystamy bardziej świadomie, zamiast po prostu marnować czas i oddawać kontrolę w ręce pośredników”.

Zwróć uwagę na ostatni wiersz. Przyszłość nie polega na oddawaniu swojego czasu agentom – chodzi o to, by dzięki systemowi jeszcze bardziej świadomie zarządzać swoim czasem, a nie mniej. To agenci mają służyć priorytetom człowieka, a nie na odwrót.

Co to oznacza dla klientów Doodle dzisiaj

Wizja przewodnia jest wiarygodna tylko wtedy, gdy przynosi korzyści już teraz. System zarządzania czasem to nie produkt „kiedyś” — pojawia się wszędzie tam, gdzie firma boryka się z problemem koordynacji, którego nie da się rozwiązać za pomocą kalendarza. Fielitz wymienia trzy powtarzające się czynniki: firmy, które osiągnęły punkt zwrotny w rozwoju, firmy wprowadzające transformację opartą na sztucznej inteligencji, która wymaga wygospodarowania czasu, oraz firmy, których pracownicy są na skraju wypalenia i potrzebują zasad, które faktycznie będą egzekwowane. (Omówiliśmy to szczegółowo w artyku le „3 momenty, w których kalendarz przestaje wystarczać”).

Wątek przewodni: w momencie, gdy koordynacja musi obejmować różne ekosystemy, uwzględniać priorytety lub skupiać się na ludziach, wykraczasz poza to, do czego służy kalendarz, i wkraczasz w obszar, do czego służy system zarządzania czasem.

Instytut Doodle Time: jednostka badawcza

Ta branża wiąże się z zaangażowaniem w badania, na które większość firm programistycznych by się nie zdecydowała. Fielitz założył organizację non-profit, żeby badać sam czas:

„Jedną z firm, które założyłem w zeszłym roku, jest Doodle Time Institute. To organizacja non-profit zajmująca się badaniami stosowanymi, której celem jest pomóc ludzkości zrozumieć czas – jak go postrzegamy i co dla nas oznacza. Na całym świecie wciąż brakuje nam takiego zrozumienia. Współpracujemy z uniwersytetami, naukowcami, twórcami, muzykami i ekspertami.”

To wymowne posunięcie. Nie finansuje się badań stosowanych nad naturą czasu, chyba że naprawdę wierzysz, że to właśnie czas – a nie planowanie – jest tu kluczową kategorią. Instytut stanowi intelektualny filar tej tezy: jeśli zamierzasz stworzyć system operacyjny czasu, powinieneś też poszerzać światową wiedzę na temat tego, czym właściwie jest czas.

Wizja marki w siedmiu słowach

Fielitz zawarł całą tę ambicję w jednym zdaniu:

„Kiedy myślisz o czasie, myślisz o Doodle.”

To jest właśnie cel. Nie chodzi o to, „kiedy musisz umówić się na spotkanie” — tylko o to, kiedy myślisz o czasie. Stawiamy na to, że dobrze przeprowadzona koordynacja stanie się synonimem jednej nazwy, tak jak kilka nielicznych marek staje się synonimem całej swojej kategorii.

Podsumowując

System operacyjny czasu to przemyślany, sekwencyjny zakład:

Kwestia planowania została rozwiązana — to już podstawa, a nie nowość. Ta nowa kategoria to warstwa koordynacyjna łącząca ludzi, agentów, kalendarze i komunikację. To nie tylko o tym, kiedy się spotkać, ale czy w ogóle się spotkać – na tym polega przejście od rejestrowania czasu do jego organizowania. Potrzebna tu jest nauka o zachowaniu, a nie tylko inżynieria, bo sposób, w jaki ludzie rozdzielają swój czas, nie działa na zasadzie „jeśli to, to tamto”. Ostatecznym celem jest płynna koordynacja — w 2045 roku dzisiejsze spotkania powinny wydawać się czymś tak przestarzałym jak faksy. Chodzi o ludzką sprawczość, a nie o oddawanie swojego czasu innym.

Planowanie dotyczy tego, kiedy. System zarządzania czasem odpowiada na pytania: czy, jak długo i na co powinieneś skupić swoją uwagę – a to o wiele ważniejsze pytanie niż to, od którego Doodle zaczął w 2007 roku.

Fragment wywiadu z Christianem Fielitzem z czerwca 2026 roku w programie „Vlad Catcher Show”. Zapoznaj się z serią: „Compute Will Be Like Oil ” · „3 momenty, w których wyrosniesz z kalendarza” · „Zabijanie tego, co nas rozsławiło ” · „Era menedżerów dobiegła końca ” · „W 2045 roku spotkania będą przypominały faksy”.