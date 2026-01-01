समय का ऑपरेटिंग सिस्टम एक समन्वय परत है जो लोगों, AI एजेंटों, कैलेंडरों और संचार उपकरणों के बीच बैठती है — और सिर्फ यह तय नहीं करती कि कब मिलना है, बल्कि यह भी कि मिलना चाहिए या नहीं। यह वह श्रेणी है जिसे Doodle तब बना रहा है जब उसने घोषित कर दिया कि शेड्यूलिंग — वह समस्या जिसे सुलझाने में उसने 18 साल लगाए — अब पूरी हो चुकी है। CEO Christian Fielitz के शब्दों में: "शेड्यूलिंग सुलझ चुकी है। यह अब हमें प्रसिद्ध बनाने वाली चीज़ नहीं रही।" आगे जो आता है वह एक ऐसा सिस्टम है जो यह व्यवस्थित करता है कि इंसान और एजेंट किसी भी संगठन के सबसे दुर्लभ संसाधन — समय और ध्यान — को कैसे खर्च करते हैं।

यह उस बात का निश्चित विवरण है कि इसका क्या अर्थ है, जो Fielitz की जून 2026 की Vlad Catcher Show पर हुई बातचीत से लिया गया है।

"समय का ऑपरेटिंग सिस्टम" वास्तव में क्या मायने रखता है

परिभाषा से शुरू करें, क्योंकि यह वाक्यांश वाकई काम कर रहा है।

"हम वह बना रहे हैं जिसे हम समय का ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं — जो अब इस बारे में नहीं है कि कब मिलना है, बल्कि यह कि क्या हमें मिलना भी चाहिए? क्या यह मीटिंग होनी चाहिए? यह कितनी लंबी होनी चाहिए? हमें अपना समय और ध्यान कहाँ लगाना चाहिए?"

कैलेंडर समय के बारे में लिए गए निर्णय दर्ज करता है। समय का ऑपरेटिंग सिस्टम वे निर्णय लेता है। यह बदलाव प्रतिबद्धताओं के निष्क्रिय बहीखाते से एक सक्रिय परत की ओर है, जो इस पर तर्क करती है कि कोई प्रतिबद्धता होनी भी चाहिए या नहीं। वे चार सवाल — क्या हमें मिलना चाहिए, क्या यह मीटिंग हो, कितनी लंबी, ध्यान कहाँ लगाया जाए — इस श्रेणी का API हैं।

शेड्यूलिंग क्यों सुलझ चुकी है — और यह अंत नहीं, शुरुआत क्यों है

Doodle के पास शेड्यूलिंग को सुलझा हुआ घोषित करने का विश्वसनीय अधिकार है, क्योंकि उसने ही इसे काफी हद तक सुलझाया। शुरुआत की कहानी लगभग ज़िद भरी हद तक मानवीय है:

"यह सबसे मानवीय चीज़ से शुरू हुआ। 2007 में, दो लोग जल्दी डिनर पर पहुँचना चाहते थे, अपने दोस्तों और परिवार से जल्दी मिलना चाहते थे। उन्होंने देखा कि यह कैसे किया जा सकता है, और उन्होंने कुछ ऐसा शुरू किया जो अपनी ही श्रेणी बन गया — ग्रुप पोलिंग। लोगों से पूछना कि उनके पास कब समय है, और साथ आना।"

अठारह साल और लगभग 3 करोड़ ग्राहकों के बाद, वह विचार बुनियादी ढाँचे में परिपक्व हो चुका था। और सुलझी हुई समस्या की यही दिक्कत है: वह सीमांत नहीं रह जाती। Fielitz को जिस कठोर, चमक-रहित सच्चाई का सामना करना पड़ा वह यह थी कि जिस चीज़ ने Doodle को प्रसिद्ध किया, वह अब वह चीज़ नहीं रही जो उसे महत्वपूर्ण बनाए रखे।

"हमने अपने ग्राहकों से बात की और कहा, असल में शेड्यूलिंग गलत चीज़ है। शेड्यूलिंग सुलझ चुकी है। यह हमें प्रसिद्ध नहीं बनाएगी, न ही यह नई श्रेणी बनाने में हमारी मदद करेगी।"

शेड्यूलिंग पर जीत की घोषणा उससे पीछे हटना नहीं है। यह स्टैक में ऊपर जाने की पूर्व-शर्त है — समय की व्यवस्था करने से समय के संचालन तक।

OS जिन चार चीज़ों के बीच बैठता है: इंसान, एजेंट, कैलेंडर, संचार

इस श्रेणी को समझने का सबसे स्पष्ट तरीका संरचनात्मक है। Fielitz इसे स्टैक में एक विशिष्ट स्थान वाली परत के रूप में वर्णित करते हैं:

"इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि यह एक एजेंट समन्वय प्लेटफ़ॉर्म, या परत है। यह इंसानों, एजेंटों, कैलेंडर और आपके संवाद के तरीकों के बीच बैठती है — और उन व्यवहारों का संचालन करती है।"

जिन चार चीज़ों के बीच यह बैठता है, उन्हें खोलकर देखें:

इंसान — वे लोग जिनके समय और ध्यान का समन्वय हो रहा है, और जिनकी प्राथमिकताओं से सिस्टम चलना चाहिए।

एजेंट — वे AI सिस्टम जो लोगों की ओर से बढ़-चढ़कर काम कर रहे हैं, और जिन्हें अब इंसानों की ही तरह समन्वय की ज़रूरत है।

कैलेंडर — प्रतिबद्धताओं का मौजूदा रिकॉर्ड, हर इकोसिस्टम में (Google, Microsoft, Apple), सिर्फ एक में नहीं।

संचार — वे चैनल जहाँ समन्वय वास्तव में होता है, ईमेल से लेकर चैट तक।

संचालन की भूमिका ही मूल बात है। ये चारों परतें अकेले एक-दूसरे का समन्वय नहीं कर सकतीं। कैलेंडर किसी एजेंट से नहीं कह सकता कि उस व्यक्ति की बुकिंग रोक दे जिसे फोकस समय चाहिए। चैट टूल आपकी व्यावसायिक प्राथमिकताएँ नहीं जानता। समय का ऑपरेटिंग सिस्टम वह जोड़ने वाला ऊतक है जो इन्हें एक सुर में काम करवाता है।

यह अभी क्यों मायने रखता है: एजेंटों को भी समन्वय चाहिए

सॉफ़्टवेयर के अधिकांश इतिहास में समन्वय इंसान-से-इंसान की समस्या थी। वह धारणा टूट रही है। जैसे-जैसे AI एजेंट स्वतंत्र रूप से शेड्यूल करने, ड्राफ़्ट करने और कार्य करने लगे हैं, वे अपना खुद का समन्वय भार पैदा करते हैं — और उनके ऊपर कोई परत न हो तो वे स्थानीय रूप से अनुकूलित होते हैं और वैश्विक रूप से टकराते हैं। Fielitz उपयोग का मामला ठोस रूप से रखते हैं:

"किसी प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ कंपनी के बारे में सोचें जो एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन में मदद करने की कोशिश कर रही है — अभी, जब AI में सब कुछ हो रहा है — आप समझने की कोशिश करते हैं: क्या लोग वाकई ज्ञान और कौशल हासिल करने पर काम कर रहे हैं? क्या अलग-अलग बिज़नेस यूनिट आपस में बात करती हैं? हम वहाँ होंगे ताकि आप इसे तेज़ी से व्यवस्थित कर सकें, यह पक्का हो सके कि लोगों के पास व्यवसाय खड़ा करने के लिए ज़रूरी समय है।"

यही है समय का ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हुए: स्लॉट बुक करना नहीं, बल्कि यह पक्का करना कि सही इंसान और एजेंट, सही क्रम में, सबसे ठोस चीज़ों पर काम कर रहे हों।

इसके लिए सिर्फ इंजीनियर नहीं, व्यवहार वैज्ञानिक क्यों चाहिए

यही वह हिस्सा है जो इस श्रेणी को किसी फ़ीचर रोडमैप से अलग करता है। ऐसा सिस्टम बनाना जो इस पर तर्क करे कि मिलना चाहिए या नहीं, यह समझने की माँग करता है कि इंसान समय जिस तरह खर्च करते हैं वैसा करने का फैसला क्यों करते हैं — और यह इंजीनियरिंग की समस्या नहीं है।

"जब यह विशुद्ध टेक कंपनी हुआ करती थी, अब जो कंपनी है वह व्यवहार वैज्ञानिकों, न्यूरोसाइंटिस्टों, संज्ञानात्मक वैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों, मानवविज्ञानियों का संयोजन है — मानवीय व्यवहार को समझने के लिए। क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो अब तक टेक में अनूदित नहीं हो पाया। 'अगर यह, तो वह' हमेशा से था। लेकिन असल तर्क निकालना — कि आप एक बार किसी चीज़ पर समय लगाने का फैसला क्यों करते हैं, और दूसरी बार कुछ और क्यों करते हैं — पकड़ना बहुत कठिन है।"

पारंपरिक सॉफ़्टवेयर नियतात्मक नियम लिखता है: अगर यह, तो वह। इंसान का समय आवंटन ऐसे काम नहीं करता। वही व्यक्ति सोमवार को एक मीटिंग ठुकराता है और गुरुवार को बिल्कुल वैसी ही मीटिंग स्वीकार कर लेता है, ऐसे कारणों से जो सांदर्भिक, भावनात्मक और सामाजिक हैं। उस तर्क को पकड़ना — ऐसा सॉफ़्टवेयर बनाना जो सिर्फ कब नहीं बल्कि क्यों का मॉडल बनाए — यही कारण है कि Doodle अब ऐसे विषयों के विशेषज्ञ रखता है जिन्हें अधिकांश सॉफ़्टवेयर कंपनियों ने कभी नौकरी पर नहीं रखा। यह श्रेणी जितनी कोड है, उतनी ही संज्ञानात्मक विज्ञान भी।

फ़ैक्स-मशीन भविष्य: 2045 में मीटिंग्स कैसी महसूस होंगी

अगर यह श्रेणी सफल होती है, तो आज के समन्वय की कलाकृतियाँ पीछे मुड़कर देखने पर बेतुकी लगेंगी। Fielitz जानबूझकर एक पुरानी छवि चुनते हैं:

"जब मैं 2045 के बारे में सोचता हूँ, तो यह शायद वैसा ही महसूस होना चाहिए जैसा हम अब फ़ैक्स मशीन के बारे में सोचते हैं। ये छोटी-छोटी मीटिंग्स जो बीप-बीप-बीप करती हैं और आप सोचते हैं, यह आवाज़ क्या है? सब कुछ क्यों झपक रहा है और मुझ पर चिल्ला रहा है? हमारे पास अब फ़ैक्स मशीनें नहीं हैं — सब कुछ ज़्यादा गतिमान और तरल है।"

फ़ैक्स मशीन इसलिए सटीक उपमा है क्योंकि उसकी जगह कोई बेहतर फ़ैक्स मशीन नहीं आई — वह एक ज़्यादा तरल माध्यम में घुल गई। मीटिंग्स के लिए दावा यही है: बेहतर शेड्यूल की गई मीटिंग्स नहीं, बल्कि इतना सहज-व्याप्त समन्वय कि कठोर, बाधा डालने वाली मीटिंग किसी अवशेष जैसी लगे। इसकी जगह क्या लेगा, इस पर उनका दृष्टिकोण:

"मेरा विज़न यह है कि समय हमारे लिए कुछ ऐसा हो जिसकी हम कद्र करें और जिसे महत्व दें — जिसे हम अपनी प्राथमिकताओं और अपने जीवन के संदर्भ के अनुरूप, जैसे चाहें आवंटित कर सकें। व्यवसायों में यह अभी की तुलना में ज़्यादा सहज-व्याप्त महसूस हो। कुछ ऐसा जिसका हम ज़्यादा सचेत होकर लाभ उठाएँ, बजाय इसके कि उसे यूँ ही फेंक दें और अपनी एजेंसी एजेंटों को सौंप दें।"

आख़िरी पंक्ति पर ध्यान दें। भविष्य अपना समय एजेंटों को सौंप देना नहीं है — बल्कि इस सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने समय के बारे में और ज़्यादा विचारपूर्वक रहना है, कम नहीं। एजेंट इंसान की प्राथमिकताओं की सेवा करते हैं, उलटा नहीं।

आज के Doodle ग्राहकों के लिए इसका क्या मतलब है

कोई प्रमुख विज़न तभी विश्वसनीय है जब वह वर्तमान में फल दे। समय का ऑपरेटिंग सिस्टम कोई 'कभी-न-कभी' वाला उत्पाद नहीं है — यह वहाँ-वहाँ दिखाई देता है जहाँ किसी कंपनी के पास ऐसी समन्वय समस्या हो जिसे कैलेंडर हल नहीं कर सकता। Fielitz तीन बार-बार उभरने वाले ट्रिगर गिनाते हैं: विकास के मोड़ पर पहुँचती कंपनियाँ, ऐसी AI ट्रांसफ़ॉर्मेशन चला रही कंपनियाँ जो संरक्षित समय की माँग करती है, और वे कंपनियाँ जिनके लोग बर्नआउट की कगार पर हैं और जिन्हें नीतियों के वास्तविक क्रियान्वयन की ज़रूरत है। (इन्हें हम 3 Moments You Outgrow Your Calendar Tool में विस्तार से कवर करते हैं।)

सूत्र यह है: जिस क्षण समन्वय को इकोसिस्टम पार करने, प्राथमिकताओं का सम्मान करने, या मानवीय फोकस की रक्षा करने की ज़रूरत पड़ती है, आप कैलेंडर के काम से आगे निकलकर उस दायरे में आ जाते हैं जिसके लिए समय का ऑपरेटिंग सिस्टम बना है।

Doodle Time Institute: शोध शाखा

यह श्रेणी एक ऐसी शोध प्रतिबद्धता के साथ आती है जो अधिकांश सॉफ़्टवेयर कंपनियाँ नहीं करतीं। Fielitz ने खुद समय के अध्ययन के लिए एक गैर-लाभकारी संस्था स्थापित की:

"पिछले साल मैंने जिन कंपनियों की स्थापना की उनमें से एक है Doodle Time Institute। यह एक गैर-लाभकारी संस्था है — व्यावहारिक शोध जो मानवता को समय समझने में मदद करने की कोशिश करता है। हम इसे कैसे जीते हैं, यह हमारे लिए क्या मायने रखता है। वैश्विक स्तर पर हमारे पास अभी वह समझ नहीं है। हम विश्वविद्यालयों, शोधकर्ताओं, स्वतंत्र रचनाकारों, संगीतकारों, विशेषज्ञों के साथ काम कर रहे हैं।"

यह बहुत कुछ कह देने वाला कदम है। आप समय की प्रकृति पर व्यावहारिक शोध को तब तक धन नहीं देते जब तक आप सचमुच न मानते हों कि श्रेणी समय है — शेड्यूलिंग नहीं। Institute इस दावे की बौद्धिक रीढ़ है: अगर आप समय का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो आपको समय क्या है, इस पर दुनिया की समझ भी आगे बढ़ानी चाहिए।

सात शब्दों में ब्रांड विज़न

Fielitz पूरी महत्वाकांक्षा को एक पंक्ति में समेट देते हैं:

"जब आप समय के बारे में सोचें, तो आप Doodle के बारे में सोचें।"

यही मंज़िल है। "जब आपको मीटिंग शेड्यूल करनी हो" नहीं — जब आप समय के बारे में सोचें। श्रेणी का दाँव यह है कि समन्वय, सही ढंग से किया जाए, तो एक नाम का पर्याय बन जाता है — जैसे कुछ दुर्लभ ब्रांड अपनी पूरी श्रेणी के पर्याय बन जाते हैं।

निचोड़

समय का ऑपरेटिंग सिस्टम एक सोचा-समझा, क्रमबद्ध दाँव है:

शेड्यूलिंग सुलझ चुकी है — इसलिए वह नींव है, सीमांत नहीं। नई श्रेणी एक समन्वय परत है — इंसानों, एजेंटों, कैलेंडरों और संचार के बीच। यह तय करती है कि मिलना चाहिए या नहीं, सिर्फ कब नहीं — यही समय दर्ज करने से समय के संचालन तक का बदलाव है। इसके लिए सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, व्यवहार विज्ञान चाहिए, क्योंकि इंसान का समय आवंटन "अगर यह, तो वह" नहीं है। अंतिम लक्ष्य सहज-व्याप्त समन्वय है — 2045 में आज की मीटिंग्स फ़ैक्स मशीनों जैसी लगनी चाहिए। मूल बात मानवीय एजेंसी है, अपना समय एजेंटों के हवाले कर देना नहीं।

शेड्यूलिंग ने कब का जवाब दिया। समय का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलना चाहिए या नहीं, कितनी देर, और आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए का जवाब देता है — और यह उस सवाल से कहीं बड़ा सवाल है जिसके साथ Doodle ने 2007 में शुरुआत की थी।

Christian Fielitz के जून 2026 के Vlad Catcher Show इंटरव्यू से लिया गया। शृंखला देखें: Compute Will Be Like Oil · 3 Moments You Outgrow Your Calendar Tool · Killing What Made Us Famous · The Age of Managers Is Over · In 2045, Meetings Will Feel Like Fax Machines।