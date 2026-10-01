सबसे कठिन मोड़ असफलता से दूर जाना नहीं है; यह सफलता से दूर जाना है। 18 वर्षों और लगभग 30 मिलियन ग्राहकों के बाद, Doodle ने तय किया कि शेड्यूलिंग, वह उत्पाद जिसने इसे प्रसिद्ध बनाया और जिसके जरिए इसके बिल भरते थे, अब बनाने लायक नहीं रहा। सीईओ क्रिस्टियन फिएलिट्ज़ इसे "जिसने हमें प्रसिद्ध बनाया, उसे खत्म करना" कहते हैं, और वे ईमानदारी से कहते हैं कि कंपनी को फिर से गढ़ने की दो बड़ी चुनौतियों में से यह चुनौती कठिन थी। इस तरह, और इसी कारण, एक सफल SaaS कंपनी अपनी ही हिट से किनारा करती है।

विपरीत प्रतीत होने वाली चुनौती: सफलता को छोड़ना असफलता की तुलना में अधिक कठिन है।

जब फिएलिट्ज़ Doodle को फिर से बनाने में क्या कठिन था, इसकी सूची बनाते हैं, तो दूसरी वस्तु वह है जिसे अधिकांश संस्थापक कम आंकते हैं:

दूसरा, शायद विरोधाभासी रूप से, मूल रूप से उस चीज़ को खत्म कर रहा था जिसने हमें प्रसिद्ध बनाया था। हमने अपने ग्राहकों से बात की और कहा, वास्तव में, शेड्यूलिंग गलत है। शेड्यूलिंग का समाधान हो चुका है। आपको यह बताना कि जिसने आपको सफल बनाया और जिसने पिछले 18 वर्षों से आपके बिल चुकाए, अब वह सही नहीं है, यह कहना बहुत कठिन कहानी है।

असफल होते उत्पाद को खत्म करना आसान होता है; हर कोई देख सकता है कि वे असफल हो रहे हैं। एक प्रिय, लाभदायक उत्पाद इसका ठीक उल्टा होता है। इसके अपने आंतरिक समर्थक होते हैं, ग्राहकों की वफादारी होती है, और इसके चारों ओर 18 साल की संगठनात्मक पहचान लिपटी होती है। उससे किनारा करना कोई उत्पाद निर्णय नहीं है। यह एक कहानी है जो आपको अपनी टीम, अपने ग्राहकों और खुद को सुनानी होती है, हर उस सहज प्रवृत्ति के खिलाफ जो कहती है कि जो काम कर रहा है उसे मत तोड़ो।

जो काम कर रहा है, उससे क्यों मुड़ें?

तर्क असहज लेकिन स्पष्ट है: एक हल की हुई समस्या विकास की सीमा नहीं है। अगर शेड्यूलिंग पूरी हो चुकी है, अगर यह "हल" हो चुकी है, तो उसमें ऊर्जा डालते रहने से अगली श्रेणी नहीं बन सकती। फिएलिट्ज़ का मानना था कि कंपनी का भविष्य एक स्तर ऊपर, समन्वय में निहित था: यह नहीं कि कब मिलना है, बल्कि यह कि क्या मिलना है, कितनी देर तक, और ध्यान कहाँ जाना चाहिए।

पिवट मूल उत्पाद के मूल्य का खंडन नहीं था। यह इस बात की स्वीकृति थी कि वह मूल्य परिपक्व होकर एक बुनियादी ढांचे में बदल चुका था, और परिभाषा के अनुसार अब वह बुनियादी ढांचा सीमा पर नहीं है।

नेतृत्व का सिद्धांत: रणनीति एक आत्म-पूर्ति करने वाली भविष्यवाणी के रूप में

आप बिना यह सुनिश्चित किए कि यह सही है, इतनी विघटनकारी कॉल कैसे करते हैं? फिएलिट्ज़ का उत्तर एक विशिष्ट रणनीति सिद्धांत है:

रणनीति में मेरा मूल विश्वास यह है कि इसे एक आत्म-पूर्ति करने वाली भविष्यवाणी होना चाहिए। आपको दृष्टि में विश्वास करना होगा, सोचना होगा कि भविष्य में यह कैसा महसूस होगा, और फिर लोगों को उस यात्रा पर साथ ले जाना होगा। यदि आपके मन में दृढ़ विश्वास हो और आपके चेहरे पर मुस्कान हो, और आप इस तरह व्यवहार करें जैसे यह एक अपरिहार्य तथ्य हो, तो आपके पास वास्तव में लोगों को साथ ले जाने का अवसर होता है।"

यह अंधविश्वास नहीं है। यह एक फीडबैक लूप के साथ जुड़ा दृढ़ विश्वास है। यह विश्वास वह गति उत्पन्न करता है जो दृष्टि को साकार करने योग्य बनाती है; नेता का काम है इस दृढ़ विश्वास को इतना स्पष्ट रूप से बनाए रखना कि अन्य लोग उसका अनुसरण कर सकें। लेकिन फिएलिट्ज़ इसे तुरंत एक अनुशासन के साथ जोड़ते हैं:

फिर आपको यह जांचना होगा कि यह अभी भी सही है या नहीं, और जो डेटा आप देखते हैं उसकी व्याख्या करनी होगी। जब तक डेटा आपको यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है कि आप सही रास्ते पर हैं, तब तक दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने वाले उत्पाद बनाने का मौका होता है। और अगर ऐसा नहीं होता, तो हमें रणनीति बदलनी होगी।

आगे बढ़ने का दृढ़ विश्वास; सत्यापित करने की विनम्रता; फिर से दिशा बदलने की इच्छा। यही पिवट के पीछे का ऑपरेटिंग सिस्टम है: निश्चितता नहीं, बल्कि साक्ष्यों के लिए खुला एक विश्वसनीय दृष्टिकोण।

पिवट के लिए वास्तव में जो आवश्यक था: नए कौशल

एक नई दिशा की घोषणा करना तो सिर्फ बयानबाज़ी है। इसे साकार करने के लिए यह ज़रूरी था कि Doodle किस तरह की कंपनी है, उसे ही बदल दिया जाए। पुराने उत्पाद को बंद करने के साथ-साथ, फिएलिट्ज़ को ऐसी अनुशासनों को भी लागू करना पड़ा, जिनकी एक शेड्यूलिंग कंपनी को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी:

हमें नई क्षमताओं की आवश्यकता थी। जब यह पहले एक शुद्ध तकनीकी कंपनी हुआ करती थी, अब यह कंपनी व्यवहार वैज्ञानिकों, तंत्रिका वैज्ञानिकों, संज्ञानात्मक वैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों का एक संयोजन है, ताकि मानव व्यवहार को समझा जा सके। क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसे तकनीक में अनुवादित नहीं किया जा सका है।

एक ऐसा पिवट जो बाहरी तौर पर संदेश बदलने जैसा दिखता है, वह अंदरूनी तौर पर कंपनी की मुख्य क्षमताओं के लिए कर्मचारियों की पुनर्गठना है। आप उसी टीम के साथ, जिसने एक शेड्यूलिंग टूल बनाया है, यह समझने वाली समन्वय परत नहीं बना सकते कि लोग अपना समय जिस तरह से बिताते हैं, वैसे ही क्यों बिताते हैं। यह पिवट उतना ही इस बात पर था कि Doodle ने किसे काम पर रखा, जितना कि इस बात पर कि उसने क्या लॉन्च किया।

एक ही पुकार का सामना करने वाले संस्थापकों के लिए सबक

फिएलिट्ज़ का पिवट किसी भी ऑपरेटर के लिए एक हस्तांतरणीय प्लेबुक प्रदान करता है, जो यह विचार कर रहा हो कि एक सफल उत्पाद को पीछे छोड़ना चाहिए या नहीं:

निदान करें: "सुलझा हुआ।" यदि आपकी मूल समस्या वास्तव में हल हो गई है, तो उसकी रक्षा करना विकास की रणनीति नहीं है; यह केवल रखरखाव है। ईमानदार रहें कि आप कौन सा कर रहे हैं। सफलता-पिवट को विफलता-पिवट से कठिन होने की उम्मीद करें। प्रतिरोध भावनात्मक और संगठनात्मक है, तार्किक नहीं। उसी के अनुसार परिवर्तन-प्रबंधन की योजना बनाएँ। एक आत्म-पूर्ति करने वाले दृष्टिकोण से नेतृत्व करें। दृढ़ विश्वास, जब दिखाई देता है, तभी लोग साथ आते हैं। आप इतने बड़े मोड़ को सिर्फ स्प्रेडशीट के ज़रिए नहीं ला सकते। दृढ़ विश्वास को एक 'किल-स्विच' (अंतिम उपाय) के साथ जोड़ें। "अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम पिवट करेंगे": डेटा पढ़ते रहें, और फिर से रास्ता बदलने के लिए तैयार रहें। नई सीमा के लिए नए लोगों को नियुक्त करें। एक नई श्रेणी के लिए आमतौर पर ऐसी क्षमताओं की आवश्यकता होती है जो आपकी पुरानी टीम के पास नहीं होती हैं। सबसे कठिन पिवट असल में छिपे हुए भर्ती निर्णय होते हैं।

निचोड़

अधिकांश पिवट सलाह असफलता से बचने के बारे में होती है। Doodle की कहानी दुर्लभ और अधिक शिक्षाप्रद है: सफलता को जानबूझकर छोड़ने का तरीका। "Scheduling is solved" तीन शब्दों में दिया गया वह स्वीकारोक्ति था कि जो चीज़ बिल भर रही थी, वह अब बनाने लायक नहीं रही, और इसे ग्राहकों और टीम दोनों के सामने ज़ोर से कहने की हिम्मत ही असली सबक है। जैसा कि फिएलिट्ज़ पूरे नेतृत्व के नजरिए को प्रस्तुत करते हैं: दृष्टि पर विश्वास करें, लोगों को साथ लेकर चलें, डेटा की जाँच करें, और यदि आप गलत हैं तो फिर से पिवट करें।

क्रिस्टियन फिएलिट्ज़ के जून 2026 के Vlad Catcher Show इंटरव्यू से लिया गया। पिवट के पीछे की पूरी सोच जानने के लिए ' समय का ऑपरेटिंग सिस्टम ' पढ़ें। फिएलिट्ज़ नए रूप में ढली कंपनी को रोज़ कैसे चलाते हैं, यह जानने के लिए 'प्रबंधकों का युग खत्म हो चुका है' (शृंखला का अगला लेख) देखें।