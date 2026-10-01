Det sværeste skifte er ikke at vende ryggen til fiaskoen; det er at vende ryggen til succesen. Efter 18 år og omkring 30 millioner kunder besluttede Doodle, at tidsplanlægning, det produkt, der gjorde virksomheden berømt og sikrede indtægterne, ikke længere var det, der var værd at satse på. CEO Christian Fielitz kalder det »at afskaffe det, der gjorde os berømte«, og han indrømmer ærligt, at det var den sværeste af de to store udfordringer i forbindelse med at genopfinde virksomheden. Sådan og derfor vender en succesfuld SaaS-virksomhed ryggen til sit eget hit.

Den kontraintuitive udfordring: Det er sværere at give slip på succes end på fiasko

Når Fielitz opregner, hvad der var svært ved at genopfinde Doodle, er det andet punkt det, som de fleste grundlæggere undervurderer:

"Det andet, måske lidt modstridende, gik i grunden ud på at afskaffe det, der gjorde os berømte. Vi talte med vores kunder og sagde: ’Faktisk er planlægning det forkerte. Planlægning er løst. At fortælle jer, at det, der har gjort jer succesrige, og som har betalt jeres regninger de sidste 18 år, ikke længere er det rigtige at gøre, er en meget svær historie at fortælle."

Produkter, der ikke fungerer, er nemme at afskaffe; alle kan se, at de ikke fungerer. Et elsket, rentabelt produkt er det modsatte. Det har interne fortalere, kundeloyalitet og 18 års organisatorisk identitet knyttet til sig. At vende ryggen til det er ikke en produktbeslutning. Det er en historie, du er nødt til at fortælle dit team, dine kunder og dig selv, i strid med enhver instinkt, der siger: »Ødelæg ikke det, der fungerer.«

Hvorfor skifte retning, når noget fungerer?

Logikken er ubehagelig, men klar: Et løst problem er ikke en grænse for vækst. Hvis planlægningen er afsluttet, hvis den er »løst«, kan man ikke skabe den næste kategori ved fortsat at bruge energi på den. Fielitz’ tolkning var, at virksomhedens fremtid lå et niveau højere, nemlig i koordineringen: ikke hvornår man skal mødes, men om man overhovedet skal mødes, hvor længe og hvor opmærksomheden bør rettes hen.

Denne kursændring var ikke en afvisning af det oprindelige produkts værdi. Det var en erkendelse af, at værdien havde udviklet sig til infrastruktur, og at infrastruktur per definition ikke længere er det område, hvor grænserne flyttes.

Ledelsesprincippet: strategi som en selvopfyldende profeti

Hvordan kan man træffe en så gennemgribende beslutning uden at være sikker på, at den er rigtig? Fielitz’ svar er en specifik strategiteori:

"Min grundlæggende overbevisning om strategi er, at den skal være en selvopfyldende profeti. Man skal tro på visionen, tænke over, hvordan det vil føles anderledes i fremtiden, og så tage folk med på den rejse. Hvis man har overbevisningen og et smil på læben, og man opfører sig, som om dette er uundgåeligt, så har man en chance for faktisk at få folk med på rejsen."

Det er ikke blind tro. Det er overbevisning kombineret med en feedback-cyklus. Troen skaber den fremdrift, der gør visionen realiserbar; lederens opgave er at udvise sin overbevisning så tydeligt, at andre kan følge den. Men Fielitz kombinerer den straks med en disciplin:

"Så skal du tjekke, om det stadig holder stik, og fortolke de data, du ser. Så længe dataene giver dig grund til at konkludere, at du er på rette spor, er der en chance for at udvikle produkter, der gør verden en smule bedre. Og hvis det ikke er tilfældet, så skifter vi retning."

Overbevisning om at gå videre; ydmyghed til at efterprøve; vilje til at skifte retning igen. Det er det system, der ligger til grund for kursændringen: ikke sikkerhed, men en troværdig vision, der er åben for nye beviser.

Hvad omstillingen egentlig krævede: nye kompetencer

At erklære en ny retning er ren retorik. For at gennemføre den var det nødvendigt at ændre selve Doodles karakter som virksomhed. Ud over at afskaffe det gamle produkt måtte Fielitz indføre kompetencer, som en planlægningsvirksomhed aldrig før havde haft brug for:

"Vi havde brug for nye kompetencer. Mens virksomheden tidligere var en ren teknologivirksomhed, består den i dag af en kombination af adfærdsforskere, neuroforskere, kognitionsforskere, sociologer og antropologer, der har til opgave at forstå menneskelig adfærd. For det er noget, der hidtil ikke har kunnet omsættes til teknologi."

En kursændring, der udefra ser ud som en ændring i kommunikationsstrategien, er i virkeligheden en omstrukturering af virksomhedens kernekompetencer. Man kan ikke opbygge et koordineringslag, der analyserer, hvorfor folk bruger deres tid, som de gør, med det samme team, der udviklede et planlægningsværktøj. Kursændringen handlede lige så meget om, hvem Doodle ansatte, som om de produkter, virksomheden lancerede.

Læringspunkter for iværksættere, der står over for den samme udfordring

Fielitz’ strategi udgør en universel vejledning for enhver virksomhed, der overvejer, om den skal give afkald på et succesfuldt produkt:

Diagnosen »løst«. Hvis dit kerneproblem virkelig er løst, er det ikke en vækststrategi at forsvare det; det er vedligeholdelse. Vær ærlig om, hvad du rent faktisk gør. Forvent, at en succesdrejning vil være sværere end en fiaskodrejning. Modstanden er følelsesmæssig og organisatorisk, ikke logisk. Planlæg forandringsledelsen i overensstemmelse hermed. Led med en selvopfyldende vision. Overbevisning, der gøres synlig, er det, der får folk med. Du kan ikke regne dig frem til en så stor kursændring ved hjælp af regneark. Kombiner overbevisning med en nødstopknap. »Hvis vi ikke gør det, så skifter vi retning«: fortsæt med at læse dataene, og vær parat til at ændre kurs igen. Ansæt nyt personale til det nye område. En ny kategori kræver som regel kompetencer, som dit gamle team ikke har. De sværeste kursændringer er i virkeligheden ansættelsesbeslutninger i forklædning.

Konklusionen

De fleste råd om at skifte retning handler om at undgå fiasko. Doodles historie er mere usædvanlig og lærerig: hvordan man bevidst vælger at forlade en succes. "Planlægningen er løst" var en indrømmelse på tre ord om, at det, der betalte regningerne, ikke længere var det, der var værd at bygge videre på, og modet til at sige det højt, både til kunder og medarbejdere, er den egentlige lære. Som Fielitz formulerer hele ledelsesholdningen: Tro på visionen, tag folk med på rejsen, tjek dataene, og skift retning igen, hvis du tager fejl.

Uddrag fra Christian Fielitz’ interview i Vlad Catcher Show fra juni 2026. Læs » Tidens operativsystem « for hele visionen bag kursskiftet. Hvordan Fielitz leder den fornyede virksomhed i hverdagen, kan du læse i »Ledernes æra er forbi« (næste artikel i serien).