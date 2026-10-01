Le changement de cap le plus difficile, ce n'est pas de tourner le dos à l'échec ; c'est de tourner le dos au succès. Après 18 ans d'activité et environ 30 millions de clients, Doodle a décidé que la gestion des rendez-vous, le produit qui l'avait rendu célèbre et lui avait permis de joindre les deux bouts, ne valait plus la peine d'être développé. Le PDG Christian Fielitz appelle ça « mettre fin à ce qui nous a rendus célèbres », et il reconnaît franchement que c'était le plus dur des deux grands défis à relever pour réinventer l'entreprise. Voilà comment, et pourquoi, une entreprise SaaS à succès tourne le dos à son propre produit phare.

Un défi qui va à l'encontre de l'intuition : c'est plus dur de tourner la page sur un succès que sur un échec

Quand Fielitz énumère les difficultés qu'il a rencontrées pour réinventer Doodle, le deuxième point est celui que la plupart des fondateurs sous-estiment :

« La deuxième, même si ça peut paraître contre-intuitif, c’était en gros de mettre fin à ce qui nous avait rendus célèbres. On a discuté avec nos clients et on leur a dit : "En fait, la planification, c’est pas la bonne approche." La planification, c’est du passé. Te dire que ce qui t’a permis de réussir, et qui t’a permis de payer tes factures ces 18 dernières années, ce n’est plus la bonne solution, c’est vraiment dur à avouer. »

Les produits qui ne marchent pas, c'est facile de les supprimer ; tout le monde voit bien qu'ils ne marchent pas. Un produit apprécié et rentable, c'est tout le contraire. Il a ses défenseurs en interne, la fidélité des clients et 18 ans d'identité d'entreprise qui tournent autour de lui. Y renoncer, ce n’est pas une simple décision produit. C’est une histoire que tu dois raconter à ton équipe, à tes clients et à toi-même, en allant à l’encontre de tous les instincts qui te disent de ne pas changer ce qui marche.

Pourquoi changer de cap alors que ça marche ?

La logique est dérangeante, mais claire : un problème résolu n'est pas un levier de croissance. Si la planification est bouclée, si elle est « résolue », alors continuer à y consacrer de l'énergie ne permettra pas de créer la prochaine catégorie. Selon Fielitz, l’avenir de l’entreprise se trouvait à un niveau supérieur, dans la coordination : pas quand se réunir, mais s’il fallait se réunir, combien de temps, et où concentrer son attention.

Ce changement de cap ne signifiait pas qu’on rejetait la valeur du produit d’origine. C’était plutôt reconnaître que cette valeur avait évolué pour devenir une infrastructure, et que cette infrastructure, par définition, n’est plus à la pointe de l’innovation.

Le principe du leadership : la stratégie comme prophétie auto-réalisatrice

Comment tu peux prendre une décision aussi radicale sans être sûr qu'elle soit la bonne ? La réponse de Fielitz, c'est une théorie spécifique de la stratégie :

« Ma conviction profonde en matière de stratégie, c'est qu'elle doit être une prophétie auto-réalisatrice. Il faut croire en cette vision, imaginer en quoi ça changera les choses à l'avenir, puis emmener les gens avec toi dans cette aventure. Si tu as cette conviction, le sourire aux lèvres, et que tu agis comme si c'était inévitable, alors tu as une chance de vraiment emmener les gens avec toi. »

Ce n'est pas de la foi aveugle. C'est une conviction associée à un cycle de rétroaction. Cette conviction crée l'élan qui rend la vision réalisable ; le rôle du dirigeant, c'est d'afficher cette conviction de manière suffisamment visible pour que les autres puissent la suivre. Mais Fielitz y associe tout de suite une discipline :

« Ensuite, tu dois vérifier si c'est toujours valable, et interpréter les données que tu vois. Tant que les données te permettent de conclure que tu es sur la bonne voie, il y a une chance de créer des produits qui rendent le monde un peu meilleur. Et si ce n'est pas le cas, on change de cap. »

La conviction d'avancer ; l'humilité de vérifier ; la volonté de changer encore de cap. Voilà le principe qui guide ce changement de cap : pas la certitude, mais une vision crédible qui reste ouverte aux preuves.

Ce que ce changement de cap exigeait vraiment : de nouvelles compétences

Annoncer une nouvelle orientation, c'est de la rhétorique. Pour la mettre en œuvre, il a fallu changer la nature même de l'entreprise Doodle. En plus de supprimer l'ancien produit, Fielitz a dû intégrer des compétences dont une entreprise de gestion des plannings n'avait jamais eu besoin :

« On avait besoin de nouvelles compétences. Avant, c'était une entreprise purement technologique, mais aujourd'hui, elle rassemble des spécialistes du comportement, des neuroscientifiques, des chercheurs en sciences cognitives, des sociologues et des anthropologues, pour comprendre le comportement humain. Parce que c'est un domaine qu'on n'a pas encore réussi à transposer dans la technologie. »

Un changement de cap qui, vu de l’extérieur, ressemble à un changement de communication, c’est en réalité, en coulisses, une réorganisation des effectifs autour des compétences clés de l’entreprise. Tu ne peux pas mettre en place une couche de coordination qui analyse pourquoi les gens gèrent leur temps comme ils le font avec la même équipe qui a développé un outil de planification. Ce changement de cap concernait autant les personnes que Doodle a embauchées que les produits qu'elle a lancés.

Des conseils pour les fondateurs qui se retrouvent dans la même situation

La stratégie de Fielitz propose un guide applicable à n'importe quel opérateur qui se demande s'il doit ou non abandonner un produit qui marche bien :

Considère que le problème est « résolu ». Si ton problème principal est vraiment résolu, le défendre n'est pas une stratégie de croissance ; c'est de la gestion courante. Sois honnête sur ce que tu fais. Attends-toi à ce qu'un pivot vers le succès soit plus difficile qu'un pivot vers l'échec. La résistance est émotionnelle et organisationnelle, pas logique. Prépare la gestion du changement en conséquence. Mène avec une vision qui se réalise d’elle-même. C’est la conviction, rendue visible, qui fait avancer les gens. Tu ne peux pas planifier un changement d’orientation aussi important à l’aide d’un simple tableur. Associe ta conviction à un « kill-switch ». « Si on n’y arrive pas, on change de cap » : continue à analyser les données et reste prêt à changer de cap à nouveau. Recrute de nouveaux collaborateurs pour cette nouvelle aventure. Une nouvelle catégorie nécessite généralement des compétences que ton ancienne équipe ne possède pas. Les pivots les plus difficiles sont en réalité des décisions de recrutement déguisées.

En résumé

La plupart des conseils sur le pivot tournent autour de la façon d'échapper à l'échec. L'histoire de Doodle est plus rare et plus instructive : comment abandonner le succès de manière délibérée. « Le problème de la planification est résolu » : ces trois mots étaient l’aveu que ce qui payait les factures n’était plus ce qui valait la peine d’être développé, et le courage de le dire haut et fort, tant aux clients qu’à l’équipe, c’est ça la vraie leçon. Comme Fielitz le résume, voilà comment se présente toute une posture de leadership : crois en ta vision, emmène les gens avec toi, vérifie les données, et change de cap si tu te trompes.

Extrait de l'interview de Christian Fielitz dans l'émission « Vlad Catcher Show » de juin 2026. Pour découvrir toute la vision derrière ce changement de cap, lis « Le système d'exploitation du temps ». Pour savoir comment Fielitz dirige au quotidien cette entreprise réinventée, consulte « L'ère des managers est révolue » (prochain article de la série).