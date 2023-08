Vous pouvez facilement utiliser Doodle pour créer un agenda en ligne et le partager avec vos participants pour leur permettre de choisir le meilleur moment pour se rencontrer. Il est bien sûr possible de créer des sondages Doodle pour d'autres usages que les réunions et la planification ; vous pouvez les utiliser pour des enquêtes, des questionnaires ou pour prendre des rendez-vous. Commencez dès maintenant et essayez-le par vous-même ou lisez la suite pour obtenir des informations plus intéressantes.

Créateur d'agenda en ligne avec Doodle

Avec un compte Doodle gratuit, vous pouvez connecter chacun de vos agendas et vos réunions se synchroniseront automatiquement. Vous pouvez voir tous vos rendez-vous et plans clairement et sans encombrement et vous pouvez modifier et adapter votre agenda quotidiennement en ligne. La connexion de vos agendas en ligne à votre compte est très simple. Une fois que vous avez un compte (ce qui ne prend que quelques instants à configurer), vous pouvez aller sur la page des paramètres de votre compte et cliquer sur "Vos agendas".

À ce stade, vous devrez sélectionner le type de calendrier en ligne que vous souhaitez connecter. Doodle peut se connecter à Google Calendar, Outlook ou d'autres calendriers via le flux ICS.

Créer une réunion et la synchroniser avec votre agenda

Commencez par lancer votre sondage Doodle en choisissant "Créer un Doodle" en haut de la page. Dans la première étape, indiquez le nom de la réunion, le lieu de la réunion et les notes que vous souhaitez. Pour cet exemple, nous utiliserons "Réunion du conseil d'administration". Le lieu de la réunion est "nos bureaux" et nous avons ajouté une petite note, qui consiste à consulter l'ordre du jour à l'avance. C'est toujours un bon conseil !

Ensuite, vous devrez ajouter les différentes options de temps à votre invitation à la réunion. Vous pouvez les ajouter dans la vue hebdomadaire ou dans la vue calendrier. Si vous choisissez la vue calendrier, vous pourrez voir votre agenda en ligne pendant que vous choisissez les heures. Cela vous permet de voir tous vos rendez-vous et d'éviter de les prendre en double ou de les surcharger.

Troisièmement, vous pouvez profiter de toutes sortes de fonctionnalités supplémentaires pour vous aider à rationaliser votre programmation. Vous pouvez limiter le nombre de votes par participant, masquer le sondage pour cacher les informations de vos participants ou ajouter une troisième option "si nécessaire" pour plus de flexibilité. Si vous passez à un compte Premium, vous pouvez ajouter des dates limites pour que les votes soient envoyés encore plus rapidement, et demander les coordonnées des participants pour pouvoir les recontacter après la réunion.

Ajoutez votre nom pour l'étape 4, votre adresse électronique, puis envoyez le Doodle que vous avez créé à vos invités. Il suffit d'ajouter leur adresse électronique dans la case pour envoyer les invitations. Ils peuvent voter pour les dates qui leur plaisent et en quelques minutes, vous avez trouvé le meilleur moment pour votre réunion. Choisissez la date finale et fermez le sondage pour en informer tout le monde.

La synchronisation des différents agendas en ligne avec Doodle est très pratique lorsque vous souhaitez créer un sondage. Les réunions que vous créez avec Doodle peuvent être ajoutées automatiquement à vos calendriers connectés.