È possibile utilizzare facilmente Doodle per creare un'agenda online e condividerla con i partecipanti per consentire loro di scegliere il momento migliore per incontrarsi. Naturalmente è possibile creare sondaggi Doodle non solo per le riunioni e la programmazione, ma anche per sondaggi, questionari o per prenotare appuntamenti. Iniziate subito a provarlo, oppure continuate a leggere per avere altre fantastiche informazioni.

Prova gratuitamente

Agenda online con Doodle

Con un account Doodle gratuito, potete collegare tutti i vostri calendari e le vostre riunioni si sincronizzeranno automaticamente. Potrete vedere tutti gli appuntamenti e i piani in modo chiaro e senza confusione e potrete modificare e adattare la vostra agenda ogni giorno online. Collegare le agende online al proprio account è molto semplice. Una volta creato un account (la cui configurazione richiede solo pochi istanti), è possibile accedere alla pagina delle impostazioni dell'account e fare clic su "I tuoi calendari".

A questo punto dovrete selezionare il tipo di calendario online che volete collegare. Doodle può collegarsi a Google Calendar, Outlook o altri calendari tramite il feed ICS.

Creare una riunione e sincronizzarla con l'agenda

Per prima cosa, avviare il sondaggio Doodle scegliendo "Crea un Doodle" nella parte superiore della pagina. Nella prima fase includete il nome della riunione, il luogo della riunione e le note che desiderate. Per questo esempio, useremo "Riunione del Consiglio di amministrazione". Il luogo è "i nostri uffici" e abbiamo aggiunto una piccola nota che invita a consultare l'ordine del giorno in anticipo. È sempre un buon consiglio!

In secondo luogo, è necessario aggiungere le diverse opzioni di orario all'invito alla riunione. È possibile aggiungerle nella vista settimana o nella vista calendario. Se si sceglie la vista calendario, si potrà vedere l'agenda online mentre si scelgono gli orari. In questo modo è comodo vedere tutti gli appuntamenti, per evitare di fare una doppia prenotazione o di andare in overbooking.

In terzo luogo, potete usufruire di tutti i tipi di funzionalità aggiuntive che vi aiutano a semplificare la programmazione. Potete limitare il numero di voti per partecipante, rendere il sondaggio nascosto per nascondere le informazioni dei partecipanti o aggiungere una terza opzione "se necessario" per una maggiore flessibilità. Se passate a un account Premium, potete aggiungere delle scadenze per accelerare le votazioni e richiedere i dati di contatto per potervi mettere in contatto con i partecipanti dopo la riunione.

Aggiungete il vostro nome per la fase 4, la vostra e-mail e poi inviate il Doodle che avete creato ai vostri ospiti. È sufficiente aggiungere i loro indirizzi e-mail alla casella per inviare gli inviti. I partecipanti possono votare le date che preferiscono e in pochi minuti avrete trovato il momento migliore per la riunione. Scegliete la data finale e chiudete il sondaggio per informare tutti.

Prova gratuitamente

La sincronizzazione di ogni agenda online con Doodle è molto utile quando si vuole creare un sondaggio. Le riunioni create con Doodle possono essere aggiunte automaticamente ai calendari di connect.