Sie können mit Doodle ganz einfach eine Online-Agenda erstellen und diese mit Ihren Teilnehmern teilen, damit diese den besten Zeitpunkt für ein Treffen wählen können. Natürlich können Sie Doodle-Umfragen nicht nur für Meetings und Terminplanungen erstellen, sondern auch für Umfragen, Fragebögen oder Terminbuchungen. Legen Sie jetzt los und probieren Sie es selbst aus oder lesen Sie weiter, um weitere tolle Informationen zu erhalten.

Kostenlos testen

Online-Agenda-Maker mit Doodle

Mit einem kostenlosen Doodle-Konto können Sie alle Ihre Kalender miteinander verbinden und Ihre Termine werden automatisch synchronisiert. Sie sehen alle Ihre Termine und Pläne übersichtlich und können Ihre Agenda täglich online ändern und anpassen. Das Verbinden Ihrer Online-Agenden mit Ihrem Konto ist sehr einfach. Sobald Sie ein Konto eingerichtet haben (was nur wenige Augenblicke in Anspruch nimmt), können Sie Ihre Kontoeinstellungen aufrufen und dann auf "Ihre Kalender" klicken.

An dieser Stelle müssen Sie dann auswählen, welche Art von Online-Kalender Sie verbinden möchten. Doodle kann sich mit dem Google-Kalender, Outlook oder anderen Kalendern über ICS-Feed verbinden.

Eine Besprechung erstellen und mit Ihrer Agenda synchronisieren

Starten Sie zunächst Ihre Doodle-Umfrage, indem Sie oben auf der Seite "Doodle erstellen" wählen. Geben Sie im ersten Schritt den Namen des Meetings, den Ort des Meetings und beliebige Notizen an. In diesem Beispiel verwenden wir "Vorstandssitzung". Der Ort ist "unsere Büros" und wir fügen eine kleine Notiz hinzu, die besagt, dass man sich die Tagesordnung vorher ansehen sollte. Immer ein guter Tipp!

Zweitens müssen Sie die verschiedenen Zeitoptionen zu Ihrer Besprechungseinladung hinzufügen. Sie können sie in der Wochenansicht oder in der Kalenderansicht hinzufügen. Wenn Sie die Kalenderansicht wählen, können Sie Ihre Online-Agenda sehen, während Sie die Zeiten auswählen. Auf diese Weise haben Sie alle Ihre Termine im Blick und können vermeiden, dass Sie sich doppelt anmelden oder überbuchen.

Drittens können Sie alle möglichen zusätzlichen Funktionen nutzen, die Ihnen helfen, Ihre Planung zu rationalisieren. Sie können die Anzahl der Stimmen pro Teilnehmer begrenzen, die Umfrage ausblenden, um die Informationen Ihrer Teilnehmer zu verbergen, oder eine dritte "Falls erforderlich"-Option für mehr Flexibilität hinzufügen. Wenn Sie auf ein Premium-Konto upgraden, können Sie Fristen hinzufügen, damit die Abstimmungen noch schneller durchgeführt werden können, und Kontaktangaben verlangen, damit Sie sich nach der Sitzung mit Ihren Teilnehmern in Verbindung setzen können.

Fügen Sie Ihren Namen für Schritt 4 und Ihre E-Mail-Adresse hinzu und senden Sie das von Ihnen erstellte Doodle an Ihre Gäste. Fügen Sie einfach deren E-Mail-Adressen in das Feld ein, um die Einladungen zu verschicken. Die Gäste können über die gewünschten Termine abstimmen, und in wenigen Minuten haben Sie den besten Termin für Ihr Treffen gefunden. Wählen Sie das endgültige Datum aus und schließen Sie die Umfrage, um es allen mitzuteilen.

Kostenlos testen

Die Synchronisierung der verschiedenen Online-Agenden mit Doodle ist sehr praktisch, wenn Sie eine Umfrage erstellen möchten. Die von Ihnen mit Doodle erstellten Meetings können automatisch zu Ihren Connect-Kalendern hinzugefügt werden.