Puedes utilizar Doodle fácilmente para crear una agenda en línea y compartirla con tus participantes para que elijan el mejor momento para reunirse. Por supuesto, es posible crear encuestas Doodle para algo más que reuniones y agendas; puedes utilizarlas para encuestas, cuestionarios o para reservar citas. Empieza ahora y pruébalo por ti mismo o sigue leyendo para obtener más información.

Creador de agendas online con Doodle

Con una cuenta gratuita de Doodle, puedes conectar cada uno de tus calendarios y tus reuniones se sincronizarán automáticamente. Podrás ver todas tus citas y planes de forma clara y sin desorden, y podrás modificar y adaptar tu agenda online a diario. Conectar tus agendas online a tu cuenta es muy fácil. Una vez que tengas una cuenta (que sólo te llevará unos instantes configurar), puedes ir a la página de configuración de tu cuenta y, a continuación, hacer clic en "Tus calendarios".

En este punto tendrás que seleccionar qué tipo de calendario en línea quieres conectar. Doodle puede conectarse con Google Calendar, Outlook u otros calendarios a través de ICS feed

Prueba Doodle

Crea una reunión y sincronízala con tu agenda

En primer lugar, inicia tu encuesta Doodle eligiendo 'crear un Doodle' en la parte superior de la página. En el primer paso incluye el nombre de la reunión, el lugar de la reunión y las notas que quieras. Para este ejemplo, utilizaremos 'Reunión de la Junta Directiva'. El lugar es 'nuestras oficinas' y añadimos una pequeña nota, que sería echar un vistazo al orden del día de antemano. ¡Siempre es un buen consejo!

Prueba Doodle

En segundo lugar, tendrás que añadir las distintas opciones de hora a tu convocatoria de reunión. Puedes añadirlas en la vista de semana o en la vista de calendario. Si eliges la vista de calendario, podrás ver tu agenda en línea mientras eliges las horas. De este modo, podrás ver cómodamente todas tus citas para no duplicarlas o sobrecargarlas.

Prueba Doodle

En tercer lugar, puedes aprovechar todo tipo de funciones adicionales que te ayudarán a agilizar la programación. Puedes limitar el número de votos por participante, hacer que la encuesta esté oculta para ocultar la información de tus asistentes o añadir una tercera opción "si es necesario" para mayor flexibilidad. Si te pasas a una cuenta Premium, puedes añadir fechas límite para que los votos lleguen aún más rápido, y solicitar datos de contacto para que puedas volver a ponerte en contacto con los participantes después de la reunión.

Añade tu nombre en el paso 4, tu correo electrónico y, a continuación, envía el Doodle que has creado a tus invitados. Sólo tienes que añadir sus direcciones de correo electrónico en la casilla para enviar las invitaciones. Podrán votar las fechas que más les gusten y en unos minutos habrás encontrado el mejor momento para tu reunión. Elige la fecha definitiva y cierra la encuesta para que todos lo sepan.

Sincronizar cada agenda online diferente con Doodle resulta muy útil cuando quieres crear un sondeo. Las reuniones que crees con Doodle pueden añadirse automáticamente a tus calendarios de Connect.