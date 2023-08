Du kan nemt bruge Doodle til at oprette en online dagsorden og dele den med dine deltagere, så de selv kan vælge det bedste tidspunkt at mødes på. Det er naturligvis muligt at oprette Doodle-afstemninger til andet end møder og planlægning; du kan bruge dem til undersøgelser, spørgeskemaer eller til at bestille aftaler. Kom i gang nu og prøv det selv, eller læs videre for at få flere fantastiske oplysninger.

Prøv det gratis

Online agenda maker med Doodle

Med en gratis Doodle-konto kan du forbinde alle dine kalendere, og dine møder bliver automatisk synkroniseret. Du kan se alle dine aftaler og planer klart og tydeligt og uden rod og kan ændre og tilpasse din dagsorden dagligt online. Det er meget nemt at forbinde dine onlineagendaer med din konto. Når du har en konto (hvilket kun tager et par øjeblikke at oprette), kan du gå til din side med kontoindstillinger og derefter klikke på "Dine kalendere".

Her skal du så vælge, hvilken type online kalender du vil forbinde. Doodle kan oprette forbindelse til Google Calendar, Outlook eller andre kalendere via ICS feed

Opret et møde, og synkroniser det med din dagsorden

Start først din Doodle-afstemning ved at vælge "Opret en Doodle" øverst på siden. På det første trin skal du angive navnet på mødet, mødets sted og eventuelle noter. I dette eksempel bruger vi 'bestyrelsesmøde'. Stedet er 'vores kontorer', og vi har tilføjet en lille note, som vil være at kigge dagsordenen igennem på forhånd. Altid et godt tip!

For det andet skal du tilføje de forskellige tidsindstillinger til din mødeinvitation. Du kan tilføje dem i ugevisningen eller i kalendervisningen. Hvis du vælger kalendervisning, kan du se din online dagsorden, mens du vælger tidspunkter. Dette gør det praktisk at se alle dine aftaler, så du ikke dobbeltbooker eller overbooker dig selv.

For det tredje kan du drage fordel af alle mulige ekstra funktioner, der kan hjælpe dig med at strømline din planlægning. Du kan begrænse antallet af stemmer pr. deltager, gøre afstemningen skjult for at skjule deltagernes oplysninger eller tilføje en tredje "hvis det er nødvendigt"-mulighed for at opnå større fleksibilitet. Hvis du opgraderer til en Premium-konto, kan du tilføje frister for at få dine stemmer endnu hurtigere ind, og du kan kræve kontaktoplysninger, så du kan komme i kontakt med dine deltagere efter dit møde.

Tilføj dit navn til trin 4, din e-mail, og send derefter den Doodle, du har oprettet, ud til dine gæster. Du skal blot tilføje deres e-mailadresser i feltet for at sende invitationerne ud. De kan stemme på de datoer, de kan lide, og på få minutter har du fundet det bedste tidspunkt for dit møde. Vælg den endelige dato, og luk afstemningen for at give alle besked.

Prøv det gratis

Det er meget praktisk at synkronisere hver enkelt online dagsorden med Doodle, når du ønsker at oprette en afstemning. De møder, du opretter med Doodle, kan automatisk blive tilføjet til dine connect-kalendere.