Za pomocą serwisu Doodle możesz w prosty sposób stworzyć harmonogram online i udostępnić go uczestnikom, aby mogli wybrać dogodny termin spotkania. Oczywiście ankiety w serwisie Doodle można wykorzystywać nie tylko do organizowania spotkań i ustalania harmonogramów; można je stosować do przeprowadzania ankiet, kwestionariuszy lub rezerwacji terminów. Zacznij już teraz i wypróbuj to samodzielnie lub czytaj dalej, aby uzyskać więcej przydatnych informacji.

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Narzędzie do tworzenia harmonogramów online z Doodle

Dzięki bezpłatnemu kontu w serwisie Doodle możesz połączyć wszystkie swoje kalendarze, a Twoje spotkania będą synchronizowane automatycznie. Możesz przeglądać wszystkie swoje spotkania i plany w przejrzysty sposób, bez zbędnych elementów, a także codziennie modyfikować i dostosowywać swój harmonogram online. Połączenie kalendarzy online z kontem jest bardzo proste. Po założeniu konta (co zajmie tylko kilka chwil) przejdź do strony ustawień konta, a następnie kliknij opcję „Twoje kalendarze”.

W tym momencie należy wybrać rodzaj kalendarza internetowego, z którym chcesz się połączyć. Aplikacja Doodle może połączyć się z Kalendarzem Google, programem Outlook lub innymi kalendarzami za pośrednictwem kanału ICS.

Utwórz spotkanie i zsynchronizuj je ze swoim kalendarzem

Najpierw uruchom ankietę w serwisie Doodle, wybierając opcję „Utwórz ankietę Doodle” u góry strony. W pierwszym kroku podaj nazwę spotkania, miejsce jego odbycia oraz dowolne uwagi. W tym przykładzie użyjemy nazwy „Posiedzenie zarządu”. Miejscem spotkania są „nasze biura”, a my dodaliśmy krótką uwagę, aby uczestnicy zapoznali się z porządkiem obrad przed spotkaniem. To zawsze dobra rada!

Po drugie, musisz dodać różne opcje terminów do zaproszenia na spotkanie. Możesz to zrobić w widoku tygodniowym lub w widoku kalendarza. Jeśli wybierzesz widok kalendarza, podczas wybierania terminów będziesz mieć wgląd w swój harmonogram online. Dzięki temu wygodnie przejrzysz wszystkie swoje spotkania i unikniesz podwójnych lub zbyt licznych rezerwacji.

Po trzecie, możesz skorzystać z różnego rodzaju dodatkowych funkcji, które pomogą Ci usprawnić planowanie. Możesz ograniczyć liczbę głosów na uczestnika, ustawić ankietę jako ukrytą, aby nie ujawniać danych uczestników, lub dodać trzecią opcję „w razie potrzeby”, co zapewni większą elastyczność. Jeśli przejdziesz na konto Premium, będziesz mógł ustawić terminy, aby głosy napływały jeszcze szybciej, oraz wymagać podania danych kontaktowych, dzięki czemu będziesz mógł skontaktować się z uczestnikami po zakończeniu spotkania.

Wpisz swoje imię i nazwisko w kroku 4, podaj swój adres e-mail, a następnie wyślij utworzoną ankietę Doodle do swoich gości. Wystarczy wpisać ich adresy e-mail w odpowiednim polu, aby wysłać zaproszenia. Goście będą mogli zagłosować na preferowane terminy, a w ciągu kilku minut ustalisz najlepszy termin spotkania. Wybierz ostateczną datę i zamknij ankietę, aby poinformować o tym wszystkich.

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Synchronizacja poszczególnych kalendarzy internetowych z serwisem Doodle okazuje się bardzo przydatna, gdy chcesz utworzyć ankietę. Spotkania utworzone w serwisie Doodle mogą być automatycznie dodawane do kalendarzy w serwisie Connect.