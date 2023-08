Você pode facilmente usar o Doodle para criar uma agenda on-line e compartilhá-la com seus participantes para deixá-los escolher o melhor momento para se encontrarem. É possível criar enquetes Doodle para mais do que apenas reuniões e agendamentos; você pode usá-las para pesquisas, questionários, ou para marcar compromissos. Comece agora e experimente você mesmo ou continue lendo para obter mais informações impressionantes.

Experimente grátis

Online agenda maker com Doodle

Com uma conta Doodle gratuita, você pode conectar cada um de seus calendários e suas reuniões serão sincronizadas automaticamente. Você pode ver todos os seus compromissos e planos com clareza e sem confusão e pode alterar e adaptar sua agenda diariamente on-line. Conectar suas agendas online à sua conta é muito fácil. Uma vez que você tenha uma conta (que levará apenas alguns instantes para ser configurada) você pode ir para a página de configuração de sua conta e depois clicar em 'Seus Calendários'.

Neste ponto, você precisará então selecionar que tipo de calendário on-line deseja conectar. Doodle pode se conectar com o Google Calendar, Outlook ou outros calendários via ICS feed

Crie uma reunião e sincronize-a com sua agenda

Primeiro, comece sua pesquisa Doodle escolhendo 'criar um Doodle' no topo da página. No primeiro passo, inclua o nome da reunião, o local da reunião e as anotações que quiser. Para este exemplo, usaremos 'reunião da Diretoria'. O local é 'nossos escritórios' e acrescentamos uma pequena nota, que seria para ver a agenda com antecedência. Sempre uma boa dica!

Em terceiro lugar, você pode tirar proveito de todos os tipos de recursos adicionais para ajudá-lo a racionalizar sua programação. Você pode limitar o número de votos por participante, ocultar a pesquisa para ocultar as informações de seus participantes ou adicionar uma terceira opção "se necessário" para maior flexibilidade. Se você atualizar para uma conta Premium, você pode adicionar prazos para obter seus votos ainda mais rapidamente, e exigir detalhes de contato para que você possa voltar a entrar em contato com seus participantes após sua reunião.

Adicione seu nome para o passo 4, seu e-mail, e depois envie o Doodle que você criou para seus convidados. Basta adicionar seus endereços de e-mail à caixa para enviar os convites. Eles podem votar nas datas que quiserem e em ata você encontrou a melhor hora para a sua reunião. Escolha a data final e feche a votação para que todos saibam.

Experimente grátis

A sincronização de cada agenda on-line diferente com o Doodle é muito útil quando se deseja criar uma pesquisa. As reuniões que você cria com o Doodle podem ser adicionadas automaticamente aos seus calendários de conexão.