Ga naar de hoofdinhoud

inschrijflijsten

Laat je klantenbestand en je merk groeien met promotie-evenementen.

Organiseer online en fysieke conferenties, webinars en trainingen met Inschrijflijsten.

Probeer het nu

ZO WERKT HET

Laat je bedrijf op een voorspelbare manier groeien

Genereer omzet voor je bedrijf door middel van een soepele evenementenplanning.

1. Maak een evenement en laat iedereen zich inschrijven

Maak een evenement aan en deel het met je netwerk. Deelnemers hoeven zich niet aan te melden bij Doodle.

2. Bepaal de juiste sessiegrootte

Stel een maximum aantal deelnemers per sessie in, zodat de groep behapbaar blijft

3. Plan evenementen op afstand

Plan eenvoudig, in welke tijdzone jij of je deelnemers ook zitten. Doodle doet het zware werk.

4. Voorkom ghosting

Stuur deelnemers automatisch een herinnering vóór de afspraak, zodat er meer mensen komen opdagen.

manier van gebruik

Inschrijflijsten voor al je evenementen

Maak aangepaste inschrijfpagina's voor 1:1- en groepsevenementen.

Laat je klantenbestand groeien met gepersonaliseerde en professioneel ogende inschrijfpagina's voor evenementen.

FUNCTIES

Wat staan er nog meer op het programma voor de Inschrijflijsten?

Op basis van gesprekken met echte klanten hebben we een roadmap gemaakt voor de ontwikkeling van dit product.

  • Nu

    Geen account nodig om je aan te melden voor een evenement: je deelnemers kunnen zich voor elk evenement aanmelden zonder een Doodle-account aan te maken. Je Inschrijflijst verwijderen: houd je evenementlijsten overzichtelijk. Stel een limiet in voor het aantal deelnemers per sessie: zorg voor de juiste grootte van je sessies. Een veelgevraagde functie. Exporteer de deelnemerslijst van een Inschrijflijst: print je lijst als je papieren exemplaren nodig hebt voor een fysieke sessie.

  • Later

    Verzamel voor elk evenement informatie van de deelnemers: bereid je evenement zo beter voor. Maak een gepersonaliseerde URL aan: bouw geloofwaardigheid op terwijl je de deelnamelink naar je Inschrijflijst deelt.

Begin vandaag nog met boekingen

Zet je Boekingspagina in een paar minuten op en verzamel meer boekingen.

Maak een Doodle