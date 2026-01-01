Nu

Geen account nodig om je aan te melden voor een evenement: je deelnemers kunnen zich voor elk evenement aanmelden zonder een Doodle-account aan te maken. Je Inschrijflijst verwijderen: houd je evenementlijsten overzichtelijk. Stel een limiet in voor het aantal deelnemers per sessie: zorg voor de juiste grootte van je sessies. Een veelgevraagde functie. Exporteer de deelnemerslijst van een Inschrijflijst: print je lijst als je papieren exemplaren nodig hebt voor een fysieke sessie.