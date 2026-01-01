ZO WERKT HET
Laat je bedrijf op een voorspelbare manier groeien
Genereer omzet voor je bedrijf door middel van een soepele evenementenplanning.
1. Maak een evenement en laat iedereen zich inschrijven
Maak een evenement aan en deel het met je netwerk. Deelnemers hoeven zich niet aan te melden bij Doodle.
2. Bepaal de juiste sessiegrootte
Stel een maximum aantal deelnemers per sessie in, zodat de groep behapbaar blijft
3. Plan evenementen op afstand
Plan eenvoudig, in welke tijdzone jij of je deelnemers ook zitten. Doodle doet het zware werk.
4. Voorkom ghosting
Stuur deelnemers automatisch een herinnering vóór de afspraak, zodat er meer mensen komen opdagen.
manier van gebruik
Inschrijflijsten voor al je evenementen
Maak aangepaste inschrijfpagina's voor 1:1- en groepsevenementen.
Laat je klantenbestand groeien met gepersonaliseerde en professioneel ogende inschrijfpagina's voor evenementen.
FUNCTIES
Wat staan er nog meer op het programma voor de Inschrijflijsten?
Op basis van gesprekken met echte klanten hebben we een roadmap gemaakt voor de ontwikkeling van dit product.
Nu
Geen account nodig om je aan te melden voor een evenement: je deelnemers kunnen zich voor elk evenement aanmelden zonder een Doodle-account aan te maken. Je Inschrijflijst verwijderen: houd je evenementlijsten overzichtelijk. Stel een limiet in voor het aantal deelnemers per sessie: zorg voor de juiste grootte van je sessies. Een veelgevraagde functie. Exporteer de deelnemerslijst van een Inschrijflijst: print je lijst als je papieren exemplaren nodig hebt voor een fysieke sessie.
Later
Verzamel voor elk evenement informatie van de deelnemers: bereid je evenement zo beter voor. Maak een gepersonaliseerde URL aan: bouw geloofwaardigheid op terwijl je de deelnamelink naar je Inschrijflijst deelt.
Begin vandaag nog met boekingen
Zet je Boekingspagina in een paar minuten op en verzamel meer boekingen.