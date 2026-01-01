Je bedrijf is beschermd met beveiliging op bedrijfsniveau
Of het om je data, je privacy of je vertrouwen gaat: wij maken onze beveiligingsprotocollen toekomstbestendig en geven je de best mogelijke service.
Gegevensbeveiliging bij Doodle
Gemaakt in Zwitserland, overal vertrouwd
System and Organization Controls (SOC)
Doodle heeft met succes het SOC 2 Type II-onderzoek en het MSP Verify Program afgerond. Het SOC 2-rapport behandelt de controles die relevant zijn voor de Trust Services Criteria van de AICPA op het gebied van beveiliging, beschikbaarheid, verwerkingsintegriteit, vertrouwelijkheid en privacy.
Cyber Verify Level 3
Cruciale onderdelen van onze clouddienstverlening – zoals gegevensprivacy, netwerkbeveiliging, beschikbaarheid en uptime, noodherstelplannen, schaalbaarheid en compliance – zijn geauditeerd en voldoen aan de normen van de sector.
AVG-compliant
Onze Data Protection Officer en Business Information Team zorgen ervoor dat we de juiste tools en processen hebben om jouw gegevens en privacy te beschermen.
CCPA-compliant
We geven inwoners van Californië controle over hun persoonsgegevens, inclusief het recht op inzage, verwijdering of het afmelden voor de verkoop van hun gegevens, in lijn met de California Consumer Privacy Act.
HIPAA-compliant
Waar gezondheidsinformatie in het spel is, voldoen onze beveiligingsmaatregelen aan de HIPAA-normen voor de privacy en veiligheid van die gegevens.
ZO WERKT HET
Zo houden we jouw gegevens veilig
Versleuteling tijdens verzending
Tijdens de verzending wordt je data beschermd met TLS 1.2 (of hoger) SHA-256 met RSA-versleuteling.
Encryptie van opgeslagen gegevens
Wanneer je gegevens in rust zijn, worden ze opgeslagen bij Amazon Web Services (AWS), dat een reeks tools inzet om je informatie te beveiligen.
Netwerkbeveiliging
Onze cloudinfrastructuur wordt beschermd door Cloudflare, zodat de beschikbaarheid gewaarborgd blijft en we geavanceerde internetdreigingen buiten de deur houden.
Toegang tot je gegevens
Al je gegevens zijn voor 100 procent jouw eigendom. Dat betekent dat we ze nooit verwijderen zonder je daar eerst over te informeren.
Eigendom van je data
Al je data is 100 procent jouw eigendom. Dat betekent dat we die niet verwijderen zonder je eerst te informeren.
Gegevensprivacy
We gebruiken je gegevens alleen om je de diensten te bieden die je nodig hebt. We verkopen ze niet aan derden. Lees hier meer.
Architectuur
We hosten onze diensten op de infrastructuur van Amazon Web Services (AWS), met beveiligde datacenters in Ierland en elders in de EU.
Kwetsbaarhedenbeheer
We monitoren onze services continu en voeren updates uit met de nieuwste beveiligingspatches. Daarnaast laten we regelmatig penetratietests uitvoeren door vertrouwde externe partijen.
Wijzigingsproces
Onze productieomgeving valt onder een streng beheerproces, waarvoor op het hoogste niveau formele goedkeuring nodig is.
Organisatie
Onze functionaris voor gegevensbescherming waakt over een grondig getest proces met duidelijke communicatielijnen naar het senior management.
Gegevens van derden
Informatie die door derden wordt aangeleverd, zoals agendagegevens, wordt beveiligd via een OAuth2-protocol dat gebruikers op elk moment kunnen intrekken.
Wachtwoorden
Wachtwoorden van Doodle-gebruikers worden beveiligd met salted password hashes—voor extra veiligheid.
Leveranciers
Al onze leveranciers en contractanten worden grondig gescreend. Ze moeten zich houden aan onze strikte beveiligingsprocessen.
Medewerkers
Al onze medewerkers volgen een uitgebreide securitytraining, zodat jouw gegevens en privacy altijd beschermd zijn.
Geheimhouding
Al onze medewerkers en freelancers moeten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Zo beschermen we jouw gegevens en privacy.
Jouw gegevens. Beveiligd.
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