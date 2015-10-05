39%
Van de tijd die ik bijhoud, besteed ik ongeveer 2 tot 3 uur per dag aan deep focus. [1]
13m 7s
Dat is de gemiddelde duur van een gerichte sessie, die in twee jaar tijd met 9% is gedaald. [2]
50%
Van de ontwikkelaars zegt dat ze zich productiever voelen als er tijd wordt ingeruimd om zich volledig te concentreren. [3]
Ik vind Doodle al jaren ontzettend handig en betrouwbaar. Het is de enige planningstool die ik gebruik. Makkelijk, betrouwbaar en het laat zich makkelijk integreren in zowel Outlook als Google Agenda.
HOE HET WERKT
Stel de regel één keer in. Die geldt dan voor elke boeking.
Zodra Protect is ingeschakeld, geldt het automatisch voor elke nieuwe boeking, of die nu in jouw agenda staat, in die van je team of in elke werkruimte binnen de organisatie.
STAP 1
Stel je regels vast
Buffertijd tussen vergaderingen, werktijden, een dagelijks maximum aan vergaderingen en hoe de starttijden van vergaderingen worden afgerond naar mooie intervallen. Eén keer instellen, op één plek.
STAP 2
Doodle zorgt ervoor dat dit bij elke boeking wordt nageleefd
Elk nieuw verzoek wordt eerst aan de hand van de regel gecontroleerd. Een verzoek buiten de werkuren komt überhaupt niet in de agenda terecht.
STAP 3
De regel zorgt ervoor dat het aantal afneemt
Deze regel geldt ook als niemand een afspraak persoonlijk afwijst of in een bericht aangeeft waar de grenzen liggen.
WAAROM DIT BELANGRIJK IS
Mensen onderschatten al snel hoeveel tijd er eigenlijk beschikbaar is.
We hebben iets nodig om onze concentratietijd goed te kunnen beschermen. De cijfers spreken voor zich als het gaat om de afleidingen waar we regelmatig mee te maken hebben: het kost ons steeds meer tijd om ons weer te concentreren en optimaal te presteren.
25 min
Om onderbroken werk weer op te pakken
Uit een veldonderzoek onder informatieverwerkers bleek dat het gemiddeld 25 minuten en 26 seconden duurde om onderbroken werk weer op te pakken, vaak nadat er tussendoor twee andere taken waren uitgevoerd. [4]
4,4 sec
Dat is genoeg om het aantal sequentiefouten te verdrievoudigen
Uit een onderzoek uit 2014 bleek dat onderbrekingen van gemiddeld 4,4 seconden het aantal volgordefouten verdrievoudigden in de taak waar mensen daarna weer mee verder gingen. [5]
68%
Besteed tijd aan taken die weinig opleveren
Uit onderzoek van Eagle Hill Consulting blijkt dat 68% van de Amerikaanse werknemers regelmatig tijd besteedt aan taken met weinig toegevoegde waarde en die inefficiënt zijn (2025). Een standaardinstelling voor het team zorgt ervoor dat iedereen dezelfde bescherming krijgt. [6]
VOOR PARTICULIEREN
Vier tips om te voorkomen dat een lange dag een onmogelijke dag wordt.
Protect on Pro zorgt voor de nodige grenzen in je eigen agenda, zodat een volle dag nog steeds goed te doen is en er in een drukke week ruimte blijft om je te concentreren.
- Buffer15 of 30 min
- Werktijdenautomatisch afwijzen van buitenaf
- Tijduitlijning5/10/15/30 min
- Dagelijkse limietvergaderingen per dag
VOOR TEAMS
Dezelfde regels, die binnen het hele team consequent worden nageleefd.
Team-boekingspagina’s en Round Robin hebben dezelfde beschermingsmaatregelen. Er geldt voor elk lid een buffer, werktijden en een dagelijkse limiet, zodat de roulatie rekening houdt met de grenzen van elk lid.
- De regels gelden voor iedereen in de agenda van elk teamlid
- Boekingspagina’s worden voor het hele team afgerond op hetzelfde overzichtelijke interval
- Niemand in de rotatie hoeft vergaderingen op te vangen die de rest van het team heeft afgewezen
VOOR DE ORGANISATIE
Eén beveiligingslaag voor de hele organisatie.
Protect for Enterprise past in alle werkruimten hetzelfde beleid toe met betrekking tot buffers, werktijden, tijdsafstemming en dagelijkse limieten.
Wil je dit in je hele organisatie invoeren?
- Bescherming voor de hele organisatie, zonder dat je per gebruiker iets hoeft in te stellen
- Een beheerder stelt de regel één keer in, en die geldt dan overal
- Zorg voor een soepelere naleving van je regionale arbeidswetgeving
Werkt met de tools die je team al gebruikt
FAQs
Protect bepaalt het minimum. Je eigen werktijden en voorkeuren worden gerespecteerd binnen het geldende beleid, en dankzij dat beleid hoef je je agenda niet te verdedigen tegen de agenda’s van alle anderen.
APPENDIX
Sources and citations
Every figure on this page comes from independent, published research, named below.
|Figuur
|Wat het meet
|Periode · basis
|39%
|Percentage van de bijgehouden tijd dat in diepe concentratie is doorgebracht
|[1] Hubstaff, Global Work Index 2026 · Meer dan 140.000 werknemers
|13m 7s
|Gemiddelde duur van een gerichte sessie: een daling van 9% ten opzichte van 14m 23s (2023 tot 2025)
|[2] ActivTrak, State of the Workplace 2026 · 163.638 werknemers
|50%
|Hoeveel productiever zeggen ontwikkelaars dat ze zich voelen als ze tijd hebben voor ‘deep work’
|[3] Forsgren et al., "DevEx in Action", ACM Queue, 2024 · 219 ontwikkelaars
|25:26
|Gemiddelde tijd om onderbroken werk weer op te pakken (minuten:seconden)
|[4] Mark, Gonzalez en Harris, CHI 2005 · 24 informatieverwerkers
|68%
|Amerikaanse werknemers besteden regelmatig tijd aan taken die weinig opleveren en inefficiënt zijn
|[6] Eagle Hill Consulting, januari 2025 · 1.375 medewerkers
[5] Altmann, Trafton en Hambrick, "Korte onderbrekingen kunnen de gedachtegang verstoren", Journal of Experimental Psychology: General, 2014.
Set it once.
Stel de buffer, de uren en het maximum maar één keer in. Ze gelden vanaf de volgende boeking.