Je hoeft niet meer elke keer je Doodle-boekingslink te kopiëren en te plakken als je een vergadering plant. Er is een snellere manier.

Als je een Doodle-gebruiker bent die meer dan 5 vergaderuitnodigingen per week verstuurt, ben je waarschijnlijk elke keer zo’n 10 tot 15 seconden kwijt met het zoeken naar je Doodle-link, deze kopiëren en in een e-mail of bericht plakken.

Dat komt neer op meer dan een uur per maand aan zinloos geploeter; vermenigvuldigd met je hele team, dat is pas echt tijd die zich opstapelt.

Maar hier is een geheime productiviteitstip die de manier waarop je je Doodle-boekingspagina deelt compleet verandert: sneltoetsen voor tekstvervanging.

Wat zijn sneltoetsen voor tekstvervanging?

Met sneltoetsen voor tekstvervanging (ook wel tekstuitbreiding genoemd) kun je een paar tekens typen, waarna deze automatisch worden uitgebreid tot je volledige Doodle-boekingslink.

Het werkt in elke app op je apparaat — e-mail, chat-apps, Slack, LinkedIn, letterlijk overal waar je je Doodle-link kunt invoeren.

En het kost maar 2 minuten om het in te stellen. Als het eenmaal is ingesteld, kun je je Doodle-pagina meteen delen, voor altijd.

Waarom dit belangrijk is voor Doodle-gebruikers

Laten we eens rekenen:

Vermenigvuldig dat met je hele team, en dan heb je echt een sneeuwbaleffect. Een team van 10 mensen bespaart meer dan 10 uur per maand. Een team van 50 mensen bespaart meer dan 50 uur per maand. Al die uren samen leveren dagen, weken en maanden aan extra productiviteit op.

Maar dit is waar het echt om draait: Het zorgt ervoor dat je planning soepeler verloopt. Gedaan met:

We gaan nu naar je browser om je Doodle-link te zoeken

Door mijn bladwijzers bladeren

Je notitie-app openen

Je zorgen maken over typefouten als je iets plakt

Je ritme onderbreken terwijl je een e-mail aan het schrijven bent

Typ gewoon drie letters en je Doodle-link verschijnt. Na de eerste dag gaat het vanzelf.

Probeer Doodle

Praktijkvoorbeelden voor Doodle-gebruikers

Hier zijn een paar snelkoppelingen die we je aanraden voor je Doodle-boekingspagina's:

Snelkoppeling Wordt uitgebreid tot Gebruiksscenario d15 Je boekingspagina voor Doodle (15 minuten) Korte telefoontjes met klanten d25 Je boekingspagina voor Doodle (25 minuten) Standaardvergaderingen d50 Je boekingspagina voor Doodle (50 minuten) Verdiepingssessies

Tip van een pro: Als je een Doodle Pro-gebruiker Als je meerdere boekingspagina's hebt (15 min, 25 min, 50 min), maak dan voor elke pagina een snelkoppeling aan. Typ d15 voor snelle telefoontjes, d25 voor gewone vergaderingen, en d50 voor langere sessies.

Hoe stel je sneltoetsen voor tekstvervanging in?

Het instellen duurt minder dan 2 minuten, ongeacht welk apparaat je gebruikt. Zo doe je het:

💻 Op de Mac

De ingebouwde functie voor tekstvervanging van Apple werkt in het hele systeem, ideaal voor Doodle-gebruikers die vergaderingen in meerdere apps inplannen.

Stapsgewijze instructies:

Open Systeeminstellingen (of Systeemvoorkeuren op oudere versies van macOS) Klik op het toetsenbord Klik op ‘Tekstinvoer’ (of het tabblad ‘Tekst’ in oudere versies) Klik op ‘Tekstvervangingen’ Klik op de +-knop om een nieuwe vervanging toe te voegen Typ in het veld ‘Vervangen’ je snelkoppeling (bijv., d15 ) Plak in het veld ‘Met’ je volledige Doodle-boekingslink (bijv. https://doodle.com/bp/yourname/15min) Sluit het venster — het wordt automatisch opgeslagen

💡 Handige tips voor Mac Doodle-gebruikers:

✅ Werkt overal waar je je Doodle-link deelt: Mail, Berichten, Safari, Chrome, Slack, LinkedIn

✅ Wordt via iCloud gesynchroniseerd op al je Apple-apparaten

✅ Maak meerdere snelkoppelingen aan voor verschillende Doodle-boekingspagina's ( d15 , d25, d50 )

✅ Kies sneltoetsen die niet per ongeluk worden geactiveerd (vermijd veelgebruikte woorden)

✅ Ideaal voor Doodle Pro-gebruikers die meerdere boekingspagina's beheren

Probeer Doodle

📱 Op iPhone / iPad

Deze functie is ook beschikbaar op iOS en iPadOS — ideaal om je Doodle-link onderweg te delen.

Stapsgewijze instructies:

Open Instellingen Tik op ‘Algemeen’ Tik op het toetsenbord Tik op ‘Tekst vervangen’ Tik op de +-knop rechtsboven Plak je volledige Doodle-boekingslink in het veld ‘Tekst’ Typ in het veld ‘Snelkoppeling’ je snelkoppeling (bijv., d15 ) Tik op ‘Opslaan’

💡 Handige tips voor gebruikers van de Doodle-app op iPhone/iPad:

✅ Werkt in Mail, Berichten, WhatsApp, LinkedIn — overal waar je je Doodle-pagina deelt

✅ Ideaal om vergaderingen in te plannen als je niet achter je bureau zit

✅ Wordt automatisch gesynchroniseerd met je Mac als iCloud is ingeschakeld

✅ Ideaal voor Doodle-gebruikers die onderweg afspraken inplannen

✅ Stel al je Doodle-boekingspagina's (15 min, 25 min, 50 min) in één keer in

🪟Op Windows

Windows heeft geen ingebouwde functie om tekst te vervangen, maar er zijn twee geweldige opties voor Doodle-gebruikers:

Optie 1: Automatische correctie in Microsoft 365

(Als je Office hebt en je Doodle-links vooral via Outlook-e-mails deelt, werkt dit prima)

Open Microsoft Word Ga naar Bestand → Opties Klik Proeflezen in de linkerzijbalk Klik Opties voor automatische correctie Zorg ervoor dat Tekst vervangen terwijl je typt is aangevinkt In de Vervangen veld, typ je sneltoets (bijv., d15 ) In de Met veld, plak hier je volledige Doodle-boekingslink Klik Toevoegen Klik Oké om op te slaan

⚠️ Opmerking voor Doodle-gebruikers: - Werkt alleen in Microsoft Office-apps (Word, Outlook, PowerPoint, Excel) - Werkt niet als je je Doodle-link deelt in browsers, Slack of andere apps

Optie 2: Windows PowerToys (aanbevolen)

PowerToys is gratis, officiële software van Microsoft waarmee je je Doodle-link via snelkoppelingen in het hele systeem kunt delen, net zoals op een Mac.

Installeer PowerToys: Downloaden via: github.com/microsoft/PowerToys

Of installeer het via de Microsoft Store (zoek op "PowerToys")

Het is gratis en officiële software van Microsoft Alternatief: Gebruik AutoHotkey voor tekstuitbreiding: Download AutoHotkey (gratis): autohotkey.com

Maak een simpel script met je Doodle-links (zie het voorbeeld hieronder)

Probeer Doodle

Voorbeeld van een AutoHotkey-script:

::d15::https://doodle.com/bp/yourname/15min ::d25::https://doodle.com/bp/yourname/25min ::d50::https://doodle.com/bp/yourname/50min

💡 Alternatieve opties voor gebruikers van Windows Doodle:

Als je een wat verfijndere oplossing zoekt, kun je het volgende overwegen:

PhraseExpress (gratis voor privégebruik) — Ideaal voor Doodle-gebruikers die op zoek zijn naar een gebruiksvriendelijke interface om snelkoppelingen naar meerdere boekingspagina’s te beheren

TextExpander (betaald) — Populair bij professionals die vaak Doodle-links delen en op zoek zijn naar geavanceerde functies.

Geavanceerde tips voor ervaren Doodle-gebruikers

Als je eenmaal snelkoppelingen voor je Doodle-boekingspagina’s hebt ingesteld, zijn hier nog een paar andere tijdbesparende snelkoppelingen die je kunt toevoegen:

Meerdere Doodle-boekingspagina's

Als je een Doodle Pro-gebruiker met verschillende looptijden voor de boekingspagina's:

Snelkoppeling: d15 → Je Doodle-pagina van 15 minuten Snelkoppeling: d25 → Je Doodle-pagina van 25 minuten Snelkoppeling: d50 → Je Doodle-pagina van 50 minuten

Doodle + e-mailhandtekening

Voeg je Doodle-link toe aan je e-mailhandtekening:

Snelkoppeling: sig Dit betekent: Je volledige handtekening, inclusief de link naar je hoofdboekingspagina voor Doodle

Probeer Doodle

Links van Team Doodle

Als je met Doodle de planning voor meerdere mensen regelt:

Snelkoppeling: bp-sarah → De boekingspagina van Sarah's Doodle Snelkoppeling: bp-john → De boekingspagina van John's Doodle Snelkoppeling: bp-team → De Doodle-pagina voor het plannen van afspraken van je team in groep D

Doodle-sjablonen voor vergaderingen

Maak snelkoppelingen aan voor veelgebruikte Doodle-berichten over het plannen van afspraken:

Snelkoppeling: doodle-algemeen Dit betekent: "Laten we eens een momentje afspreken! Hier is mijn Doodle-boekingspagina: [jouw link]

Waarom dit een doorbraak is

Met Doodle bespaar je nu al tijd door het heen-en-weer-gemail over afspraken te vermijden. Maar door sneltoetsen voor tekstvervanging toe te voegen, til je het naar een hoger niveau:

✅ Direct delen — Typ gewoon drie letters in plaats van naar je Doodle-link te zoeken

✅ Professionele uitstraling — Reageer binnen enkele seconden op afsprakenverzoeken

✅ Werkt overal — Deel je Doodle-pagina in elke willekeurige app

✅ Geen fouten — Stuur nooit meer een kapotte of verkeerde Doodle-link

✅ Past zich aan je workflow aan — Perfect, of je nu 1 of 50 Doodle-links per dag deelt

Voor gebruikers van Doodle Pro, dit is echt superhandig. Je boekingspagina's voor 15 minuten, 25 minuten en 50 minuten zijn nu direct toegankelijk via d15 , d25 , en d50 .

Deel deze tip met andere Doodle-gebruikers

Als dit jou tijd bespaart, stel je dan eens voor wat het voor je hele team kan betekenen.

Als je bedrijf Doodle gebruikt, deel dit bericht dan met je collega’s. Als iedereen zijn Doodle-boekingspagina's meteen kan delen, wordt het plannen in je hele organisatie een fluitje van een cent.

Tip van een pro: Als je manager of teamleider bent, neem dit dan op in je introductiegids voor nieuwe Doodle-gebruikers.