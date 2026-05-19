Plannen
- Plannen
Wat is slim plannen?Leestijd: 2 minuten25 aug, 2026
- Plannen
Hoe je de focus-tijd van consultants tussen opdrachten voor klanten in de professionele dienstverlening kunt optimaliserenLeestijd: 6 minuten16 jun, 2026
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Hoe kan Consulting / Advisory het opzetten van follow-up-taken na afloop van een opdracht optimaliseren?Leestijd: 6 minuten16 jun, 2026
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Hoe je snel een afspraak kunt verzetten vanwege een reis of een noodgeval bij een klant in de professionele dienstverleningLeestijd: 6 minuten21 mei, 2026
- Plannen
Hoe je het boeken van kennismakingsgesprekken met potentiële nieuwe klanten in de consultancy- en adviesbranche kunt stroomlijnenLeestijd: 6 minuten20 mei, 2026
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Hoe kunnen adviesbureaus het omboeken met één klik na het afzeggen van een vergadering efficiënt regelen?Leestijd: 6 minuten20 mei, 2026
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Hoe je bedrijfsoverschrijdende vergaderingen kunt stroomlijnen via gekoppelde Boekingspagina's in de professionele dienstverleningLeestijd: 5 minuten20 mei, 2026
- Plannen
Coördinatie van faculteitsvergaderingen via een groepspoll: hoe hoger onderwijs en online leren tijd besparenLeestijd: 5 minuten16 jun, 2026
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Hoe zorgt het boeken van afspraken voor studiebegeleiding voor meer efficiëntie in het hoger onderwijs?Leestijd: 5 minuten19 mei, 2026
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Zelf een afspraak maken voor spreekuren van docenten: onderwijs eenvoudiger makenLeestijd: 5 minuten19 mei, 2026