In de snelle wereld van consultancy en advies is het aanmaken van vervolgtaken na afloop van een opdracht cruciaal om klantrelaties te onderhouden en het succes van projecten te garanderen. Door opvolgingstaken direct te koppelen aan vergaderingen, kunnen consultants ervoor zorgen dat er geen actiepunten over het hoofd worden gezien. Met INSTANT ACTIONS van Doodle kun je heel makkelijk taken aanmaken vanuit vergaderingen, waarbij de relevante gegevens al automatisch zijn ingevuld. Dankzij deze integratie blijven consultants georganiseerd en kunnen ze zich volledig richten op het leveren van waarde aan hun klanten.

Hoe gaat Consulting / Advisory momenteel om met het aanmaken van opvolgingstaken na afloop van een opdracht?

Op dit moment hebben veel consultants en adviseurs te maken met een versnipperd proces als het gaat om het aanmaken van opvolgingstaken na een opdracht. Na vergaderingen worden taken vaak handmatig vastgelegd in verschillende tools, los van de context van de vergadering. Deze onsamenhangende aanpak kan leiden tot zoekgeraakte actiepunten en verwarring, omdat er geen direct verband is tussen de vergadering en de taken die daaruit voortvloeien. Zonder één centraal systeem zijn consultants kostbare tijd kwijt aan het opsporen van informatie en het controleren of taken zijn afgerond, wat ten koste gaat van hun eigenlijke advieswerk.

Waarom is het opzetten van follow-up-taken na afloop van een opdracht zo’n uitdaging voor professionele dienstverleners?

De grootste uitdaging bij het aanmaken van opvolgingstaken na een opdracht in de professionele dienstverlening zit hem in het gebrek aan integratie tussen vergaderverslagen en taakbeheersystemen. Taken worden vaak aangemaakt zonder de context van de vergadering, wat leidt tot misverstanden en inefficiëntie. Bovendien kan het toewijzen van taken aan specifieke deelnemers lastig zijn, vooral als je aparte tools gebruikt die niet met elkaar communiceren. Dit leidt tot gemiste kansen en het achterwege blijven van tijdige follow-ups voor klanten.

Welke problemen ontstaan er als de planning voor het opstellen van follow-up-taken na de opdracht niet goed verloopt?

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Als er na een opdracht niet goed wordt nagegaan welke taken er nog moeten worden uitgevoerd, kan dat voor adviesbureaus tot allerlei problemen leiden. Gemiste deadlines en vergeten taken kunnen de relatie met klanten schaden en het vertrouwen ondermijnen. De tijd die je kwijt bent aan het handmatig bijhouden en toewijzen van taken gaat ten koste van de tijd die je hebt voor strategisch denken en contact met klanten. Uiteindelijk kan slecht taakbeheer leiden tot omzetverlies en een aangetaste reputatie, omdat klanten misschien liever samenwerken met bedrijven die blijk geven van betere organisatorische vaardigheden.

Hoe lost de functie INSTANT ACTIONS van Doodle het plannen van opvolgingstaken na een engagement op?

De functie INSTANT ACTIONS van Doodle biedt een gestroomlijnde oplossing voor het aanmaken van follow-up-taken na een bijeenkomst, doordat consultants taken direct vanuit de evenementkaart van een vergadering kunnen aanmaken. Deze taken worden automatisch ingevuld met de titel van de vergadering en de deelnemers, zodat alle benodigde context al aanwezig is. Consultants kunnen taken toewijzen aan specifieke deelnemers, en elke taak is gekoppeld aan het oorspronkelijke evenement, zodat je het makkelijk kunt terugvinden. Deze geïntegreerde aanpak voorkomt dat actiepunten uit het oog raken en zorgt ervoor dat follow-ups op tijd en relevant zijn.

Hoe reserveren deelnemers hun tijdslot?

Deelnemers kunnen via de intuïtieve interface van Doodle makkelijk hun tijdslots voor vervolgacties reserveren. Na de vergadering kunnen consultants rechtstreeks vanuit de evenementkaart taken aanmaken, deze toewijzen aan de juiste deelnemers en ervoor zorgen dat elke taak weer teruggekoppeld wordt naar de oorspronkelijke vergadering. Dit naadloze proces zorgt ervoor dat alle deelnemers weten wat hun verantwoordelijkheden zijn en toegang hebben tot de nodige context om hun taken effectief uit te voeren.

Welke functies heeft Consulting / Advisory nodig om opvolgingsopdrachten na afloop van een opdracht aan te maken?

Functie Waarom dit belangrijk is voor het opstellen van opvolgingstaken na de verloving Heeft Doodle het? Opmerkingen Taken die aan vergaderingen zijn gekoppeld Zorgt ervoor dat vervolgacties in de juiste context staan 🟩 Ja Direct gekoppeld aan evenementen Taakverdeling Taken toewijzen aan bepaalde deelnemers 🟩 Ja Maakt het toewijzen van verantwoordelijkheden makkelijker Agendaintegratie Zorgt ervoor dat alle schema’s op elkaar zijn afgestemd 🟩 Ja Google Calendar, Microsoft Outlook, Apple Calendar Video-integraties Ondersteunt virtuele vergaderingen 🟩 Ja Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams Herinneringen via e-mail Houdt de deelnemers op de hoogte 🟩 Ja Alleen via e-mail versturen

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Welke functies voor het opzetten van follow-up-taken na een opdracht zouden het werk van consultants en adviseurs nog meer helpen?

Hoewel de huidige functies van Doodle goed inspelen op de behoefte aan het aanmaken van opvolgingstaken na een vergadering, zouden extra koppelingen met taakbeheerplatforms het proces nog verder kunnen stroomlijnen. De bestaande mogelijkheden bieden echter al een uitgebreide oplossing om taken aan vergaderingen te koppelen, zodat er geen actiepunten verloren gaan.

Waarom is Doodle de beste keuze voor het aanmaken van opvolgingstaken na een opdracht in de professionele dienstverlening?

Doodle is de ideale keuze voor consultants en adviseurs, omdat het vergaderingen naadloos kan koppelen aan het aanmaken van taken. Met de INSTANT ACTIONS van Doodle kunnen consultants ervoor zorgen dat alle vervolgacties aan de bijbehorende vergaderingen worden gekoppeld, wat zorgt voor context en duidelijkheid. De integratie van het platform met de belangrijkste agendadiensten en videoconferentietools maakt het nog handiger, waardoor het een alles-in-één oplossing is om taken na een opdracht effectief te beheren.

Waar moet je als consultancy/adviesbureau op letten bij het plannen van opvolgende taken na afloop van een opdracht?

Voor consultants en adviseurs is de belangrijkste les dat het belangrijk is om vervolgacties direct te koppelen aan vergaderingen. Zo zorgen ze ervoor dat er geen actiepunten over het hoofd worden gezien en dat alle taken op tijd worden afgehandeld. Doodle's INSTANT ACTIONS biedt de tools die je hiervoor nodig hebt, zodat je sterke klantrelaties kunt onderhouden en uitstekende service kunt bieden.

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Veelgestelde vragen

V: Hoe werkt Doodle samen met bestaande agendasystemen? A: Doodle sluit naadloos aan op Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar, zodat alle agenda’s op elkaar zijn afgestemd.

V: Kun je via Doodle taken toewijzen aan bepaalde deelnemers? A: Ja, je kunt taken rechtstreeks vanuit de vergaderkaart aan specifieke deelnemers toewijzen, zodat alles duidelijk is en iedereen weet waar hij of zij verantwoordelijk voor is.

V: Ondersteunt Doodle integraties voor videoconferenties? A: Ja, Doodle ondersteunt Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft Teams voor virtuele vergaderingen.

V: Hoe gaat Doodle om met herinneringen voor vervolgacties? A: Doodle stuurt herinneringen via e-mail om deelnemers op de hoogte te houden van aankomende taken en vergaderingen.

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