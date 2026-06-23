Digital Optimization Specialist
Limara Schellenberg
Limara is Digital Optimization Specialist bij Doodle, waar ze 18 jaar ervaring in online business inzet om digitale ervaringen te verbeteren. Ze is gek op AI en automatisering en ziet plannen als de ultieme life hack – want wie wint er nou niet graag tijd terug voor de leuke dingen?
Ze volgt de nieuwste trends op de voet, vooral die het dagelijks werk efficiënter maken. Buiten Doodle kookt ze graag en is ze altijd op zoek naar de lekkerste zelfgemaakte recepten.
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