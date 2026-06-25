Een raad van bestuur van een ziekenhuisnetwerk is het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor strategisch toezicht, fiduciaire verantwoording en kwaliteitsborging binnen alle instellingen van een gezondheidsnetwerk. Voor iemand die verantwoordelijk is voor het bestuur van een ziekenhuis betekent het bijeenroepen van die raad dat je de artsen in de raad, wier klinische roosters van week tot week wisselen, op één lijn moet krijgen, waardoor het bijna onmogelijk is om twee weken van tevoren een vaste datum vast te leggen. De Groepspoll van Doodle ondersteunt tot wel 1.000 genodigden en blijft open staan totdat de agenda’s definitief zijn, waardoor elke directeur de tijd krijgt om te reageren zonder dat er een hele reeks follow-up-mails nodig is.

🎯 Waarom arts-bestuursleden het zo moeilijk maken om de vergaderkalender van het ziekenhuisbestuur op te stellen

Medische bestuurders zijn geen leidinggevenden met een standaard werkdag van negen tot vijf. Een hartchirurg kan tot en met donderdag oproepdienst hebben; een hoofd geneeskunde kan halverwege de maand in de nachtdienst terechtkomen. Als een bestuursmedewerker van het ziekenhuis twee weken van tevoren een uitnodiging via de agenda stuurt voor een bestuursvergadering van het ziekenhuisnetwerk, kan de helft van het bestuur nog niet bevestigen, zal een derde het voorlopig accepteren en zullen de overige plaatsen veranderen zodra het volgende klinische rooster bekend wordt.

Traditionele planningsprogramma’s zien dit als een eenmalig probleem: een datum kiezen, een uitnodiging sturen, op reacties wachten. Dat model werkt niet voor het bestuur van een ziekenhuisnetwerk, omdat de beperkende factor niet de bereidheid om aanwezig te zijn is, maar de onvoorspelbaarheid van de klinische situatie. Een arts-bestuurder weet echt pas of hij op de voorgestelde dinsdag net van zijn dienst komt als het rooster wordt gepubliceerd, vaak pas een paar dagen van tevoren.

Het gevolg is dat een bestuursmedewerker uren kwijt is aan handmatige opvolging, op het laatste moment bestuursvergaderingen moet verzetten of het risico loopt dat er geen quorum is omdat te weinig bestuursleden op tijd hebben bevestigd. Geen van deze situaties komt de fiduciaire verplichtingen van het bestuur of de bestuursagenda van het zorgsysteem ten goede.

🛠 Hoe de Groepspoll van Doodle werkt voor het bestuur van een ziekenhuisnetwerk

De Groepspoll van Doodle is precies voor dit soort problemen met flexibele beschikbaarheid bedacht. Een bestuursmedewerker van het ziekenhuis maakt een enquête aan, stelt een aantal mogelijke tijdvakken voor (meestal ’s avonds na de klinische dienst, op werkdagen na 18.00 uur) en deelt één link met alle arts-bestuursleden van het ziekenhuisbestuur. De bestuursleden stemmen op de tijdvakken die voor hen uitkomen naarmate hun agenda's vaster komen te staan, zonder dat de bestuursmedewerker iedereen apart hoeft te benaderen.

De Groepspoll van Doodle biedt plaats aan maximaal 1.000 genodigden. Dit betekent dat het bestuur van een ziekenhuisnetwerk met een uitgebreide commissiestructuur – inclusief adviserende subcommissies en ambtshalve leden – in zijn geheel aan één enquête kan deelnemen. De peiling blijft open totdat de bestuursfunctionaris hem afsluit, dus een bestuurslid wiens agenda pas op dag tien bekend wordt gemaakt, kan nog steeds stemmen voordat de bestuursfunctionaris de datum definitief vaststelt.

De ‘Find Time’-functie van Doodle analyseert de reacties van de deelnemers en geeft het tijdstip met de hoogste opkomst weer, waardoor de bestuursfunctionaris een duidelijke aanbeveling krijgt in plaats van een spreadsheet die hij handmatig moet interpreteren. De automatische tijdzone-detectie van Doodle past de weergegeven tijden aan voor bestuursleden die vanuit een andere regio deelnemen, wat belangrijk is voor zorginstellingen met vestigingen in meerdere tijdzones.

Zodra de governance-medewerker het winnende tijdstip heeft gekozen, wordt de bevestigde vergadering via de agenda-integratie van Doodle direct naar Google Calendar, Microsoft Outlook of Apple Calendar gestuurd. Voor het virtuele deel van een hybride bestuursvergadering kan de governance-verantwoordelijke een link voor een videoconferentie toevoegen via Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams; deze vier diensten zijn allemaal standaard geïntegreerd met Doodle.

De e-mailherinneringen van Doodle sturen vervolgens automatisch een bericht naar alle bevestigde deelnemers, waardoor het aantal no-shows afneemt zonder dat de bestuursfunctionaris voor elke vergadering van de raad van bestuur van het ziekenhuisnetwerk handmatig herinneringen hoeft te sturen.

⚙️ Praktische details die elke bestuursmedewerker in een ziekenhuis moet weten

Stel de kandidaat-tijdvakken in de postklinische periodes in. Bij het opzetten van de Groepspoll voor een bestuursvergadering van een ziekenhuisnetwerk moet een bestuursmedewerker tijdstippen voorstellen die op weekdagen niet eerder dan 18.00 uur beginnen, of in het weekend ’s ochtends, wanneer het aantal patiënten lager ligt. Dit is geen willekeurige Doodle-instelling, maar een doordachte strategie voor het kiezen van tijdstippen die de respons van arts-bestuursleden flink verhoogt.

Laat de poll minstens tien dagen openstaan. Bij de meeste zorginstellingen worden de klinische dienstroosters één tot twee weken van tevoren bekendgemaakt. Als een bestuursmedewerker van het ziekenhuis de enquête na drie dagen sluit, krijgt hij alleen reacties van bestuursleden van wie de roosters toevallig al vroeg vaststonden. Door de enquête tien tot veertien dagen open te laten, krijg je reacties van het hele bestuur zodra de dienstroosters bekend zijn.

Gebruik aangepaste vragen bij de registratie om de aanwezigheidsvorm vast te leggen. De Boekingspagina van Doodle ondersteunt aangepaste intake-vragen, en een bestuurslid dat een bestuursvergadering van een hybride ziekenhuissysteem leidt, kan deze functie gebruiken om elke bestuurder te vragen of hij of zij van plan is om persoonlijk of via video deel te nemen. Deze gegevens worden direct verwerkt in de planning van de zaalcapaciteit en de audiovisuele apparatuur.

Hoogwaardige huisstijl voor communicatie gericht op het bestuur. Bestuursleden van ziekenhuizen die willen dat de poll de identiteit van het zorgsysteem weerspiegelt, kunnen gebruikmaken van het Premium-abonnement van Doodle. Hiermee kun je het logo en de huiskleur van de organisatie toevoegen aan de poll-interface. Dit is vooral handig als er in het bestuur van het ziekenhuissysteem externe bestuursleden of leden uit de gemeenschap zitten die een standaardlink voor het plannen van afspraken misschien niet herkennen.

Regelmatige bestuursvergaderingen. Doodle ondersteunt automatisch terugkerende afspraken, dus zodra de governance-verantwoordelijke de frequentie van de kwartaal- of maandvergaderingen van de raad van bestuur van het ziekenhuis heeft bevestigd, kunnen toekomstige vergaderingen worden ingepland zonder dat de enquête elke cyclus helemaal opnieuw hoeft te worden opgesteld.

Kant-en-klare sjablonen voor Groepspolls voor het bestuur van het ziekenhuis

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel, beschrijving en duur zijn allemaal al ingevuld via de link — je hoeft alleen maar te klikken en je enquête is klaar.

Kwartaalreview van de bestuursstrategie Vooraf ingevulde Groepspoll, 90 min Start deze poll Kies een avondtijdslot voor onze kwartaalreview van de bestuursstrategie van ons ziekenhuisnetwerk.

Commissie kwaliteit en patiëntveiligheid Vooraf ingevulde Groepspoll, 60 min Start deze poll Stem op een tijdslot na de klinische uren voor de vergadering van de bestuurscommissie kwaliteit en patiëntveiligheid.

Jaarlijkse oriëntatie bestuurlijk toezicht Vooraf ingevulde Groepspoll, 90 min Start deze poll Kies een tijdslot in de avond voor de jaarlijkse oriëntatiesessie over bestuurlijk toezicht van het bestuur van de ziekenhuisgroep.

Vergadering van de financiële en auditcommissie Vooraf ingevulde Groepspoll, 60 min Start deze poll Kies een tijd waarop de financiële en auditcommissie van het bestuur de kwartaalcijfers doorneemt.

Spoedbriefing voor het bestuur Vooraf ingevulde Groepspoll, 30 min Start deze poll Vind het vroegst beschikbare tijdslot voor een urgente bestuursbriefing van het ziekenhuisnetwerk.

✅ Wat Doodle allemaal ondersteunt voor het bestuurssysteem van het ziekenhuis

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Groepspoll voor maximaal 1.000 deelnemers 🟩 Omvat het volledige bestuur plus de subcommissies Automatische herkenning van de tijdzone 🟩 Pas de vakjes aan voor gezondheidszorgstelsels in meerdere regio’s Agendasynchronisatie (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) 🟩 Zet de bevestigde datum in alle agenda’s van de bestuurders Videolinks (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alle vier de platforms worden ondersteund Logo en huiskleuren op stembussen ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium Betalingen via Stripe ❌ Momenteel niet beschikbaar Herinneringen via sms of pushberichten ❌ Alleen herinneringen via e-mail Groepspolls in samenwerking met anderen 🔜 Op de routekaart

❓ Veelgestelde vragen

V: Mag een bestuursmedewerker van een ziekenhuis de Groepspoll open laten staan totdat de klinische dienstroosters zijn gepubliceerd? A: Ja. De Groepspoll van Doodle heeft geen vaste einddatum. Een bestuursmedewerker van een ziekenhuis kan de poll zo lang open laten staan als nodig is. Dat is essentieel wanneer arts-bestuursleden van een ziekenhuisbestuur pas kunnen bevestigen of ze beschikbaar zijn als hun dienstrooster bekend is, wat soms pas een paar dagen voor de geplande vergaderdatum gebeurt.

V: Hebben medische bestuurders een Doodle-account nodig om mee te stemmen in de enquête? A: Je hebt een Doodle-account nodig om mee te doen. De bestuursfunctionaris van het ziekenhuis moet dit van tevoren aan de arts-bestuurders laten weten, zodat ze zich kunnen aanmelden voordat de stemming begint. Het instellen duurt minder dan twee minuten en je hoeft geen software te installeren.

V: Hoe gaat Doodle om met een bestuursorgaan van een ziekenhuisnetwerk waarvan de leden in verschillende tijdzones zitten? A: De automatische tijdzonedetectie van Doodle bepaalt de lokale tijd van elke deelnemer en geeft op basis daarvan mogelijke tijdvakken weer. Een medisch directeur die meedoet vanuit een instelling in een andere regio, ziet de voorgestelde avondtijdvakken omgerekend naar zijn of haar lokale tijd. Zo wordt het risico verkleind dat een directeur stemt voor een tijdvak dat op zijn of haar locatie eigenlijk om 3 uur ’s nachts is.

V: Kan de bestuursmedewerker een link naar een videoconferentie toevoegen aan de bevestigde bestuursvergadering? A: Ja. Zodra de bestuursfunctionaris van het ziekenhuis het tijdstip uit de Groepspoll definitief heeft vastgesteld, kan hij of zij rechtstreeks in Doodle een videolink van Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams toevoegen. Die link wordt automatisch meegestuurd in de bevestigde agenda-uitnodiging die naar alle bestuursleden van het ziekenhuisnetwerk wordt gestuurd.

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Gebruik de vijf bovenstaande sjablonen om binnen drie minuten je eerste Groepspoll te starten. Of je nu een driemaandelijkse strategievergadering plant of een spoedbijeenkomst, Doodle biedt elke medisch directeur in het bestuur van je ziekenhuisnetwerk de flexibiliteit om te stemmen zodra hun klinische rooster vastligt, en geeft jou meteen een duidelijk winnend tijdstip zonder dat je nog vervolgmails hoeft te sturen. Probeer het vandaag nog gratis uit.