Wat is een bestuursvergadering?

Wat is een bord?

De raad van bestuur, of het nu gaat om een start-up, een multinational of een liefdadigheidsorganisatie, bestaat uit een groep mensen die de belangen van investeerders en aandeelhouders behartigen. De raad geeft niet alleen sturing aan het managementteam van een organisatie, maar benoemt ook de CEO en houdt over het algemeen toezicht op de bedrijfsvoering, zonder zich te mengen in het dagelijkse reilen en zeilen van het bedrijf.

Verschillende soorten bedrijven hebben verschillende soorten besturen en benoemen die op verschillende manieren. Zo zal een grote multinational met veel aandeelhouders waarschijnlijk verkiezingen houden. Een kleiner bedrijf, bijvoorbeeld een familiebedrijf, kiest onderling.

In sommige landen is het gebruikelijk dat er binnen hetzelfde bedrijf twee verschillende soorten besturen zijn. De ene is de adviesraad, zoals hierboven beschreven, die vaak onder leiding staat van een voorzitter. De tweede is de raad van bestuur, onder leiding van de CEO, die zorgt voor de dagelijkse leiding van het bedrijf.

De samenstelling van een raad van bestuur kan ook worden bepaald door specifieke voorschriften. Zo kan er bijvoorbeeld een vereiste zijn dat de raad een bepaalde omvang moet hebben of uit bepaalde leden moet bestaan.

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Wat gebeurt er tijdens een bestuursvergadering?

Het bestuur komt bij elkaar om allerlei zaken te bespreken. Denk daarbij aan het evalueren van prestaties, het bespreken van beleidskwesties, het bespreken van problemen en het uitvoeren van taken die ze wettelijk moeten doen.

Als het niet wettelijk verplicht is, vinden er vaak elk kwartaal bestuursvergaderingen plaats. Dit geeft de leden de kans om de strategische koers van het bedrijf te bespreken en aanbevelingen te doen over de richting die het bedrijf zou kunnen of moeten inslaan.

Meestal beginnen bestuursvergaderingen met het doornemen van de notulen van de vorige vergadering, zodat iedereen weer op de hoogte is. Als er daarna nog vragen zijn over de agenda, kunnen die dan ook meteen worden besproken.

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De opzet van bestuursvergaderingen kan per bedrijf verschillen. Start-ups en techbedrijven geven de voorkeur aan een meer pragmatische aanpak, terwijl grote bedrijven meestal strikte richtlijnen hanteren om orde en structuur te creëren.

Meestal zijn de CEO en andere leidinggevenden op C-niveau bij de bestuursvergadering aanwezig, dus misschien wil het bestuur ook wel eens een bespreking organiseren zonder dat zij erbij zijn, om hun prestaties te beoordelen.

Terwijl het bestuur de agenda afwerkt, wil het misschien nog even terugkomen op openstaande kwesties die al eerder zijn besproken en nu klaar zijn voor formele goedkeuring. De aanwezigen kunnen ook eventuele andere zorgen over de behoeften van de organisatie bespreken.

Nu de vergadering ten einde loopt, moet het bestuur even kijken of er nog iets is dat na de vergadering moet worden opgepakt of aan de agenda van de volgende vergadering moet worden toegevoegd voor verdere opvolging.

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Hoe plan je een bestuursvergadering?

Mensen die in raden van bestuur zitten, hebben het druk, dus het kan best lastig zijn om ze bij elkaar te krijgen. Dit is waar Doodle komt erbij.

Of je nu twee of 2000 mensen bij elkaar wilt brengen, Groepspoll Dat maakt het makkelijk. Kies gewoon een aantal verschillende tijdstippen en stuur die naar je deelnemers. Zij kiezen de opties die hen het beste uitkomen en zo is je vergadertijd meteen duidelijk. Geen gedoe meer met plannen.

Doodle Professional Daarmee kun je ook deadlines en herinneringen toevoegen, de advertenties verwijderen en de vergadering online houden door je favoriete videoconferentietool toe te voegen. En als je bestuursleden hun agenda’s koppelen, wordt de afspraak automatisch toegevoegd, zodat er geen kans is op dubbele boekingen.