बोर्ड की बैठक क्या है?

बोर्ड क्या है?

बोर्ड, चाहे वह एक स्टार्ट-अप, बहुराष्ट्रीय कंपनी या चैरिटी का हो, निवेशकों और शेयरधारकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का एक समूह है। यह संगठन की कार्यकारी टीम का मार्गदर्शन करने के साथ-साथ सीईओ की नियुक्ति भी करता है और आम तौर पर कंपनी के दैनिक संचालन में शामिल हुए बिना संचालन की निगरानी करता है।

विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के पास विभिन्न प्रकार की बोर्ड होती हैं और वे उन्हें अलग-अलग तरीकों से नियुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, कई शेयरधारकों वाला एक बड़ा बहुराष्ट्रीय कंपनी संभवतः चुनाव कराएगी। एक छोटा व्यवसाय, जैसे कि पारिवारिक रूप से संचालित कोई व्यवसाय, अपने बीच से ही चुन लेगा।

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कुछ देशों में एक ही कंपनी के भीतर दो अलग-अलग प्रकार की बोर्ड होना आम बात है। एक है उपरोक्त वर्णित सलाहकार बोर्ड, जिसे अक्सर एक अध्यक्ष द्वारा संचालित किया जाता है। दूसरी है कार्यकारी बोर्ड, जिसकी अध्यक्षता सीईओ करता है, जो व्यवसाय के दैनिक संचालन का ध्यान रखती है।

एक बोर्ड की संरचना विशेष नियमों द्वारा भी नियंत्रित हो सकती है। उदाहरण के लिए, इसे एक निश्चित आकार का होना या कुछ विशिष्ट सदस्यों को शामिल करना आवश्यक हो सकता है।

बोर्ड की बैठक में क्या होता है?

बोर्ड विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एकत्रित होगा। इसमें प्रदर्शन की समीक्षा करना, नीतिगत मामलों पर विचार करना, समस्याओं पर चर्चा करना और कानून द्वारा आवश्यक कार्य करना शामिल हो सकता है।

जब तक कानूनी रूप से निर्धारित न हो, बोर्ड की बैठकें अक्सर प्रत्येक तिमाही में होती हैं। इससे इसके सदस्यों को कंपनी की रणनीतिक दिशा की समीक्षा करने और यह सुझाव देने का अवसर मिलता है कि चीजें कहाँ जा सकती हैं या जानी चाहिए।

आम तौर पर बोर्ड की बैठकें पिछली बैठक के कार्यवृत्त साझा करने से शुरू होती हैं ताकि सभी को अपडेट किया जा सके। फिर यदि एजेंडा के बारे में कोई प्रश्न हों, तो उन पर भी निर्णय लिया जा सकता है।

बोर्ड की बैठकों की रूपरेखा कंपनी के आधार पर भिन्न हो सकती है। स्टार्ट-अप और तकनीकी कंपनियाँ अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देती हैं, जबकि बड़ी कंपनियाँ आमतौर पर व्यवस्था और संरचना बनाने में मदद के लिए सख्त दिशानिर्देशों का पालन करती हैं।

आमतौर पर सीईओ और अन्य सी-स्तरीय नेता बोर्ड की बैठक में शामिल होते हैं, इसलिए बोर्ड उनके अनुपस्थिति में उनकी कार्यक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए एक चर्चा आयोजित करना भी चाह सकता है।

जैसे-जैसे बोर्ड एजेंडा पर काम करता है, यह उन अनसुलझे मुद्दों पर फिर से विचार कर सकता है, जिन पर पहले चर्चा हो चुकी है और जो औपचारिक अनुमोदन के लिए तैयार हैं। उपस्थित सदस्य संगठन की आवश्यकताओं के संबंध में किसी भी अतिरिक्त चिंता पर भी चर्चा कर सकते हैं।

बैठक समाप्त होने पर, बोर्ड को यह देखना चाहिए कि क्या बैठक के बाद कोई कार्य शेष है या अगली बैठक के एजेंडे में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कुछ जोड़ने की आवश्यकता है।

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आप बोर्ड की बैठक की योजना कैसे बनाते हैं?

कंपनी बोर्ड पर बैठे लोग व्यस्त होते हैं, इसलिए उन्हें एक साथ लाने की कोशिश करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यहीं पर Doodle आता है।

चाहे आप दो से 2000 लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हों, ग्रुप पोल यह आसान बनाता है। बस कुछ अलग-अलग समय विकल्प चुनें और उन्हें अपने प्रतिभागियों को भेजें। वे उनमें से चुनते हैं जो उनके लिए सबसे उपयुक्त हों और आपकी बैठक का समय तय हो जाता है। अब शेड्यूलिंग की कोई चिंता नहीं।

Doodle Professional यह आपको समय-सीमाएँ और अनुस्मारक जोड़ने की सुविधा भी देता है, विज्ञापनों को हटाता है और आपके पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल को जोड़कर मीटिंग को ऑनलाइन आयोजित करने में सक्षम बनाता है। साथ ही, यदि आपका बोर्ड अपने कैलेंडर को जोड़ता है, तो इवेंट स्वचालित रूप से जुड़ जाएगा, जिससे उनके दोहरी बुकिंग की कोई संभावना नहीं रहेगी।