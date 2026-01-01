¿Qué es una reunión del Consejo de Administración?

¿Qué es un tablero?

El consejo de administración, ya sea de una empresa emergente, una multinacional o una organización benéfica, es un grupo de personas que representan los intereses de inversores y accionistas. Además de guiar al equipo ejecutivo de una organización, también nombra al director general y, por lo general, supervisa las operaciones sin implicarse en el día a día de la empresa.

Los distintos tipos de empresas tendrán distintos tipos de consejos y los nombrarán de distintas maneras. Por ejemplo, una gran multinacional con muchos accionistas probablemente celebrará elecciones. Una empresa más pequeña, por ejemplo familiar, elegirá entre ellos.

En algunos países, es común tener dos tipos diferentes de consejos dentro de la misma empresa. Uno es el consejo asesor descrito anteriormente, a menudo supervisado por un presidente. El segundo es el consejo ejecutivo, presidido por el CEO, que se ocupa del funcionamiento diario de la empresa.

La composición de un consejo también puede regirse por normativas específicas. Por ejemplo, puede exigirse que tenga un tamaño determinado o que esté compuesto por ciertos miembros.

Crear una encuesta de grupo

¿Qué ocurre en una reunión del consejo de administración?

La Junta se reúne para examinar una serie de asuntos. Puede tratarse de revisar el rendimiento, considerar cuestiones políticas, debatir problemas y llevar a cabo las tareas que les exige la ley.

Cuando no lo prescribe la ley, las reuniones del consejo suelen celebrarse cada trimestre. Esto da a sus miembros la oportunidad de revisar la dirección estratégica de la empresa y hacer recomendaciones sobre hacia dónde podrían o deberían ir las cosas.

Por lo general, las reuniones del consejo comenzarán con la puesta en común del acta de la reunión anterior para garantizar que todos estén al día. Luego, si hay alguna pregunta sobre el orden del día, también se puede decidir.

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El esquema de las reuniones del consejo puede variar en función de la empresa. Las start-ups y las empresas tecnológicas favorecen un enfoque más pragmático, mientras que las grandes corporaciones suelen seguir directrices estrictas para ayudar a crear orden y estructura.

Normalmente, el CEO y otros líderes de nivel C asistirán a la reunión del consejo, por lo que éste también puede querer organizar un debate sin su presencia para evaluar su rendimiento.

A medida que el consejo avanza en el orden del día, es posible que desee repasar las cuestiones no resueltas que se hayan debatido previamente y que estén listas para su aprobación formal. Los asistentes también pueden debatir cualquier preocupación adicional sobre las necesidades de la organización.

A medida que la reunión se acerca a su fin, la junta debe comprobar si hay algo que deba retomarse después de la reunión o añadirse al orden del día de la siguiente reunión para su seguimiento.

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¿Cómo se planifica una reunión de la Junta Directiva?

Las personas que forman parte de los consejos de administración de las empresas están muy ocupadas, por lo que intentar reunirlas puede ser todo un reto. Aquí es donde entra en juego Doodle.

Tanto si intenta reunir a dos como a 2000, Encuesta en grupo se lo pone fácil. Sólo tienes que seleccionar una serie de opciones de tiempo diferentes y enviarlas a tus participantes. Ellos seleccionan las que más les convienen y la hora de su reunión queda clara. Se acabó el estrés de la programación.

Doodle Professional también te permite añadir fechas límite y recordatorios, elimina los anuncios y te permite llevar la reunión online añadiendo tu herramienta de videoconferencia favorita. Además, si tu junta conecta sus calendarios, el evento se añadirá automáticamente, por lo que no hay posibilidad de que se dupliquen las citas.

Doodle te facilita la tarea de reunir a la junta en cuestión de minutos sin rondas de correos electrónicos de ida y vuelta. Pruébalo gratis hoy mismo.