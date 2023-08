Hvad er et bestyrelsesmøde?

Hvad er en bestyrelse?

Bestyrelsen, uanset om det er for en nystartet virksomhed, et multinationalt selskab eller en velgørenhedsorganisation, er en gruppe mennesker, der repræsenterer investorernes og aktionærernes interesser. Ud over at vejlede en organisations ledelsesteam udpeger bestyrelsen også den administrerende direktør og fører generelt tilsyn med driften uden at blive involveret i den daglige drift af virksomheden.

Forskellige typer virksomheder har forskellige typer bestyrelser og udnævner dem på forskellige måder. For eksempel vil et stort multinationalt selskab med mange aktionærer sandsynligvis have valg. En mindre virksomhed, f.eks. en familiedrevet virksomhed, vil vælge mellem sig selv.

I nogle lande er det almindeligt at have to forskellige typer bestyrelser i samme virksomhed. Den ene er den rådgivende bestyrelse som beskrevet ovenfor, som ofte overvåges af en formand. Den anden er bestyrelsen, som ledes af den administrerende direktør, og som tager sig af den daglige drift af virksomheden.

En bestyrelses sammensætning kan også være reguleret af særlige regler. Det kan f.eks. være et krav, at den skal have en bestemt størrelse eller bestå af bestemte medlemmer.

Hvad sker der på et bestyrelsesmøde?

Bestyrelsen mødes for at se på en række forskellige ting. Dette kan omfatte gennemgang af præstationer, overvejelse af politiske spørgsmål, drøftelse af problemer og udførelse af opgaver, som de er forpligtet til at udføre i henhold til loven.

Når det ikke er lovmæssigt foreskrevet, afholdes bestyrelsesmøder ofte hvert kvartal. Dette giver medlemmerne mulighed for at gennemgå virksomhedens strategiske retning og fremsætte anbefalinger om, hvor tingene kan eller bør bevæge sig hen.

Generelt starter bestyrelsesmøderne med at dele referatet fra det foregående møde for at sikre, at alle er opdateret. Hvis der derefter er spørgsmål til dagsordenen, kan disse også afgøres.

Skemaet for bestyrelsesmøder kan variere alt efter virksomheden. Start-ups og teknologivirksomheder foretrækker en mere pragmatisk tilgang, mens store virksomheder typisk forfølger strenge retningslinjer for at hjælpe med at skabe orden og struktur.

Normalt vil den administrerende direktør og andre ledere på C-niveau deltage i bestyrelsesmødet, så bestyrelsen kan også ønske at arrangere en drøftelse uden deres tilstedeværelse for at evaluere deres præstationer.

Når bestyrelsen arbejder sig igennem dagsordenen, kan den ønske at gennemgå uløste spørgsmål, der tidligere er blevet drøftet og er klar til formel godkendelse. De tilstedeværende kan også drøfte eventuelle yderligere bekymringer vedrørende organisationens behov.

Når mødet nærmer sig sin afslutning, bør bestyrelsen se på, om der er noget, der skal tages op efter mødet eller sættes på dagsordenen for det næste møde med henblik på opfølgning.

Hvordan planlægger du et bestyrelsesmøde?

Folk, der sidder i virksomheders bestyrelser, har travlt, så det kan være en udfordring at få dem samlet. Det er her, Doodle kommer ind i billedet.

Uanset om du forsøger at samle to eller 2000 personer, gør Group Poll det nemt for dig. Du skal blot vælge en række forskellige tidsindstillinger og sende dem til dine deltagere. De vælger dem, der fungerer bedst for dem, og dit mødetidspunkt bliver klart. Ikke mere stress ved planlægning.

Doodle Professional giver dig også mulighed for at tilføje deadlines og påmindelser, fjerner annoncerne og gør det muligt at tage mødet online ved at tilføje dit foretrukne videokonferenceværktøj. Hvis din bestyrelse tilslutter deres kalendere, tilføjes begivenheden desuden automatisk, så der er ingen risiko for, at de bliver dobbeltbooket.

Doodle gør det nemt for dig at samle bestyrelsen på få minutter uden runder af e-mails frem og tilbage. Prøv det gratis i dag.