Che cos'è una riunione del consiglio di amministrazione?

Cos'è una tavola?

Il consiglio di amministrazione, che si tratti di una start-up, di una multinazionale o di un ente di beneficenza, è un gruppo di persone che rappresenta gli interessi degli investitori e degli azionisti. Oltre a guidare il team esecutivo di un'organizzazione, nomina anche l'amministratore delegato e in genere supervisiona le operazioni senza essere coinvolto nella gestione quotidiana dell'azienda.

Diversi tipi di aziende hanno diversi tipi di consigli di amministrazione e li nominano in modi diversi. Ad esempio, una grande multinazionale con molti azionisti avrà probabilmente delle elezioni. Un'azienda più piccola, ad esempio a conduzione familiare, sceglierà tra di loro.

In alcuni Paesi è comune avere due diversi tipi di consigli di amministrazione all'interno della stessa azienda. Uno è il consiglio consultivo, come descritto sopra, spesso supervisionato da un presidente. Il secondo è il consiglio esecutivo, presieduto dall'amministratore delegato, che si occupa della gestione quotidiana dell'azienda.

La composizione di un consiglio di amministrazione può anche essere regolata da normative particolari. Ad esempio, può essere richiesta una certa dimensione o la presenza di determinati membri.

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Cosa succede in una riunione del consiglio di amministrazione?

Il consiglio si riunisce per esaminare una serie di questioni. Può trattarsi di esaminare le prestazioni, considerare le questioni politiche, discutere i problemi e svolgere i compiti previsti dalla legge.

Quando non sono prescritte dalla legge, le riunioni del consiglio hanno spesso luogo ogni trimestre. In questo modo i suoi membri hanno la possibilità di rivedere la direzione strategica dell'azienda e di formulare raccomandazioni sulla direzione da prendere.

In genere, le riunioni del consiglio di amministrazione iniziano con la condivisione del verbale della riunione precedente per garantire che tutti siano aggiornati. Poi, se ci sono domande sull'ordine del giorno, anche queste possono essere decise.

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Lo schema delle riunioni del consiglio di amministrazione può variare a seconda dell'azienda. Le start-up e le aziende tecnologiche prediligono un approccio più pragmatico, mentre le grandi aziende seguono in genere linee guida rigorose per creare ordine e struttura.

Di solito l'amministratore delegato e gli altri dirigenti di livello superiore partecipano alla riunione del consiglio di amministrazione, che può anche organizzare una discussione senza la loro presenza per valutare le loro prestazioni.

Durante lo svolgimento dell'ordine del giorno, il consiglio potrebbe voler esaminare le questioni irrisolte che sono state discusse in precedenza e che sono pronte per l'approvazione formale. I partecipanti possono anche discutere di eventuali ulteriori questioni relative alle esigenze dell'organizzazione.

Al termine della riunione, il consiglio dovrebbe verificare se ci sono questioni che devono essere risolte dopo la riunione o aggiunte all'ordine del giorno della riunione successiva per dare un seguito.

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Come si organizza una riunione del consiglio di amministrazione?

Le persone che siedono nei consigli di amministrazione delle aziende sono impegnate, quindi cercare di riunirle può essere una sfida. È qui che entra in gioco Doodle.

Se state cercando di riunire da due a 2000 persone, Sondaggio di gruppo lo rende facile. È sufficiente selezionare una serie di opzioni temporali diverse e inviarle ai partecipanti. I partecipanti selezionano quelle più adatte a loro e l'orario della riunione diventa chiaro. Niente più stress da pianificazione.

Doodle Professional consente inoltre di aggiungere scadenze e promemoria, di rimuovere la pubblicità e di portare la riunione online aggiungendo il vostro strumento di videoconferenza preferito. Inoltre, se il vostro consiglio di amministrazione collega i propri calendari, l'evento verrà aggiunto automaticamente, in modo da evitare una doppia prenotazione.

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