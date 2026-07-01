Vad är ett styrelsemöte?

Vad är en bräda?

Styrelsen – oavsett om det gäller ett nystartat företag, ett multinationellt företag eller en välgörenhetsorganisation – består av en grupp personer som företräder investerarnas och aktieägarnas intressen. Förutom att vägleda organisationens ledningsgrupp utser styrelsen även verkställande direktören och övervakar i allmänhet verksamheten utan att blanda sig in i företagets dagliga drift.

Olika typer av företag har olika typer av styrelser och utser dem på olika sätt. Ett stort multinationellt företag med många aktieägare kommer till exempel sannolikt att hålla val. Ett mindre företag, till exempel ett familjeföretag, väljer sina styrelseledamöter internt.

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I vissa länder är det vanligt att det finns två olika typer av styrelser inom samma företag. Den ena är den rådgivande styrelsen som beskrivits ovan, som ofta leds av en ordförande. Den andra är den verkställande styrelsen, som leds av verkställande direktören och som sköter den dagliga driften av verksamheten.

Styrelsens sammansättning kan också regleras av särskilda bestämmelser. Det kan till exempel krävas att styrelsen har en viss storlek eller består av vissa medlemmar.

Vad händer på ett styrelsemöte?

Styrelsen kommer att sammanträda för att behandla en rad olika frågor. Detta kan bland annat innefatta att granska verksamhetens resultat, behandla policyfrågor, diskutera problem och utföra de uppgifter som de enligt lag är skyldiga att utföra.

Om det inte föreskrivs i lag hålls styrelsemöten ofta en gång per kvartal. Detta ger styrelseledamöterna möjlighet att granska företagets strategiska inriktning och lämna rekommendationer om vilken riktning verksamheten kan eller bör ta.

I regel inleds styrelsemötena med att man går igenom protokollet från föregående möte för att se till att alla är uppdaterade. Om det sedan finns några frågor om dagordningen kan även dessa avgöras.

Upplägget för styrelsemöten kan variera beroende på företaget. Start-ups och teknikföretag föredrar ett mer pragmatiskt tillvägagångssätt, medan stora koncerner vanligtvis följer strikta riktlinjer för att skapa ordning och struktur.

Normalt sett deltar VD och övriga ledande befattningshavare i styrelsemötet, så styrelsen kan också vilja anordna ett samtal utan att de är närvarande för att utvärdera deras prestationer.

När styrelsen går igenom dagordningen kan den vilja ta upp olösta frågor som tidigare har diskuterats och som nu är klara för formellt godkännande. Deltagarna kan också diskutera eventuella ytterligare frågor som rör organisationens behov.

När mötet närmar sig sitt slut bör styrelsen se över om det finns något som behöver tas upp efter mötet eller läggas till på dagordningen för nästa möte för uppföljning.

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Hur planerar man ett styrelsemöte?

Personer som sitter i företagsstyrelser har fullt upp, så det kan vara svårt att få ihop dem. Det är här Doodle kommer in.

Oavsett om du vill samla ihop mellan två och 2 000 personer, Group Poll Det gör det enkelt. Välj bara ett antal olika tidsalternativ och skicka dem till dina deltagare. De väljer de alternativ som passar dem bäst, och mötestiden blir klar. Inget mer stress med schemaläggningen.

Doodle Professional Du kan också lägga till tidsfrister och påminnelser, ta bort annonserna och genomföra mötet online genom att lägga till ditt favoritverktyg för videokonferenser. Dessutom, om styrelseledamöterna kopplar ihop sina kalendrar läggs evenemanget till automatiskt, så det finns ingen risk att de blir dubbelbokade.