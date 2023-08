O que é uma reunião de diretoria?

O que é um quadro?

O conselho, seja para um start-up, multinacional ou de caridade, é um grupo de pessoas que representam os interesses de investidores e acionistas. Além de orientar a equipe executiva de uma organização, ele também nomeia o CEO e geralmente supervisionará as operações sem se envolver no dia-a-dia da empresa.

Diferentes tipos de empresas terão diferentes tipos de conselhos e os nomearão de diferentes maneiras. Por exemplo, uma grande multinacional com muitos acionistas provavelmente terá eleições. Uma empresa menor, diga algo que seja familiar, escolherá entre si.

Em alguns países, é comum ter dois tipos diferentes de conselho dentro da mesma empresa. Um é o conselho consultivo, como descrito acima, freqüentemente supervisionado por um presidente. O segundo é o conselho executivo, presidido pelo CEO, que cuida da gestão diária do negócio.

A composição de uma diretoria também pode ser regida por regulamentos específicos. Por exemplo, pode ser necessário que ela tenha um determinado tamanho ou que contenha certos membros.

O que acontece em uma reunião de diretoria?

A diretoria se reunirá para analisar uma série de coisas. Isto pode incluir a revisão do desempenho, considerando questões de política, discutindo problemas e conduzindo tarefas que eles são obrigados por lei.

Quando não prescrito legalmente, as reuniões do conselho freqüentemente acontecem a cada trimestre. Isto dá a seus membros a oportunidade de rever a direção estratégica da empresa e fazer recomendações sobre para onde as coisas poderiam ou deveriam ir.

Geralmente, as reuniões da diretoria começarão com o compartilhamento da ata da reunião anterior para garantir que todos estejam atualizados. Depois, se houver alguma dúvida sobre a agenda, estas também poderão ser decididas.

O esquema para reuniões de diretoria pode variar de acordo com a empresa. As start-ups e empresas de tecnologia favorecem uma abordagem mais pragmática, enquanto as grandes corporações normalmente seguem diretrizes rigorosas para ajudar a criar ordem e estrutura.

Normalmente o CEO e outros líderes de nível C participarão da reunião do conselho, portanto, o conselho também pode desejar organizar uma discussão sem a presença deles para avaliar seu desempenho.

À medida que a diretoria trabalha em sua agenda, ela pode desejar examinar as questões não resolvidas que foram previamente discutidas e que estão prontas para aprovação formal. Os participantes também podem discutir quaisquer preocupações adicionais sobre as necessidades da organização.

À medida que a reunião se aproxima do fim, a diretoria deve verificar se há algo que precise ser recolhido após a reunião ou acrescentado à agenda da próxima reunião para acompanhamento.

Como você planeja uma reunião de diretoria?

