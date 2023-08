Qu'est-ce qu'une réunion du conseil d'administration ?

Qu'est-ce qu'un conseil ?

Le conseil d'administration, qu'il s'agisse d'une start-up, d'une multinationale ou d'une organisation caritative, est un groupe de personnes qui représentent les intérêts des investisseurs et des actionnaires. En plus de guider l'équipe de direction d'une organisation, il nomme le PDG et supervise généralement les opérations sans s'impliquer dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise.

Différents types d'entreprises auront différents types de conseils d'administration et les nommeront de différentes manières. Par exemple, une grande multinationale avec de nombreux actionnaires aura probablement des élections. Une entreprise plus petite, par exemple une entreprise familiale, choisira parmi ses membres.

Dans certains pays, il est courant d'avoir deux types de conseils différents au sein d'une même entreprise. Le premier est le conseil consultatif décrit ci-dessus, souvent supervisé par un président. Le second est le conseil exécutif, présidé par le PDG, qui s'occupe de la gestion quotidienne de l'entreprise.

La composition d'un conseil d'administration peut également être régie par des réglementations particulières. Par exemple, il peut être tenu d'avoir une certaine taille ou de comprendre certains membres.

Que se passe-t-il lors d'une réunion du conseil d'administration ?

Le conseil d'administration se réunit pour examiner un certain nombre de questions. Il peut s'agir de l'évaluation des performances, de l'examen de questions de politique générale, de la discussion de problèmes et de l'exécution de tâches qui lui sont imposées par la loi.

Lorsqu'elles ne sont pas prescrites par la loi, les réunions du conseil ont souvent lieu tous les trimestres. Cela donne à ses membres l'occasion d'examiner l'orientation stratégique de l'entreprise et de formuler des recommandations sur la direction que les choses pourraient ou devraient prendre.

En général, les réunions du conseil d'administration commencent par la diffusion du procès-verbal de la réunion précédente afin de s'assurer que tout le monde est au courant. Ensuite, s'il y a des questions sur l'ordre du jour, elles peuvent également être tranchées.

Le déroulement des réunions du conseil d'administration peut varier en fonction de l'entreprise. Les start-ups et les entreprises technologiques privilégient une approche plus pragmatique, tandis que les grandes entreprises suivent généralement des directives strictes pour aider à créer de l'ordre et de la structure.

Normalement, le PDG et les autres cadres dirigeants assistent à la réunion du conseil d'administration. Le conseil peut également souhaiter organiser une discussion en leur absence afin d'évaluer leurs performances.

En parcourant l'ordre du jour, le conseil peut souhaiter passer en revue les questions non résolues qui ont déjà été discutées et qui sont prêtes à être approuvées officiellement. Les participants peuvent également discuter de toute autre préoccupation concernant les besoins de l'organisation.

À la fin de la réunion, le conseil d'administration doit voir s'il y a des points à reprendre après la réunion ou à ajouter à l'ordre du jour de la prochaine réunion pour un suivi.

Comment planifier une réunion du conseil d'administration ?

