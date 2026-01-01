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Kies het abonnement dat bij jouw tijd past

Voor mensen die liever aan de slag gaan dan afspraken inplannen.

Free

Voor wie af en toe een afspraak inplant. Geen creditcard nodig.

USD 0

Gratis

Aanmelden

Free bevat

  • Eén groepsenquête
  • Eén boekingspagina
  • Eén 1:1
  • 3 standaard aanmeldingsformulieren
Aanbevolen

Pro

Voor freelancers, consultants & zelfstandigen die elke week afspraken inplannen.

per gebruiker / maand | jaarlijks gefactureerd

Goedkoper dan een no-show.

Get Pro

Alle Free-functies, plus

  • Onbeperkte Groepspolls
  • Onbeperkte Boekingspagina's
  • Onbeperkte 1:1's
  • Onbeperkte Inschrijflijsten
  • Geavanceerde instellingen (deadlines, herinneringen, deelnemers verbergen)
  • Zoom, Microsoft Teams & Webex
  • Geen advertenties

Team

Voor teams vanaf 2 personen die afspraken plannen met klanten, kandidaten en elkaar.

per gebruiker / maand | jaarlijks gefactureerd

Eén bespaarde vergadering verdient het al terug.

Jaarkorting -24%

Voor 2 gebruikers

Get Team

Alles uit Pro, plus

  • Beheerconsole
  • Rollen en rechten
  • Evenementen samen hosten
  • Boeken voor anderen
  • Activiteitenrapporten
  • Eigen branding
  • Laat je betalen via Stripe
  • AI-gegenereerde vergaderbeschrijvingen

Enterprise

Voor organisaties met 50+ medewerkers die overstappen op AI-ondersteunde coördinatie.

Vanaf USD 15k

Prijs op maat — jaarlijks gefactureerd

Coördinatie op enterpriseschaal

Contact us

Alle Team-functies, plus

  • AI-tijdanalyse
  • Betrokkenheidsanalyses
  • Organisatiebrede tijdbescherming
  • Focusbeleidsregels
  • SSO (SAML/OIDC)
  • MFA
  • Toegang op basis van rol
  • Toegewijde Customer Success Manager
  • Boekingspagina’s met je eigen huisstijl
  • E-mails met je eigen huisstijl
  • URL's met je eigen huisstijl
  • 99,9% SLA & prioriteitsondersteuning
  • Facturering via inkooporder en factuur mogelijk
  • entrepreneur-magazine
  • Forbes
  • fast-company
  • techrepublic-logo-vector
  • inc
  • HR
  • Business insider

Kies het juiste abonnement

Inschrijflijsten maken
Unlimited
Groepsvergaderingen organiseren
Unlimited
1:1-afspraken inplannen
Unlimited
Boekingspagina's delen
Unlimited
Agenda's koppelen
Koppel videovergaderingen via Google Meet, Zoom, Microsoft Teams en Webex
Betalingen innen met Stripe
Afspraken direct synchroniseren met je agenda
Aanpasbare vragen stellen
Geen advertenties voor organisatoren of deelnemers
Onbeperkte tijdsloten in Groepspolls
Onbeperkt aantal sessies in Inschrijflijsten
Deadlines instellen en automatische herinneringen versturen
Deelnemersgegevens verbergen
Eigen logo en branding toevoegen
Koppelen aan Zapier
Uitnodiging versturen vanuit Doodle
Ondersteuning via e-mail
Beheerconsole
Evenementen samen organiseren
Namens anderen boeken
AI-ondersteunde vergaderbeschrijvingen
Persoonlijke onboarding en gebruikerstraining
Servicevoorwaarden op maat
SLA met 99,9% beschikbaarheid
Single sign-on (SSO)

FAQ

Vragen over abonnementen en facturering

Twijfel je nog? Neem contact op met support, dan komen we bij je terug.

Kan ik op elk moment opzeggen?

Ja. Zeg elk betaald abonnement op via je accountinstellingen. Je houdt je functies tot het einde van je factuurperiode, en er wordt niets meer in rekening gebracht.

Kan ik mijn geld terugkrijgen?

Ja. Bij maandabonnementen krijg je op verzoek een terugbetaling naar rato. Elk abonnement heeft bovendien een herroepingsrecht van 14 dagen.

Wat gebeurt er met mijn gratis Group Polls, Booking Pages, Sign-up Sheets en 1:1s als ik upgrade?

Je houdt ze allemaal, met onbeperkt gebruik en toegang tot geavanceerde functies.

Wat is het verschil tussen Pro en Team?

Pro is voor één persoon. Team is voor meerdere personen en voegt gedeelde functies en centrale facturering toe.

Kan ik later teamleden toevoegen of verwijderen?

Ja. Voeg op elk moment gebruikers toe of verwijder ze, en je facturering past zich aan.

Kan ik van abonnement wisselen of overstappen op jaarlijkse facturering?

Ja. Upgrades gaan direct in. Downgrades gaan in aan het einde van je huidige factuurperiode. Jaarlijkse facturering is goedkoper dan maandelijkse.

Hoe kan ik betalen?

Pro- en Team-abonnementen betaal je met creditcard of PayPal. Enterprise-abonnementen worden betaald via inkooporder of bankoverschrijving.

Moeten deelnemers betalen of zich aanmelden?

Nee. Alleen de organisator heeft een betaald abonnement nodig. Deelnemers doen gratis mee, zonder account.