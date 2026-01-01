Free
Voor wie af en toe een afspraak inplant. Geen creditcard nodig.
USD 0
Gratis
Free bevat
- Eén groepsenquête
- Eén boekingspagina
- Eén 1:1
- 3 standaard aanmeldingsformulieren
Voor mensen die liever aan de slag gaan dan afspraken inplannen.
Voor wie af en toe een afspraak inplant. Geen creditcard nodig.
USD 0
Gratis
Free bevat
Voor freelancers, consultants & zelfstandigen die elke week afspraken inplannen.
per gebruiker / maand | jaarlijks gefactureerd
Goedkoper dan een no-show.
Alle Free-functies, plus
Voor teams vanaf 2 personen die afspraken plannen met klanten, kandidaten en elkaar.
per gebruiker / maand | jaarlijks gefactureerd
Eén bespaarde vergadering verdient het al terug.
Voor
Alles uit Pro, plus
Voor organisaties met 50+ medewerkers die overstappen op AI-ondersteunde coördinatie.
Vanaf USD 15k
Prijs op maat — jaarlijks gefactureerd
Coördinatie op enterpriseschaal
Alle Team-functies, plus
|AbonnementenKies het juiste abonnement
|Free
|Pro
Get Pro
|Team
Get Team
|Enterprise
|Inschrijflijsten maken
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
|Groepsvergaderingen organiseren
One
Unlimited
Unlimited
Unlimited
|1:1-afspraken inplannen
One
Unlimited
Unlimited
Unlimited
|Boekingspagina's delen
One
Unlimited
Unlimited
Unlimited
|Agenda's koppelen
|Koppel videovergaderingen via Google Meet, Zoom, Microsoft Teams en Webex
|Betalingen innen met Stripe
|Afspraken direct synchroniseren met je agenda
|Aanpasbare vragen stellen
|Geen advertenties voor organisatoren of deelnemers
|Onbeperkte tijdsloten in Groepspolls
|Onbeperkt aantal sessies in Inschrijflijsten
|Deadlines instellen en automatische herinneringen versturen
|Deelnemersgegevens verbergen
|Eigen logo en branding toevoegen
|Koppelen aan Zapier
|Uitnodiging versturen vanuit Doodle
|Ondersteuning via e-mail
|Beheerconsole
|Evenementen samen organiseren
|Namens anderen boeken
|AI-ondersteunde vergaderbeschrijvingen
|Persoonlijke onboarding en gebruikerstraining
|Servicevoorwaarden op maat
|SLA met 99,9% beschikbaarheid
|Single sign-on (SSO)
Kies het juiste abonnement
FAQ
Twijfel je nog? Neem contact op met support, dan komen we bij je terug.
Ja. Zeg elk betaald abonnement op via je accountinstellingen. Je houdt je functies tot het einde van je factuurperiode, en er wordt niets meer in rekening gebracht.
Ja. Bij maandabonnementen krijg je op verzoek een terugbetaling naar rato. Elk abonnement heeft bovendien een herroepingsrecht van 14 dagen.
Je houdt ze allemaal, met onbeperkt gebruik en toegang tot geavanceerde functies.
Pro is voor één persoon. Team is voor meerdere personen en voegt gedeelde functies en centrale facturering toe.
Ja. Voeg op elk moment gebruikers toe of verwijder ze, en je facturering past zich aan.
Ja. Upgrades gaan direct in. Downgrades gaan in aan het einde van je huidige factuurperiode. Jaarlijkse facturering is goedkoper dan maandelijkse.
Pro- en Team-abonnementen betaal je met creditcard of PayPal. Enterprise-abonnementen worden betaald via inkooporder of bankoverschrijving.
Nee. Alleen de organisator heeft een betaald abonnement nodig. Deelnemers doen gratis mee, zonder account.
Je bespaart USD 120 per jaar ten opzichte van maandelijkse facturering