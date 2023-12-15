Senior Content Marketing Manager
Bobby Rae
Bobby was voorheen Senior Content Marketing Manager bij Doodle en had een passie voor de toekomst van werk, AI-trends en slimme manieren om teams productiever te maken.
In zijn tijd bij Doodle maakte hij van de blog een vaste bron voor planningstips, tijdbesparende strategieën en de beste aanpak voor vergaderingen. Hij is inmiddels verder getrokken, maar zijn inzichten inspireren nog steeds hoe wij vandaag over plannen denken.
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