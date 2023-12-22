Hoe je Slack kunt koppelen aan de Outlook-agenda

Heb je het gevoel dat je agenda een circusact is, waarbij je moet jongleren met Slack-berichten en Outlook-agenda afspraken?

Geen zorgen, mede-tijdbeheersers. We hebben de stappen voor je op een rijtje gezet om deze productiviteitskanonnen te integreren, zodat je met gemak door je werkdag heen glijdt.

Stap 1: Voeg de Outlook-agenda-app toe aan Slack.

Zie het maar als Outlook uitnodigen voor het Slack-feestje. Ga naar de Slack App Directory, zoek naar "Outlook Calendar" en klik op "Toevoegen aan Slack."

Geef het even een vriendelijke handdruk (lees: machtigingen) en voilà. Outlook is nu officieel op de hoogte.

Stap 2: Koppel je agenda

Tijd om de ster van de show te introduceren: je Outlook-agenda.

Open de Outlook-agenda-app in Slack en klik op ‘Agenda koppelen’.

Kies de agenda waarmee je aan de slag wilt, en voilà: je planning staat nu prominent in Slack.

Maak een Groepspoll

Stap 3: Maak je agenda overzichtelijk

Herinner je je nog de chique danspasjes uit die oude musicals? Slack-commando’s werken net zo: je kunt met een simpele toetsaanslag je agenda raadplegen.

Probeer eens /ocal list om je komende afspraken te bekijken, of /ocal create meeting om direct in Slack een nieuwe afspraak aan te maken.

Stap 4: Je status synchroniseren

Je hoeft niet meer van de ene app naar de andere te springen om je status bij te werken.

Schakel ‘Status synchroniseren met agenda’ in de instellingen van de Outlook-agenda-app in.

Als je nu in een vergadering zit, wordt je Slack-status automatisch aangepast aan je agenda-afspraak, zodat je collega’s weten dat je bezig bent.

Maak een Groepspoll

Bonusronde: Doodle voor de grote finale

Moet je nog wat werken aan het afstemmen van vergaderingen met collega’s?

Maak kennis met Doodle, je partner voor het plannen van pirouettes. Deel gewoon een poll in je Slack-kanalen en laat je team stemmen op het beste tijdstip voor een vergadering.

Geen eindeloos heen-en-weer mailen of agenda-Tetris meer – Doodle neemt het heft in handen, zodat jij je kunt concentreren op de belangrijke dingen.