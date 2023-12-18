Hoe je Slack kunt koppelen aan Google Calendar

In de moderne kantoorcultuur, waar elke minuut telt, willen we allemaal slimmer werken, niet harder.

Daarom is een naadloze koppeling tussen je communicatie en je agenda van cruciaal belang.

Slack, het platform voor teamcommunicatie, en Google Calendar , een van de populairste online agenda’s ter wereld, kan – als je ze samen gebruikt – je workflow omtoveren tot een goed geoliede machine.

Stap 1: Slack koppelen aan Google Calendar

Ga op Slack naar de App Directory.

Zoek de Google Calendar-app en klik op ‘Toevoegen aan Slack’.

Ga even terug naar Google Calendar (als dat nodig is) en geef de app toestemming om toegang te krijgen tot je Google Calendar-account.

Zo kan Slack naadloos synchroniseren met je agenda.

Als je bij een grotere organisatie werkt, moet je IT-team de verbinding misschien voor je instellen.

Maak een Groepspoll

Stap 2: Gebruikmaken van de gezamenlijke kracht

Herinneringen en meldingen:

Mis nooit meer een belangrijke vergadering.

Slack stuurt herinneringen en meldingen rechtstreeks naar je werkruimte.

Statusupdates:

Houd je team op de hoogte van je beschikbaarheid door je Slack-status te synchroniseren met je afspraken in Google Calendar.

Stap 3: Je productiviteit verhogen met Doodle

Vergaderingen plannen zonder dat er conflicten ontstaan:

Maak een Groepspoll

Voorkom planningsconflicten door een Doodle-boekingspagina aan te maken en deze te koppelen aan Google Calendar.

Zo kunnen mensen een afspraak met je maken zonder dat er dubbele boekingen ontstaan, en krijg je meldingen over de afspraak in Slack.

Aangepaste afspraaktijden:

Voeg de link naar je Boekingspagina toe aan je Slack-profiel.

Zo kunnen je teamleden hun favoriete vergadertijden kiezen, waardoor er rekening wordt gehouden met ieders beschikbaarheid.

Resultaten in realtime:

Met groepspolls krijg je direct feedback op voorgestelde vergadertijden.

Als Google Calendar en Slack aan elkaar zijn gekoppeld, wordt de agenda van je team automatisch gereserveerd zodra een tijdstip is bevestigd, en krijgen ze een herinnering aan de vergadering als die bijna begint.