Met de gratis online agenda van Doodle kun je maak een poll snel en makkelijk. Maak zoveel vergaderingen aan als je wilt en nodig je collega’s of vrienden uit om tijdstippen af te spreken die ook in hun agenda passen. Met een overzichtelijke en duidelijke kalenderweergave krijg je grip op je drukke agenda. Doodle is de perfecte gratis tool om enquêtes te maken voor organisatie en planning.

Je online agenda delen is ook supermakkelijk. Het eenvoudige uitnodigingssysteem van Doodle biedt je de mogelijkheid om enquêtelinks via gewone e-mail te versturen, of om e-mailadressen te verzamelen via de handige Doodle-interface. Dit betekent dat jij en je collega’s beter met elkaar in contact blijven en efficiënter kunnen werken, ongeacht waar je bent of of er communicatiebeperkingen zijn.

In dit bericht kom je het volgende te weten:

Hoe maak ik een online agenda aan? Hoe deel ik mijn online agenda met anderen? Hoe kan ik de online agenda van Doodle synchroniseren met mijn eigen agenda? Werkt de online agenda van Doodle samen met Google Calendar? Wat zijn de functies van de online agenda van Doodle?

Maak een Groepspoll

Hoe maak ik een online agenda aan?

Je kunt hier je eigen online agenda aanmaken. Vul de titel van je vergadering, de locatie en eventuele opmerkingen in.

Kies tijdstippen voor je vergadering uit het week- of maandoverzicht. Je kunt het beste een paar opties kiezen, zodat de kans groter is dat je een tijdstip vindt dat voor iedereen past. Je kunt ook ‘tekst’ kiezen als je een open peiling wilt maken en stemmen wilt verzamelen over wat je maar wilt.

Op de instellingenpagina kun je opties toevoegen zoals ‘ja, nee, indien nodig’, het aantal stemmen per optie beperken of de poll verbergen. Er zijn nog veel meer opties voor Doodle Premium gebruikers.

Vul je e-mailadres in en stuur je uitnodigingen voor de vergadering naar je klanten, collega’s of je team. Leun lekker achterover en laat iedereen stemmen op de verschillende opties voor de vergadering. Binnen enkele minuten (of seconden) heb je het tijdstip gevonden dat voor iedereen het beste uitkomt.

Maak een Groepspoll

Hoe kan ik mijn online agenda met anderen delen?

Zodra je klaar bent met het maken van je online agenda, kun je de uitnodigingen via Doodle versturen, of je kunt de link met je genodigden delen via je eigen e-mailaccount of sociale media. Binnen een paar minuten heb je je eerste vergadering gepland. Zodra alle stemmen binnen zijn, kun je ook agenda-uitnodigingen versturen, zodat je gasten het evenement aan hun eigen agenda’s kunnen toevoegen.

Hoe kan ik de online agenda van Doodle synchroniseren met mijn eigen agenda?

Doodle is ook een prima keuze voor gebruikers die al agendosoftware gebruiken om hun werk of privéleven te organiseren. Dankzij de gratis ondersteuning voor populaire agenda-apps zoals Google Calendar, Office 365, Outlook en iCal sluit de online agenda van Doodle naadloos aan, wat zorgt voor meer productiviteit en meer overzicht bij het plannen van vergaderingen.

Dit betekent dat je op een opvallend eenvoudige en onopvallende manier kunt profiteren van de voordelen van de gratis online agenda van Doodle – ongeacht welke planningssystemen je nu ook gebruikt.

Maak een Groepspoll

Werkt de online agenda van Doodle samen met Google Calendar?

Doodle werkt met alle agenda’s. We bieden een directe synchronisatie met agenda’s van Google Calendar en Office 365/Outlook.com. Alle andere agenda’s kun je via een ICS-feed met Doodle synchroniseren.

Wat zijn de functies van de online agenda van Doodle?

Doodle Premium biedt gebruikers veel extra functies die je bij andere, gratis online agenda’s niet vindt, en is perfect voor drukke professionals die volledige controle over hun agenda willen. Doodle Premium is helemaal reclamevrij en biedt je bovendien de mogelijkheid om een eigen ontwerp en huisstijl toe te voegen, zodat je een professionele uitstraling kunt creëren. Je kunt ook zien wie er niet op je uitnodigingen reageert en wie je e-mails heeft gelezen!

Naast het online delen van agenda’s en adresboeken biedt Doodle Premium gebruikers ook de mogelijkheid om een MeetMe een pagina waarop andere gebruikers op elk moment kunnen zien wanneer je beschikbaar bent. MeetMe Dit is een centrale contactpagina waarop collega’s of vrienden in één oogopslag kunnen zien hoe en wanneer ze contact met je kunnen opnemen. Het is ideaal voor mensen met een overvolle agenda die weinig tijd hebben voor een praatje.