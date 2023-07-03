Op zoek naar de beste tool om online enquêtes te maken? Zoek dan niet verder dan Doodle.

Met onze pollmaker zit je helemaal goed. Doodle is snel, makkelijk en eenvoudig in gebruik. Ga nu aan de slag!

Hoe maak ik een gratis online enquête aan?

Log eerst in en selecteer 'Aanmaken' op het dashboard. Kies vervolgens 'Groepspoll' om te beginnen. Voor deze enquête willen we graag weten wat het beste tijdstip is voor een zakelijke vergadering.

Vermeld de naam van de vergadering, de locatie en eventuele opmerkingen die je wilt toevoegen.

Maak een Groepspoll

Als je inlogt op je Doodle-account, worden al je enquêtes en boekingen opgeslagen in een persoonlijk dashboard. Je kunt inloggen via Google, Apple, Facebook, Microsoft of SSO voor snelle en veilige toegang.

Ten tweede voeg je de tijdopties voor je vergadering toe.

Je kunt opties kiezen vanuit het weekoverzicht of vanuit het kalenderoverzicht.

Als je een vergadering plant, kun je het beste veel verschillende tijdstippen opgeven, zodat je deelnemers meer kans hebben om een geschikt moment te vinden.

Als je koppel je agenda aan Doodle Je kunt al je afspraken in één oogopslag zien, zodat je dubbele of te veel afspraken kunt voorkomen.

Maak een Groepspoll

Ten derde kom je bij het instellingenmenu, waar je je Doodle-enquête kunt aanpassen. Gratis gebruikers hebben toegang tot de belangrijkste antwoordopties, zoals ‘Ja’, ‘Nee’ of ‘Indien nodig’.

Met Doodle Pro, dan krijg je toegang tot geavanceerde functies, waaronder:

De deelnemerslijst verbergen voor meer privacy

Automatische herinneringsmails sturen naar mensen die nog niet hebben gereageerd

Een deadline instellen om de poll te sluiten

Advertenties verwijderen voor een professionelere uitstraling

Uitnodigingen rechtstreeks vanuit Doodle versturen (maximaal 1.000 ontvangers)

Beperken hoeveel mensen er per tijdslot kunnen kiezen

Deze functies helpen je om je planningsproces te stroomlijnen, het aantal no-shows te verminderen en de privacy van deelnemers te verbeteren.

Deel tot slot je Doodle-enquête met je gasten. Zodra je enquête is aangemaakt, kopieer je gewoon de deelnamelink en stuur je die via e-mail, chat of sociale media. Je kunt hem ook rechtstreeks delen via LinkedIn, WhatsApp, Facebook of X, of hem op een website insluiten.

Als je een Doodle Pro-gebruiker bent, kun je rechtstreeks vanuit Doodle uitnodigingen voor een poll versturen naar maximaal 1.000 deelnemers.

Je gasten kunnen met een paar klikken reageren, en binnen enkele minuten heb je antwoord. Het is een snelle, simpele manier om mensen bij elkaar te brengen.

Maak een Groepspoll

Hoe maak je een enquête op Google?

Google Forms is een goed startpunt voor eenvoudige enquêtes — maar als je op zoek bent naar een snelle, flexibele manier om afspraken te plannen, dan is Doodle daar precies voor gemaakt.

Klik in je Doodle-dashboard op "Maken" en kies de juiste planningstool die bij je behoeften past:

Groepspolls – de makkelijkste manier om een tijdstip te vinden dat voor de hele groep past

1:1 – ideaal om met een paar klikken één-op-één-afspraken in te plannen

Boekingspagina – laat anderen een afspraak met je maken op basis van je realtime beschikbaarheid

Inschrijflijst – dienstroosters, evenementen of vrijwilligersplaatsen organiseren waar mensen zich kunnen aanmelden voor beschikbare plekken

Er gebeuren geweldige dingen als we samenkomen. Dat gaat heel makkelijk met Doodle!