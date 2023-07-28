B Tussen vergaderingen met collega’s, klanten of teams door heb je vaak het gevoel dat je de grip op je weekplanning kwijtraakt. De gratis tool om enquêtes te maken Met Doodle kun je de verwarring omzeilen en de komende weken makkelijk in orde brengen. Om nu een poll te maken, heb je een gratis Doodle-account nodig, maar deelnemers hebben geen account nodig om te stemmen.

Maak gewoon een poll met mogelijke tijdstippen en stuur die naar je gasten om een afspraak te maken. Binnen een paar minuten weet je wat het beste tijdstip is om met een grote groep af te spreken.

Met Doodle, Je kunt een online agenda aan je account koppelen en bekijk je afspraken op de plek waar je het meest werkt. Als je wilt, kun je meer dan één agenda aan je account toevoegen en Doodle toont deze – samen met alle afspraken die je via Doodle zelf maakt – allemaal in één geïntegreerd overzicht. Geen dubbele of te veel afspraken meer. Ga vandaag nog aan de slag met Doodle en ontdek hoe makkelijk plannen kan zijn.

Maak een Groepspoll

Hoe stel je de online planningstool in – en koppel je je agenda

Het is opvallend eenvoudig om met Doodle afspraken te plannen. Ga bovenaan de pagina naar je accountinstellingen om je agenda te koppelen. Zodra je dat hebt gedaan, ga je naar ‘Doodle-account beheren’ en vervolgens naar ‘Je agenda’s’. De onderstaande video laat je zien hoe het werkt:

Het kost maar even om je agenda te koppelen. Mocht je om welke reden dan ook de agenda’s ooit weer willen ontkoppelen, dan hoef je alleen maar terug te gaan naar je accountinstellingen en op ‘ontkoppelen’ te klikken, wat je naast elke gekoppelde agenda vindt. Als je nu begint met plannen, zie je je afspraken direct naast je geplande vergaderingen staan.

Maak een Groepspoll

Maak eenvoudig een vergadering aan met je Doodle maker van de poll

Begin eerst met je Doodle-enquête door bovenaan de pagina ‘Een Doodle aanmaken’ te kiezen. Vul in de eerste stap de naam van de bijeenkomst in die je wilt organiseren, de locatie van de bijeenkomst en eventuele opmerkingen die je wilt toevoegen.

In stap twee voeg je de tijdopties toe. Zorg ervoor dat je meerdere tijdopties toevoegt, zodat je deelnemers een geschikt tijdstip kunnen vinden. Als je vergaderingen voor een langere periode inplant, kun je gewoon alle opties voor die vergaderingen of diensten opnemen. Je kunt de maandweergave kiezen om alle dagen van de maand te zien en vervolgens de tijden aan de rechterkant toevoegen. Als je de weekweergave kiest, kun je de tijdvakken direct aan de kalender toevoegen.

Maak een Groepspoll

In stap drie kun je extra instellingen toevoegen (Pro):

Advertenties verwijderen

Automatische herinneringen versturen

Stel een deadline vast

De deelnemerslijst verbergen

Stuur uitnodigingen rechtstreeks vanuit Doodle (maximaal 1.000 deelnemers)

Beperk het aantal deelnemers dat een tijdstip kan kiezen

Stuur de enquête gewoon naar je deelnemers, zodat ze de tijden kunnen kiezen die hen het beste uitkomen. Je enquête verschijnt ook in je dashboard, waar je hem op elk moment kunt beheren of bewerken.