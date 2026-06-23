Een gemeenteraadsvergadering is een formeel bijeengeroepen bijeenkomst van gekozen raadsleden, waarbij wettelijke kennisgevingstermijnen en quorumregels gelden waaraan een gemeentesecretaris moet voldoen voordat de agenda wordt gepubliceerd. Het korte antwoord op hoe je dit efficiënt plant: vervang de keten van bevestigingsmails door een gestructureerde Groepspoll. De Groepspoll van Doodle ondersteunt tot wel 1.000 deelnemers en toont live een overzicht van de aanmeldingen, zodat een gemeentesecretaris in realtime kan zien of het quorum gehaald wordt voordat hij of zij een datum vastlegt.

🎯 Waarom het plannen van gemeenteraadsvergaderingen in het honderd loopt

Elke gemeentesecretaris kent het wel. Aan het begin van het jaar wordt een wettelijk vastgestelde vergadercyclus opgesteld, maar negen gekozen raadsleden houden elk hun eigen agenda bij, en één agendaconflict kan al leiden tot een overtreding van de kennisgevingstermijn. Als de ambtenaar een bevestigingsmail rondstuurt, komen de antwoorden in willekeurige volgorde binnen, reageren sommige raadsleden helemaal niet, en moet de ambtenaar handmatig de beschikbaarheid vergelijken voordat de agenda verstuurd kan worden.

Het probleem is structureel. E-mail is geen planningstool. Het kent geen quorumlogica, geen realtime telling van bevestigde deelnemers en geen automatische tijdzonecorrectie voor raadsleden die op reis zijn. Een gemeentesecretaris die een gemeenteraadsvergadering moet organiseren binnen de wettelijke termijnen, kan het zich niet veroorloven om zeven afzonderlijke antwoorden na te jagen om te bepalen of de vergadering wettelijk door kan gaan.

Daar komt nog bij dat raadsleden vaak verschillende agendasystemen gebruiken. Sommigen gebruiken Google Calendar, anderen Microsoft Outlook en een paar Apple Calendar. Een planningsprogramma dat niet met alle drie kan worden geïntegreerd, dwingt de griffier tot nog een extra handmatige afstemmingsstap.

🛠 Hoe de Groepspoll van Doodle dit probleem voor administratief medewerkers oplost

De Doodle-oplossing werkt heel precies: een gemeentelijke ambtenaar maakt een Groepspoll aan, stelt een aantal mogelijke data voor die aansluiten bij de wettelijk vastgelegde vergadercyclus, en deelt de link naar de enquête met alle negen raadsleden. Elk raadslid stemt op de data die voor hem of haar uitkomen, en de ambtenaar ziet de stand van de aanmeldingen in realtime oplopen.

De groepspoll van Doodle laat in realtime zien hoeveel reacties er per voorgestelde datum binnenkomen, zodat een gemeenteambtenaar in één oogopslag kan zien welke datum genoeg bevestigde deelnemers heeft om aan het quorum te voldoen, zonder ook maar één herinneringsmail te hoeven sturen. Zodra een datum de quorumsdrempel haalt, legt de ambtenaar die vast en gaat hij meteen over tot het publiceren van de agenda.

De ‘beschikbaarheidskalender’-functie van Doodle kijkt bij het stemmen naar de gekoppelde agenda’s van alle deelnemers en signaleert automatisch conflicten. Dit betekent dat als een raadslid op een voorgestelde datum al een afspraak heeft, dat conflict direct in de poll wordt aangegeven, en dat de gemeentesecretaris dit niet pas hoeft te ontdekken nadat de agenda al is verspreid.

De groepspoll van Doodle stuurt ook herinneringsmails naar leden die nog niet hebben gereageerd, waardoor de secretaris minder handmatig achter mensen aan hoeft te gaan. De herinneringen worden alleen per e-mail verstuurd, wat aansluit bij de formele communicatienormen die bij de meeste gemeenteraadsvergaderingen al worden gevolgd.

Voor gemeenteraden die hybride of online vergaderingen houden, biedt het proces voor het aanmaken van een stemming de griffier de mogelijkheid om een link voor een videoconferentie via Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams toe te voegen, zodat de verbindingsgegevens samen met de datum worden bevestigd.

⚙️ Praktische informatie voor de gemeentesecretaris

Zodra de gekozen datum vaststaat, is de werkwijze van de gemeentesecretaris in Doodle heel eenvoudig.

De poll opzetten. De griffier logt in op zijn of haar Doodle-account (je hebt een Doodle-account nodig om enquêtes aan te maken en te beheren), kiest ‘Groepspoll’ en vult de titel van de gemeenteraadsvergadering in, samen met een korte beschrijving waarin het wettelijke vergadernummer of de vergadercyclus wordt vermeld, en de voorgestelde data. De duur kun je instellen op de standaardduur van een vergadering, meestal 60 of 90 minuten voor een gewone raadsvergadering.

Agenda’s koppelen. Doodle kan worden gekoppeld aan Google Calendar, Outlook en Apple Calendar. De gemeentesecretaris moet zijn of haar eigen agenda koppelen, zodat de voorgestelde data voor de stemming al de momenten uitsluiten waarop de raadzaal bezet is of de secretaris zelf al een afspraak heeft.

Quorum bijhouden. Zodra raadsleden reageren, wordt de live-stand bijgewerkt. De gemeentesecretaris kan op elk moment zien hoe de reacties zijn verdeeld. Zodra een datum het vereiste aantal positieve reacties heeft bereikt, selecteert de secretaris die datum als bevestigde datum. Doodle stuurt dan automatisch een agenda-uitnodiging naar alle bevestigde deelnemers.

Buffertijden. Voor raadsvergaderingen waarvoor vooraf een briefing of achteraf een nabespreking nodig is, kan de griffier op zijn of haar Boekingspagina buffertijden tussen de vergaderingen instellen, zodat de raadzaal niet dubbel wordt geboekt.

Premium-functies. Gemeentesecretarissen die Doodle Premium gebruiken, kunnen het logo en de huiskleur van de gemeenteraad aan de poll toevoegen, waardoor deze een officiële uitstraling krijgt die aansluit bij andere communicatie van de gemeenteraad. Met Premium krijg je ook toegang tot door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen, waarmee de secretaris direct in de poll een beknopte samenvatting van de vergadering kan opstellen.

De groepspoll van Doodle ondersteunt tot wel 1.000 deelnemers, wat betekent dat je dezelfde tool kunt gebruiken voor zowel een gemeenteraadsvergadering met negen leden als een volledige openbare raadpleging, zonder dat de gemeenteambtenaar iets aan zijn werkwijze hoeft te veranderen.

Kant-en-klare sjablonen voor groepspolls tijdens een gemeenteraadsvergadering

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel, beschrijving en duur zijn allemaal al ingevuld via de link — je hoeft alleen maar te klikken en je enquête is klaar.

Reguliere wettelijke raadsvergadering Vooraf ingevulde Groepspoll, 60 min Start deze poll Kies de datum waarop je beschikbaar bent voor de wettelijke raadsvergadering van deze maand.

Spoedzitting van de gemeenteraad Vooraf ingevulde Groepspoll, 30 min Start deze poll Stem over een spoedeisende datum voor een extra raadsvergadering waarvoor quorum nodig is.

Vergadering jaarlijkse begrotingsevaluatie gemeenteraad Vooraf ingevulde Groepspoll, 90 min Start deze poll Bevestig je beschikbaarheid voor de gemeenteraadsvergadering over de jaarlijkse begrotingsevaluatie.

Raadsvergadering ruimtelijke ordening Vooraf ingevulde Groepspoll, 90 min Start deze poll Kies een datum voor de raadsvergadering over ruimtelijke ordening van dit kwartaal.

Raadsvergadering commissie openbare werken Vooraf ingevulde Groepspoll, 60 min Start deze poll Stem op je voorkeursdatum voor de raadsvergadering over openbare werken.

✅ Wat Doodle allemaal biedt voor een gemeenteraadsvergadering

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Groepspoll met live telling van de aanmeldingen 🟩 Maximaal 1.000 deelnemers; de gemeentesecretaris kan zien of het quorum is gehaald Agenda-integratie (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) 🟩 Conflicten opsporen wanneer raadsleden hun agenda’s koppelen Herinneringsmails voor mensen die niet hebben gereageerd 🟩 Alleen via e-mail; geen sms’jes of pushmeldingen Automatische herkenning van tijdzones 🟩 Handig voor gemeenteraden met leden in verschillende regio’s Huisstijl van de gemeente (logo en hoofdkleur) ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium Groepspolls die samen worden georganiseerd 🔜 Op de roadmap; op dit moment één organisator per peiling

❓ Veelgestelde vragen

V: Kan een gemeenteambtenaar controleren of er een quorum is voordat hij de agenda van de gemeenteraadsvergadering publiceert? A: Ja. De Groepspoll van Doodle toont in realtime het aantal aanmeldingen per voorgestelde datum, naarmate de raadsleden reageren. De gemeentesecretaris kan precies zien hoeveel leden hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor elke optie, waardoor het eenvoudig is om de eerste datum te bepalen die voldoet aan de wettelijke quorumvereiste, nog voordat de agenda wordt verspreid.

V: Hebben raadsleden een Doodle-account nodig om mee te stemmen in de Groepspoll? A: Raadsleden hebben geen Doodle-account nodig om mee te doen aan een Groepspoll. De gemeenteambtenaar maakt de Groepspoll aan via zijn of haar Doodle-account en deelt de link naar de Groepspoll. De leden klikken op de link en stemmen direct mee; ze hoeven zich niet aan te melden.

V: Welke tools voor videoconferenties worden ondersteund bij de uitnodigingen voor de gemeenteraadsvergaderingen? A: Als de gemeentesecretaris de Groepspoll of de bevestigde vergadering opzet, kan hij of zij een link toevoegen via Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams. Alle vier de platforms worden ondersteund, waardoor het scala aan tools wordt gedekt dat de meeste gemeenteraden al gebruiken voor hybride vergaderingen.

V: Kan de gemeentesecretaris terugkerende raadsvergaderingen automatisch inplannen? A: Ja. Doodle ondersteunt automatisch terugkerende afspraken, dus een gemeentemedewerker kan een vast ritme voor gemeenteraadsvergaderingen instellen zonder elke maand een nieuwe poll aan te maken. Dit is vooral handig voor wettelijk vastgelegde maandelijkse of driemaandelijkse vergadercycli waarbij het schema voorspelbaar is.

👉 Klaar om je gemeenteraadsvergadering wat eenvoudiger te maken?

Met de bovenstaande sjablonen kan een gemeentesecretaris meteen aan de slag bij elk soort raadsvergadering, van de gebruikelijke wettelijk verplichte vergadering tot een spoedvergadering. Bij elk sjabloon wordt binnen enkele seconden een vooraf ingevulde Groepspoll geopend. Voeg je voorgestelde data toe, deel de link met je negen raadsleden en zie hoe het quorum zich opbouwt zonder dat je ook maar één follow-up-mail hoeft te sturen. Probeer het vandaag nog gratis uit.