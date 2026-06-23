Een QBR-gesprek voor klantensucces is een gestructureerde driemaandelijkse evaluatie die plaatsvindt tussen het klantensuccesteam van een leverancier en de belangrijkste belanghebbenden bij een klant. De uitdaging zit ’m niet in de agenda, maar in het bij elkaar krijgen van de juiste mensen in dezelfde virtuele ruimte. De Groepspoll van Doodle ondersteunt tot wel 1.000 deelnemers en toont live de RSVP-status, zodat een customer success manager meteen kan zien wanneer drie of meer belanghebbenden het eens zijn over een tijdstip en het gesprek kan bevestigen voordat de aanmeldingsperiode afloopt.

🎯 Waarom het plannen van QBR’s bij accounts met meerdere belanghebbenden vaak misgaat

Een QBR-gesprek over klantensucces is maar zo waardevol als de mensen die eraan meedoen. In de praktijk kan het bij één enkele zakelijke klant nodig zijn dat een inkoopmanager, een IT-directeur en een financieel controller hun goedkeuring geven, terwijl ze allemaal een andere agenda hebben, andere prioriteiten stellen en een andere tolerantie hebben voor weer een nieuwe vergaderuitnodiging.

De traditionele aanpak is een e-mailwisseling waarbij iedereen aan de beurt komt: de customer success manager stelt twee of drie tijdstippen voor, iemand reageert met een conflict, er wordt een nieuwe reeks tijdstippen voorgesteld, en die cyclus herhaalt zich dagenlang. Tegen de tijd dat er eindelijk een tijdstip is bevestigd, is het kwartaal al twee weken oud en heeft de QBR zijn strategische relevantie verloren.

Het probleem is structureel. Een customer success manager moet niet alleen tussen verschillende tijdzones coördineren, maar ook tussen de verschillende afdelingen binnen het bedrijf van de klant. De inkoopafdeling kan aan het einde van de maand geen tijd vrijmaken. IT kan agenda’s blokkeren tijdens een patchperiode. De financiële afdeling is misschien niet beschikbaar tijdens de afsluiting. Geen enkel voorgesteld tijdstip zal bij de eerste poging voor iedereen werken, en de customer success manager heeft geen idee waarom een tijdstip niet werkt, totdat iemand reageert – als er al gereageerd wordt.

🛠 Hoe een groepspoll het QBR-probleem met meerdere belanghebbenden oplost

De groepspoll van Doodle zorgt voor een heel andere aanpak bij het plannen van een QBR-gesprek voor klantensucces. In plaats van dat de klantensuccesmanager maar wat tijden moet raden en op afwijzingen moet wachten, biedt de poll een aantal mogelijke tijdstippen aan en laat elke betrokkene stemmen op wat het beste uitkomt. Dankzij de live RSVP-tracking zie je meteen of iedereen het eens is.

Het belangrijkste onderdeel is de quorumdrempel. De Groepspoll van Doodle laat in realtime zien wie er al heeft gereageerd en welke tijdvakken het meest overlappen. Als drie of meer belanghebbenden hetzelfde tijdvak als beschikbaar aangeven, krijgt de customer success manager een duidelijk signaal en kan hij het QBR-gesprek meteen bevestigen, zonder te hoeven wachten tot alle genodigden hebben gereageerd.

Zodra het tijdstip is bevestigd, maakt de Groepspoll van Doodle rechtstreeks verbinding met Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar, zodat de uitnodiging in één keer in de agenda van alle betrokkenen terechtkomt. De link voor de videoconferentie wordt automatisch toegevoegd via de integratie met Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams, afhankelijk van wat het account gebruikt. Er worden automatisch herinneringsmails verstuurd, waardoor het aantal no-shows afneemt zonder dat de customer success manager daar extra werk aan heeft.

De automatische tijdzonedetectie zorgt ervoor dat er geen problemen ontstaan als een klantaccount zich over meerdere regio’s uitstrekt. Een Customer Success Manager die een QBR uitvoert voor een wereldwijd account hoeft de tijden niet handmatig om te rekenen; elke betrokkene ziet de beschikbare tijdstippen in zijn of haar eigen lokale tijd.

⚙️ Werkwijze van de Customer Success Manager

Het opzetten van een Groepspoll voor een QBR-gesprek over klanttevredenheid duurt ongeveer drie minuten. Hier volgt de praktische werkwijze die een Customer Success Manager zou moeten volgen.

Bepaal eerst wie er aanwezig moeten zijn. Voor een QBR betekent dat meestal één sponsor van inkoop, één van IT en één van financiën, plus eventuele interne accountteamleden. Beperk de lijst tot de mensen zonder wie de QBR geen uitsluitsel zou geven.

Ten tweede: stel een realistisch aantal mogelijke tijdstippen voor. Bied minstens vijf tot zeven opties aan, verspreid over twee weken. Vermijd data aan het einde van de maand als de klant in een sector zit waar financiën een grote rol spelen, en vermijd in het algemeen maandagochtenden en vrijdagmiddagen. Hoe ruimer de keuze aan tijdstippen, hoe sneller de Groepspoll overeenstemming aan het licht brengt.

Ten derde: stel de duur van de poll in. Geef de belanghebbenden 48 tot 72 uur de tijd om te reageren. Met de ‘Groepspoll’ van Doodle worden er e-mailherinneringen gestuurd naar deelnemers die nog niet hebben gestemd, waardoor de customer success manager minder vaak handmatig achter reacties aan hoeft te gaan.

Ten vierde: houd de live RSVP-stand in de gaten. Zodra drie of meer betrokkenen het eens zijn over een tijdstip, bevestig je dan het QBR-gesprek voor klantensucces. Wacht niet tot je 100% reactie hebt. Wachten op de laatste respondent is de meest voorkomende reden waarom het plannen van een QBR uitloopt tot de volgende week.

Ten vijfde: zorg voor buffertijd tussen vergaderingen als de customer success manager op dezelfde dag QBR’s voor meerdere accounts heeft. Zowel de Boekingspagina's van Doodle als de 1:1 Meetings-functie ondersteunen buffertijd, waardoor wordt voorkomen dat aaneengesloten gesprekken in elkaar overlopen.

Kant-en-klare sjablonen voor groepspolls voor het QBR-gesprek over klantensucces

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel, beschrijving en duur zijn allemaal al ingevuld via de link — je hoeft alleen maar te klikken en je enquête is klaar.

Q3 QBR kickoff with new stakeholders Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Let's align on Q3 outcomes and set priorities for the next quarter.

Halfjaarlijkse QBR-check Vooraf ingevulde Groepspoll, 30 min Start deze poll Korte QBR om de adoptiecijfers door te nemen en risico's te signaleren vóór H2.

Q4-QBR gericht op verlenging Vooraf ingevulde Groepspoll, 60 min Start deze poll Bespreek contractwaarde, gebruiksdata en verlengingsvoorwaarden vóór het einde van het jaar.

QBR met executive sponsor, IT en finance Vooraf ingevulde Groepspoll, 90 min Start deze poll Cross-functionele QBR over security, budget en afstemming van de roadmap.

QBR-review na de implementatie Vooraf ingevulde Groepspoll, 90 min Start deze poll Bekijk de resultaten van de implementatie, openstaande tickets en de mijlpalen voor de volgende fase.

✅ Wat Doodle biedt voor het QBR-gesprek over klanttevredenheid

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Groepspoll met live bijhouden van aanmeldingen 🟩 Maximaal 1.000 deelnemers; quorum is in realtime te zien Agendasynchronisatie (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) 🟩 Alle drie waren ze voorstander van Videolink automatisch toevoegen (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alle vier worden ondersteund Herinneringsmails naar mensen die nog niet hebben gereageerd 🟩 Alleen e-mail; geen sms of pushberichten Aangepaste huisstijl (logo + hoofdkleur) ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium Groepspolls die samen worden georganiseerd 🔜 Op de routekaart SMS of pushmeldingen ❌ Niet beschikbaar Wachtlijst / wachtrijbeheer ❌ Niet beschikbaar

❓ Veelgestelde vragen

V: Hoeveel belanghebbenden kan ik toevoegen aan een Groepspoll voor een QBR-gesprek over klantsucces? A: De groepspoll van Doodle biedt ruimte voor maximaal 1.000 deelnemers, dus zelfs grote zakelijke accounts met veel contactpersonen bij inkoop, IT en financiën vallen ruimschoots binnen die limiet. De customer success manager kan alle relevante belanghebbenden uitnodigen en via de live RSVP-telling het tijdstip laten zien waarop de meeste mensen beschikbaar zijn.

V: Hebben de belanghebbenden van mijn klant een Doodle-account nodig om mee te stemmen in de poll? A: Deelnemers kunnen meedoen aan een Groepspoll zonder dat ze een Doodle-account hebben. De customer success manager die de poll aanmaakt en beheert, heeft echter wel een Doodle-account nodig om de poll op te zetten, de reacties bij te houden en het definitieve tijdstip te bevestigen.

V: Wat gebeurt er als niet alle belanghebbenden reageren voordat ik het QBR-gesprek over het klantsucces moet bevestigen? A: Je hebt geen 100% respons nodig. In het live RSVP-overzicht zie je welke tijdvakken het meest bevestigd zijn. Zodra drie of meer belangrijke belanghebbenden het eens zijn over hetzelfde tijdvak, kan een customer success manager dat tijdvak bevestigen en de agenda-uitnodiging versturen. Doodle stuurt automatisch e-mailherinneringen naar mensen die nog niet hebben gereageerd, dus je hoeft niet iedereen apart achterna te zitten.

V: Kan ik het bevestigde QBR-gesprek koppelen aan ons videoconferentieplatform? A: Ja. Doodle kan worden geïntegreerd met Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft Teams. Zodra de Customer Success Manager de Groepspoll bevestigt, wordt de videolink automatisch aan de agenda-uitnodiging toegevoegd, zodat alle betrokkenen alles wat ze nodig hebben in één bevestiging ontvangen.

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Gebruik de bovenstaande sjablonen om binnen enkele minuten een Groepspoll te starten en laat de live RSVP-tracking het coördinatiewerk voor je doen. Geen eindeloze e-mailketens meer, geen gedoe meer om uit te zoeken welk tijdstip voor inkoop, IT en financiën tegelijkertijd past. Probeer het vandaag nog gratis uit.