Ein QBR-Gespräch im Bereich Customer Success ist eine strukturierte vierteljährliche Geschäftsbesprechung zwischen dem Customer-Success-Team eines Anbieters und den wichtigsten Entscheidungsträgern eines Kundenunternehmens. Die Herausforderung liegt nicht in der Tagesordnung, sondern darin, die richtigen Personen in denselben virtuellen Raum zu bringen. Die Gruppenumfrage von Doodle unterstützt bis zu 1.000 Teilnehmer und zeigt den aktuellen Status der Anmeldungen in Echtzeit an. So kann ein Customer-Success-Manager sofort erkennen, wenn sich drei oder mehr Stakeholder auf einen Termin einigen, und die Besprechung bestätigen, bevor das Zeitfenster schließt.

🎯 Warum die QBR-Planung bei Kunden mit mehreren Beteiligten scheitert

Ein QBR-Gespräch im Bereich Customer Success ist nur so wertvoll wie die Personen, die daran teilnehmen. In der Praxis kann es bei einem einzigen Unternehmenskunden erforderlich sein, dass ein Beschaffungsleiter, ein IT-Leiter und ein Finanzcontroller ihre Zustimmung geben – wobei jeder von ihnen nach einem anderen Kalender arbeitet, andere Prioritäten setzt und eine andere Toleranz gegenüber einer weiteren Besprechungsanfrage hat.

Der traditionelle Ansatz ist ein E-Mail-Austausch nach dem Round-Robin-Prinzip: Der Customer Success Manager schlägt zwei oder drei Termine vor, jemand antwortet mit einer Terminüberschneidung, es werden neue Termine vorgeschlagen, und dieser Zyklus wiederholt sich tagelang. Bis ein Termin bestätigt ist, ist das Quartal bereits zwei Wochen alt, und das QBR hat seine strategische Relevanz verloren.

Das Problem ist struktureller Natur. Ein Customer Success Manager muss nicht nur über Zeitzonen hinweg, sondern auch über organisatorische Silos innerhalb des Kundenunternehmens hinweg koordinieren. Die Beschaffungsabteilung blockiert möglicherweise Termine zum Monatsende. Die IT-Abteilung sperrt möglicherweise Kalender während eines Patch-Fensters. Die Finanzabteilung ist während des Monatsabschlusses möglicherweise nicht erreichbar. Kein einziger vorgeschlagener Termin wird auf Anhieb für alle passen, und der Customer Success Manager hat keinen Einblick, warum ein Termin scheitert, bis jemand antwortet – falls überhaupt jemand antwortet.

🛠 Wie eine Gruppenumfrage das Problem der QBR-Besprechung mit mehreren Beteiligten löst

Die Gruppenumfrage von Doodle verändert die Dynamik bei der Terminplanung für ein QBR-Gespräch im Bereich Customer Success. Anstatt dass der Customer-Success-Manager Termine vorschlägt und auf Ablehnungen wartet, werden in der Umfrage mehrere Terminvorschläge angezeigt, und jeder Beteiligte kann abstimmen, welcher Termin ihm am besten passt. Die Live-Anzeige der Rückmeldungen zeigt die Übereinstimmung in Echtzeit an.

Das zentrale Element ist die Quorum-Schwelle. Die Gruppenumfrage von Doodle zeigt in Echtzeit an, wer bereits geantwortet hat und bei welchen Terminfenstern die meisten Überschneidungen bestehen. Wenn drei oder mehr Beteiligte denselben Termin als verfügbar markieren, erhält der Customer Success Manager ein klares Signal und kann den QBR-Anruf für den Kundenerfolg sofort bestätigen, ohne darauf warten zu müssen, dass alle Eingeladenen geantwortet haben.

Sobald der Termin bestätigt ist, stellt die Gruppenumfrage von Doodle eine direkte Verbindung zu Google Kalender, Microsoft Outlook und Apple Kalender her, sodass die Einladung mit einem einzigen Schritt in den Kalender aller Beteiligten gelangt. Der Link zur Videokonferenz wird automatisch über die Integration mit Google Meet, Zoom, Webex oder Microsoft Teams hinzugefügt, je nachdem, welche Plattform das Konto nutzt. E-Mail-Erinnerungen werden automatisch versendet, wodurch Nichterscheinen reduziert wird, ohne dass zusätzliche Nachfassaktionen seitens des Customer-Success-Managers erforderlich sind.

Die automatische Zeitzonenerkennung berücksichtigt den Fall, dass sich ein Kundenkonto über mehrere Regionen erstreckt. Ein Customer Success Manager, der ein QBR für ein globales Konto durchführt, muss die Zeiten nicht manuell umrechnen; jeder Beteiligte sieht die vorgeschlagenen Termine in seiner eigenen Ortszeit.

⚙️ Operative Organisation für den Customer Success Manager

Das Einrichten einer Gruppenumfrage für ein QBR-Gespräch im Bereich Customer Success dauert etwa drei Minuten. Hier ist der praktische Arbeitsablauf, den ein Customer-Success-Manager befolgen sollte.

Ermitteln Sie zunächst die erforderlichen Teilnehmer. Bei einem QBR sind dies in der Regel jeweils ein Vertreter aus dem Einkauf, der IT und der Finanzabteilung sowie gegebenenfalls Mitglieder des internen Kundenbetreuungsteams. Beschränken Sie die Liste auf diejenigen Personen, deren Abwesenheit dazu führen würde, dass der QBR keine aussagekräftigen Ergebnisse liefert.

Zweitens: Schlagen Sie eine realistische Auswahl an Terminen für die Kandidaten vor. Bieten Sie mindestens fünf bis sieben Optionen an, die sich über zwei Wochen verteilen. Vermeiden Sie Termine am Monatsende, wenn der Kunde in einer finanzintensiven Branche tätig ist, und vermeiden Sie generell Montagvormittage und Freitagnachmittage. Je breiter das Zeitfenster für die Kandidaten ist, desto schneller lässt sich durch die Gruppenumfrage eine Übereinstimmung ermitteln.

Drittens: Legen Sie die Dauer der Umfrage fest. Geben Sie den Beteiligten 48 bis 72 Stunden Zeit, um zu antworten. Die Gruppenumfrage von Doodle versendet E-Mail-Erinnerungen an Teilnehmer, die noch nicht abgestimmt haben, wodurch der Customer-Success-Manager weniger oft manuell nach Antworten suchen muss.

Viertens: Behalten Sie die Live-Übersicht der Anmeldungen im Auge. Sobald sich drei oder mehr Beteiligte auf einen Termin geeinigt haben, bestätigen Sie den QBR-Anruf für den Kundenerfolg. Warten Sie nicht auf eine 100-prozentige Rücklaufquote. Das Warten auf den letzten Teilnehmer ist der häufigste Grund dafür, dass sich die Terminplanung für das QBR in die folgende Woche hinzieht.

Fünftens: Planen Sie Pufferzeiten zwischen den Terminen ein, wenn der Customer Success Manager am selben Tag QBRs für mehrere Kunden durchführt. Sowohl die Terminbuchungsseite von Doodle als auch das Produkt „1:1-Meetings“ unterstützen Pufferzeiten, wodurch verhindert wird, dass aufeinanderfolgende Anrufe ineinander übergehen.

Gebrauchsfertige Vorlagen für Gruppenumfragen für QBR-Gespräche im Bereich Customer Success

Verwenden Sie eine der unten aufgeführten Vorlagen, um mit einem einzigen Klick eine Gruppenumfrage für dieses Szenario zu starten. Titel, Beschreibung und Dauer werden über den Link automatisch ausgefüllt – ein Klick genügt, und schon ist Ihre Umfrage startklar.

Q3 QBR kickoff with new stakeholders Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Let's align on Q3 outcomes and set priorities for the next quarter.

Halbjahres-Gesundheitscheck (QBR) Vorgefertigte Gruppenumfrage, 30 Min. Diese Umfrage starten Kurze QBR-Sitzung zur Überprüfung der Akzeptanzkennzahlen und zur Identifizierung etwaiger Risiken vor Beginn des zweiten Halbjahres.

Q4-QBR mit Schwerpunkt auf Vertragsverlängerungen Vorgefertigte Gruppenumfrage, 60 Min. Diese Umfrage starten Überprüfen Sie vor Jahresende den Vertragswert, die Nutzungsdaten und die Verlängerungsbedingungen.

QBR unter Federführung der Geschäftsleitung mit den Bereichen IT und Finanzen Vorgefertigte Gruppenumfrage, 90 Min. Diese Umfrage starten Funktionsübergreifendes QBR zur Abstimmung in den Bereichen Sicherheit, Budget und Roadmap.

QBR-Überprüfung nach der Implementierung Vorgefertigte Gruppenumfrage, 90 Min. Diese Umfrage starten Bewerten Sie die Ergebnisse der Umsetzung, offene Tickets und Meilensteine der nächsten Phase.

✅ Was Doodle für QBR-Gespräche im Rahmen des Kundenerfolgs bietet

Fähigkeit Doodle Anmerkungen Gruppenumfrage mit Live-Anwesenheitsanzeige 🟩 Bis zu 1.000 Teilnehmer; Beschlussfähigkeit in Echtzeit sichtbar Kalendersynchronisierung (Google, Outlook, Apple) 🟩 Alle drei haben sich dafür ausgesprochen Automatisches Hinzufügen von Videolinks (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alle vier wurden unterstützt E-Mail-Erinnerungen an Personen, die noch nicht geantwortet haben 🟩 Nur per E-Mail; keine SMS oder Push-Benachrichtigungen Individuelles Branding (Logo + Hauptfarbe) ⚠️ Erhältlich mit Premium Gemeinsam veranstaltete Gruppenumfragen 🔜 Auf der Roadmap SMS oder Push-Benachrichtigungen ❌ Nicht verfügbar Wartelisten-/Warteschlangenverwaltung ❌ Nicht verfügbar

❓ Häufig gestellte Fragen

F: Wie viele Beteiligte kann ich in eine Gruppenumfrage im Rahmen eines QBR-Gesprächs zum Kundenerfolg einbeziehen? A: Die Gruppenumfrage von Doodle unterstützt bis zu 1.000 Teilnehmer, sodass selbst große Unternehmenskonten mit zahlreichen Ansprechpartnern aus den Bereichen Beschaffung, IT und Finanzen problemlos innerhalb dieser Grenze bleiben. Der Customer Success Manager kann alle relevanten Beteiligten einladen und anhand der Live-Teilnahmeübersicht den Termin mit der größten Übereinstimmung ermitteln.

F: Benötigen die Stakeholder meines Kunden ein Doodle-Konto, um an der Umfrage teilzunehmen? A: Teilnehmer können an einer Gruppenumfrage teilnehmen, ohne ein Doodle-Konto zu haben. Der Customer-Success-Manager, der die Umfrage erstellt und verwaltet, benötigt jedoch ein Doodle-Konto, um die Umfrage einzurichten, die Antworten zu verfolgen und den endgültigen Termin zu bestätigen.

F: Was passiert, wenn nicht alle Beteiligten antworten, bevor ich den QBR-Anruf zum Kundenerfolg bestätigen muss? A: Sie benötigen keine 100-prozentige Rücklaufquote. Die Live-Übersicht über die Rückmeldungen zeigt, welche Zeitfenster am häufigsten bestätigt wurden. Sobald sich drei oder mehr wichtige Beteiligte auf denselben Terminzeitraum geeinigt haben, kann ein Customer Success Manager diesen Termin bestätigen und die Kalendereinladung versenden. Doodle versendet automatisch E-Mail-Erinnerungen an diejenigen, die noch nicht geantwortet haben, sodass Sie nicht jede Person einzeln daran erinnern müssen.

F: Kann ich die bestätigte QBR-Telefonkonferenz mit unserer Videokonferenzplattform verbinden? A: Ja. Doodle lässt sich in Google Meet, Zoom, Webex und Microsoft Teams integrieren. Sobald der Customer Success Manager die Gruppenumfrage bestätigt, wird der Videolink automatisch zur Kalendereinladung hinzugefügt, sodass alle Beteiligten alle notwendigen Informationen in einer einzigen Bestätigung erhalten.

👉 Sind Sie bereit, Ihre QBR-Gespräche im Bereich Customer Success zu vereinfachen?

Nutzen Sie die oben aufgeführten Vorlagen, um innerhalb weniger Minuten eine Gruppenumfrage zu starten, und überlassen Sie die Koordination der Live-Teilnehmerverfolgung. Keine endlosen E-Mail-Ketten mehr, kein Rätselraten mehr, welcher Termin gleichzeitig bei der Beschaffung, der IT und der Finanzabteilung freigegeben wird. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus.