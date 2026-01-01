Kwartalne spotkanie dotyczące sukcesu klienta (QBR) to ustrukturyzowany przegląd działalności przeprowadzany co kwartał przez zespół ds. sukcesu klienta dostawcy wraz z kluczowymi interesariuszami z danego konta klienta. Wyzwaniem nie jest sam porządek obrad, lecz zgromadzenie odpowiednich osób w tej samej wirtualnej sali. Group Poll w serwisie Doodle obsługuje do 1000 uczestników i wyświetla na bieżąco status potwierdzeń udziału, dzięki czemu menedżer ds. sukcesu klienta może natychmiast zauważyć, gdy co najmniej trzech interesariuszy uzgodni termin, i potwierdzić rozmowę, zanim upłynie wyznaczony czas.

🎯 Dlaczego planowanie spotkań QBR nie sprawdza się w przypadku kont z wieloma interesariuszami

Wartość telekonferencji QBR w dziale obsługi klienta zależy wyłącznie od osób, które w niej uczestniczą. W praktyce w przypadku jednego klienta korporacyjnego może być konieczne uzyskanie zgody kierownika działu zakupów, dyrektora ds. IT oraz kontrolera finansowego, z których każdy kieruje się innym harmonogramem, ma inne priorytety i inną tolerancję na kolejne zaproszenia na spotkania.

Tradycyjne podejście polega na wymianie wiadomości e-mail w systemie „round-robin”: menedżer ds. sukcesu klienta proponuje dwa lub trzy terminy, ktoś odpowiada, że ma kolizję, wysyłana jest nowa propozycja terminów, a cykl ten powtarza się przez kilka dni. Zanim termin zostanie potwierdzony, minęły już dwa tygodnie kwartału, a spotkanie QBR traci swoje strategiczne znaczenie.

Problem ma charakter strukturalny. Menedżer ds. sukcesu klienta koordynuje działania między odrębnymi działami w firmie klienta, a nie tylko między strefami czasowymi. Dział zaopatrzenia może zablokować terminy pod koniec miesiąca. Dział IT może zablokować kalendarze podczas okna aktualizacji. Dział finansowy może być niedostępny w trakcie zamknięcia księgowego. Żadna z proponowanych dat nie będzie pasować wszystkim za pierwszym razem, a menedżer ds. sukcesu klienta nie ma wglądu w przyczyny niepowodzenia, dopóki ktoś nie odpowie – o ile w ogóle odpowie.

🛠 Jak Group Poll rozwiązuje problem związany z kwartalnym przeglądem wyników (QBR) z udziałem wielu interesariuszy

Funkcja Group Poll w Doodle zmienia dotychczasowy sposób ustalania terminów rozmów dotyczących kwartalnego przeglądu wyników (QBR) w ramach obsługi klienta. Zamiast sytuacji, w której menedżer ds. obsługi klienta musi zgadywać, jakie terminy wybrać, i czekać na odmowy, ankieta przedstawia zestaw proponowanych terminów i pozwala każdemu z interesariuszy zagłosować na ten, który mu odpowiada. Funkcja śledzenia potwierdzeń udziału na żywo pokazuje zgodność terminów w czasie rzeczywistym.

Kluczowym mechanizmem jest próg kworum. Funkcja „Group Poll” w serwisie Doodle wyświetla na bieżąco zestawienie osób, które udzieliły odpowiedzi, oraz przedziały czasowe, w których odpowiedzi najbardziej się pokrywają. Gdy co najmniej trzech interesariuszy zaznaczy ten sam przedział czasowy jako dostępny, menedżer ds. sukcesu klienta otrzymuje wyraźny sygnał i może natychmiast potwierdzić termin rozmowy QBR, bez konieczności oczekiwania na odpowiedzi od wszystkich zaproszonych osób.

Po potwierdzeniu terminu funkcja „Group Poll” w serwisie Doodle łączy się bezpośrednio z Kalendarzem Google, programem Microsoft Outlook oraz Kalendarzem Apple, dzięki czemu zaproszenie trafia do kalendarzy wszystkich zainteresowanych osób za jednym naciśnięciem. Link do wideokonferencji jest dodawany automatycznie dzięki integracji z Google Meet, Zoom, Webex lub Microsoft Teams – w zależności od tego, z której z tych platform korzysta dane konto. Przypomnienia e-mailowe są wysyłane automatycznie, co ogranicza liczbę nieobecności bez konieczności podejmowania dodatkowych działań przez menedżera ds. sukcesu klienta.

Funkcja automatycznego wykrywania strefy czasowej uwzględnia sytuacje, w których konto klienta obejmuje wiele regionów. Menedżer ds. sukcesu klienta prowadzący spotkanie QBR dla konta globalnego nie musi ręcznie przeliczać czasu; każdy z interesariuszy widzi proponowane terminy w swoim lokalnym czasie.

⚙️ Konfiguracja operacyjna dla menedżera ds. sukcesu klienta

Przygotowanie Group Poll na potrzeby rozmowy QBR w ramach obsługi klienta zajmuje około trzech minut. Oto praktyczny schemat postępowania, którego powinien przestrzegać menedżer ds. obsługi klienta.

Najpierw należy określić, którzy uczestnicy powinni wziąć udział w spotkaniu. W przypadku spotkania QBR zazwyczaj oznacza to jednego przedstawiciela działu zaopatrzenia, jednego z działu IT i jednego z działu finansowego, a także ewentualnych członków wewnętrznego zespołu obsługującego klienta. Listę należy ograniczyć do osób, których nieobecność uniemożliwiłaby przeprowadzenie konstruktywnego spotkania QBR.

Po drugie, zaproponuj realistyczny zakres terminów spotkań z kandydatami. Zaproponuj co najmniej pięć do siedmiu opcji rozłożonych na dwa tygodnie. Unikaj terminów pod koniec miesiąca, jeśli klient działa w branży silnie związanej z finansami, a także – co do zasady – unikaj poniedziałkowych poranków i piątkowych popołudni. Im szerszy przedział czasowy dla kandydatów, tym szybciej Group Poll pozwoli ustalić wspólne stanowisko.

Po trzecie, ustal czas trwania ankiety. Daj interesariuszom od 48 do 72 godzin na udzielenie odpowiedzi. Funkcja „Group Poll” w serwisie Doodle wysyła e-mailowe przypomnienia do uczestników, którzy jeszcze nie zagłosowali, co zmniejsza konieczność ręcznego przypominania o udzieleniu odpowiedzi przez menedżera ds. sukcesu klienta.

Po czwarte, śledź na bieżąco liczbę potwierdzeń udziału. Gdy tylko co najmniej trzech interesariuszy uzgodni termin, potwierdź rozmowę QBR w ramach obsługi klienta. Nie czekaj na 100% odpowiedzi. Oczekiwanie na ostatnią osobę to najczęstszy powód, dla którego ustalanie terminu QBR przeciąga się na następny tydzień.

Po piąte, należy przewidzieć przerwy buforowe między spotkaniami, jeśli menedżer ds. sukcesu klienta prowadzi spotkania QBR dla wielu klientów tego samego dnia. Zarówno Booking Page Doodle, jak i produkt „Spotkania 1:1” obsługują przerwy buforowe, które zapobiegają nakładaniu się na siebie kolejnych rozmów.

Gotowe szablony Group Poll grupowych do rozmów dotyczących kwartalnego przeglądu wyników (QBR) w ramach programu Customer Success

Skorzystaj z dowolnego z poniższych szablonów, aby jednym kliknięciem uruchomić Group Poll dla tego scenariusza. Tytuł, opis i czas trwania są już wypełnione przez link — wystarczy kliknąć, a Group Poll będzie gotowa.

Q3 QBR kickoff with new stakeholders Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Let's align on Q3 outcomes and set priorities for the next quarter.

Półroczny przegląd wyników (QBR) Wstępnie wypełniona Group Poll, 30 min Rozpocznij tę ankietę Krótkie podsumowanie kwartalne (QBR) w celu przeanalizowania wskaźników wdrożenia i zidentyfikowania ewentualnych zagrożeń przed drugą połową roku.

Kwartalne podsumowanie wyników (QBR) za IV kwartał poświęcone działaniom odnowy Wstępnie wypełniona Group Poll, 60 min Rozpocznij tę ankietę Przed końcem roku należy sprawdzić wartość umowy, dane dotyczące wykorzystania oraz warunki przedłużenia umowy.

Główny sponsor spotkania QBR z działami IT i finansów Wstępnie wypełniona Group Poll, 90 min Rozpocznij tę ankietę Międzyfunkcjonalny przegląd wyników kwartalnych (QBR) obejmujący kwestie bezpieczeństwa, budżetu oraz spójności planu działania.

Przegląd wyników kwartalnych (QBR) po wdrożeniu Wstępnie wypełniona Group Poll, 90 min Rozpocznij tę ankietę Oceń wyniki wdrożenia, otwarte zgłoszenia oraz kamienie milowe kolejnego etapu.

✅ Jakie funkcje oferuje Doodle w ramach rozmowy QBR poświęconej sukcesowi klienta

Możliwości Doodle Uwagi Group Poll z monitorowaniem potwierdzeń udziału na żywo 🟩 Do 1 000 uczestników; kworum widoczne w czasie rzeczywistym Synchronizacja kalendarza (Google, Outlook, Apple) 🟩 Wszyscy trzej poparli Automatyczne dodawanie linków do wideokonferencji (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Wszystkie cztery zostały uwzględnione Przypomnienia e-mailowe dla osób, które nie udzieliły odpowiedzi 🟩 Tylko e-mail; bez SMS-ów ani powiadomień push Indywidualna identyfikacja wizualna (logo + kolor dominujący) ⚠️ Dostępne w wersji Premium Group Polls organized together 🔜 W planie działania SMS-y lub powiadomienia push ❌ Niedostępne Zarządzanie listą rezerwową / kolejką ❌ Niedostępne

❓ Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Ilu interesariuszy mogę uwzględnić w Group Poll w ramach rozmowy dotyczącej kwartalnego przeglądu wyników (QBR) w ramach obsługi klienta? O: Group Poll w serwisie Doodle obsługuje do 1 000 uczestników, więc nawet duże konta korporacyjne z wieloma osobami kontaktowymi z działów zaopatrzenia, IT i finansów mieszczą się w tym limicie. Menedżer ds. sukcesu klienta może zaprosić wszystkich odpowiednich interesariuszy, a na podstawie na bieżąco aktualizowanych wyników potwierdzeń udziału wybrać termin, który najbardziej odpowiada wszystkim.

Pytanie: Czy interesariusze mojego klienta muszą posiadać konto w serwisie Doodle, aby wziąć udział w głosowaniu? O: Uczestnicy mogą głosować w Group Poll bez konta w serwisie Doodle. Jednak menedżer ds. obsługi klienta, który tworzy ankietę i nią zarządza, musi posiadać konto w serwisie Doodle, aby ją skonfigurować, śledzić odpowiedzi oraz potwierdzić ostateczny termin.

Pytanie: Co się stanie, jeśli nie wszyscy interesariusze udzielą odpowiedzi, zanim będę musiał potwierdzić udział w rozmowie dotyczącej kwartalnego przeglądu wyników (QBR) w zakresie sukcesu klienta? O: Nie musisz uzyskać 100% odpowiedzi. Widok RSVP na żywo pokazuje, które terminy mają najwięcej potwierdzonych dostępności. Gdy co najmniej trzech kluczowych interesariuszy uzgodni ten sam termin, menedżer ds. sukcesu klienta może potwierdzić ten termin i wysłać zaproszenie kalendarzowe. Doodle automatycznie wysyła przypomnienia e-mailowe do osób, które nie odpowiedziały, więc nie musisz indywidualnie kontaktować się z każdą z nich.

Pytanie: Czy mogę połączyć potwierdzoną rozmowę w ramach QBR z naszą platformą do wideokonferencji? O: Tak. Doodle integruje się z Google Meet, Zoom, Webex i Microsoft Teams. Gdy menedżer ds. obsługi klienta potwierdzi Group Poll, link do wideokonferencji jest automatycznie dodawany do zaproszenia w kalendarzu, dzięki czemu wszyscy zainteresowani otrzymują wszystkie niezbędne informacje w jednym potwierdzeniu.

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Skorzystaj z powyższych szablonów, aby w ciągu kilku minut uruchomić Group Poll, a funkcja śledzenia potwierdzeń udziału na bieżąco zajmie się koordynacją. Koniec z łańcuchami e-maili i zgadywaniem, który termin będzie pasował jednocześnie działom zaopatrzenia, IT i finansów. Wypróbuj to za darmo już dziś.