Et QBR-møde inden for kundesucces er en struktureret kvartalsgennemgang, der afholdes mellem en leverandørs kundesucces-team og de vigtigste interessenter hos en kundekonto. Udfordringen ligger ikke i dagsordenen, men i at få de rette personer samlet i det samme virtuelle rum. Doodles gruppeafstemning understøtter op til 1.000 deltagere og viser tilmeldingsstatus i realtid, så en kundesuccesmanager kan se, når tre eller flere interessenter bliver enige om et tidspunkt og bekræfter mødet, inden tidsvinduet lukkes.

🎯 Hvorfor planlægningen af QBR-møder går i vasken for kunder med flere interessenter

Et QBR-møde om kundesucces er kun så værdifuldt som de personer, der deltager i det. I praksis kan en enkelt virksomhedskunde kræve godkendelse fra en indkøbsansvarlig, en IT-direktør og en økonomichef, som hver især følger en anden kalender, har andre prioriteter og en forskellig tolerance over for endnu en mødeanmodning.

Den traditionelle fremgangsmåde er en e-mail-tråd, hvor alle kommer til orde: Customer Success-manageren foreslår to eller tre tidspunkter, nogen svarer, at de har en konflikt, der sendes et nyt sæt tidspunkter ud, og cyklussen gentager sig i flere dage. Når et tidspunkt endelig er bekræftet, er kvartalet allerede to uger gammelt, og QBR’en har mistet sin strategiske relevans.

Problemet er strukturelt. En Customer Success Manager koordinerer på tværs af organisatoriske siloer inden for kundens virksomhed, ikke blot på tværs af tidszoner. Indkøbsafdelingen kan være optaget ved månedens afslutning. IT-afdelingen kan spærre kalendere under et opdateringsvindue. Økonomiafdelingen kan være utilgængelig under regnskabsafslutningen. Der findes ikke et eneste foreslået tidspunkt, der vil passe alle ved første forsøg, og kundesucceschefen har ingen indsigt i, hvorfor et tidspunkt ikke passer, før nogen svarer – hvis de overhovedet svarer.

🛠 Hvordan en gruppeafstemning løser problemet med QBR, der involverer flere interessenter

Doodles gruppeafstemning vender op og ned på planlægningsprocessen for et QBR-møde inden for kundesucces. I stedet for at kundesucceschefen skal gætte sig frem til tidspunkter og vente på afslag, præsenterer afstemningen en række mulige tidspunkter, og hver enkelt interessent kan stemme på det, der passer bedst. Live-sporing af tilmeldinger viser enighed i realtid.

Det centrale element er kvorumgrænsen. Doodles »Group Poll« viser en løbende oversigt over, hvem der har svaret, og hvilke tidsrum der har størst overlapning. Når tre eller flere interessenter markerer det samme tidsrum som ledigt, får kundesucceschefen et klart signal og kan straks bekræfte QBR-mødet uden at skulle vente på, at alle inviterede svarer.

Når tidspunktet er bekræftet, opretter Doodles gruppeafstemning direkte forbindelse til Google Kalender, Microsoft Outlook og Apple Kalender, så invitationen med ét klik havner i alle deltagernes kalendere. Linket til videokonferencen tilføjes automatisk via integrationen med Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams, alt efter hvilket program kontoen bruger. Der sendes automatisk e-mail-påmindelser ud, hvilket mindsker antallet af udeblivelser uden yderligere opfølgning fra kundesuccesmanageren.

Den automatiske tidszone-genkendelse tager højde for situationer, hvor en kundekonto dækker flere regioner. En kundesuccesmanager, der afholder et QBR-møde for en global konto, behøver ikke manuelt at omregne klokkeslæt; hver enkelt interessent ser de foreslåede tidsintervaller i sin egen lokale tid.

⚙️ Operationel opsætning for Customer Success Manageren

Det tager cirka tre minutter at oprette en gruppeafstemning til et QBR-møde om kundesucces. Her er den praktiske fremgangsmåde, som en kundesuccesmanager bør følge.

Først skal du fastlægge, hvem der skal deltage. Ved et QBR-møde betyder det typisk én repræsentant fra indkøbsafdelingen, én fra IT-afdelingen og én fra økonomiafdelingen samt eventuelle medlemmer af det interne kundeteam. Begræns listen til de personer, hvis fravær ville gøre QBR-mødet meningsløst.

For det andet skal du foreslå et realistisk udvalg af tidspunkter for kandidatmøder. Tilbyd mindst fem til syv muligheder fordelt over to uger. Undgå datoer i slutningen af måneden, hvis kunden befinder sig i en finansintensiv branche, og undgå som hovedregel mandag formiddag og fredag eftermiddag. Jo bredere tidsrammen for kandidatmøderne er, desto hurtigere vil gruppeafstemningen afsløre, om der er enighed.

For det tredje skal du indstille afstemningens varighed. Giv interessenterne 48 til 72 timer til at svare. Doodles »Group Poll«-funktion sender e-mail-påmindelser til deltagere, der endnu ikke har stemt, hvilket mindsker behovet for, at kundesuccesmanageren manuelt skal følge op på svarene.

For det fjerde: Hold øje med den løbende RSVP-opgørelse. Så snart tre eller flere interessenter er enige om et tidspunkt, skal du bekræfte QBR-mødet med kundesuccesafdelingen. Vent ikke på 100 % svarprocent. At vente på den sidste respondent er den mest almindelige årsag til, at planlægningen af QBR-møder trækker ud til den følgende uge.

For det femte bør der indlægges mellemrum mellem møderne, hvis kundesucceschefen afholder kvartalsgennemgange (QBR) for flere kunder på samme dag. Både Doodles Booking Page og 1:1 Meetings understøtter mellemrum, hvilket forhindrer, at møder, der ligger lige efter hinanden, overlapper hinanden.

Klar-til-brug skabeloner til gruppeafstemninger til QBR-møder om kundesucces

Brug en af skabelonerne nedenfor til at oprette en gruppeafstemning til dette scenarie med et enkelt klik. Titel, beskrivelse og varighed er alle udfyldt på forhånd via linket — du skal bare klikke, så er din afstemning klar.

Q3 QBR kickoff with new stakeholders Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Let's align on Q3 outcomes and set priorities for the next quarter.

Halvårligt sundhedstjek (QBR) Forudfyldt gruppeafstemning, 30 min. Start denne afstemning Et hurtigt QBR-møde for at gennemgå implementeringsmålingerne og påpege eventuelle risici inden 2. halvår.

Q4-QBR med fokus på fornyelse Forudfyldt gruppeafstemning, 60 minutter Start denne afstemning Gennemgå kontraktværdien, forbrugsdataene og fornyelsesbetingelserne inden årets udgang.

Ledende sponsor for kvartalsgennemgang (QBR) med IT og økonomi Forudfyldt gruppeafstemning, 90 min. Start denne afstemning Tværfunktionelt QBR-møde, der omfatter sikkerhed, budget og afstemning af strategien.

QBR-gennemgang efter implementering Forudfyldt gruppeafstemning, 90 minutter Start denne afstemning Vurder implementeringsresultater, åbne sager og milepæle for den næste fase.

✅ Hvad Doodle tilbyder i forbindelse med QBR-møder om kundesucces

Kapacitet Doodle Noter Gruppespørgeundersøgelse med live-opfølgning på tilmeldinger 🟩 Op til 1.000 deltagere; beslutningsdygtighed vises i realtid Kalendersynkronisering (Google, Outlook, Apple) 🟩 Alle tre støttede Automatisk tilføjelse af videolink (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alle fire støttede E-mail-påmindelser til dem, der ikke har svaret 🟩 Kun e-mail; ingen SMS eller push-beskeder Brugerdefineret branding (logo + primærfarve) ⚠️ Fås med Premium Gruppespørgeundersøgelser med flere værter 🔜 I køreplanen SMS eller push-beskeder ❌ Ikke tilgængelig Venteliste / køhåndtering ❌ Ikke tilgængelig

❓ Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Hvor mange interessenter kan jeg inkludere i en gruppeafstemning i forbindelse med et QBR-møde om kundesucces? A: Doodles gruppeafstemning understøtter op til 1.000 deltagere, så selv store virksomhedskonti med flere kontakter inden for indkøb, IT og økonomi ligger godt inden for grænsen. Kundesuccesmanageren kan invitere alle relevante interessenter og lade den løbende tilmeldingsoversigt vise det tidsrum, hvor flest deltagere er tilgængelige.

Spørgsmål: Skal mine kunders interessenter have en Doodle-konto for at kunne stemme i afstemningen? A: Deltagerne kan stemme i en gruppeafstemning uden en Doodle-konto. Den kundesuccesansvarlige, der opretter og administrerer afstemningen, skal dog have en Doodle-konto for at kunne oprette den, følge med i svarene og bekræfte det endelige tidspunkt.

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis ikke alle interessenter svarer, inden jeg skal bekræfte QBR-mødet om kundesucces? A: Du behøver ikke 100 % svarprocent. Den live RSVP-oversigt viser, hvilke tidsrum der har flest bekræftede tilgængeligheder. Så snart tre eller flere nøgleinteressenter er enige om det samme tidsrum, kan en kundesuccesmanager bekræfte det pågældende tidsrum og sende kalenderinvitationen. Doodle sender automatisk e-mail-påmindelser til dem, der ikke har svaret, så du behøver ikke at følge op på hver enkelt person.

Spørgsmål: Kan jeg forbinde det bekræftede QBR-opkald til vores videokonferenceplatform? A: Ja. Doodle kan integreres med Google Meet, Zoom, Webex og Microsoft Teams. Når kundesuccesmanageren bekræfter gruppeafstemningen, føjes videolinket automatisk til kalenderinvitationen, så de involverede modtager alt, hvad de har brug for, i én bekræftelse.

👉 Er du klar til at gøre dit QBR-møde om kundesucces mere overskueligt?

Brug skabelonerne ovenfor til at oprette en gruppeafstemning på få minutter, og lad den dynamiske tilmeldingssporing klare koordineringen. Nu er det slut med lange e-mail-kæder og gætterier om, hvilket tidsrum der passer både indkøbsafdelingen, IT-afdelingen og økonomiafdelingen på samme tid. Prøv det gratis i dag.