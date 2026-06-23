Un appel QBR (Quarterly Business Review) dédié à la réussite client est une revue trimestrielle structurée des activités, organisée entre l’équipe chargée de la réussite client d’un fournisseur et les principales parties prenantes d’un compte client. Le défi ne réside pas dans l’ordre du jour, mais dans la capacité à réunir les bonnes personnes dans une même salle virtuelle. La fonctionnalité « Sondage de groupe » de Doodle prend en charge jusqu’à 1 000 participants et affiche en temps réel l’état des réponses. Ainsi, un responsable de la réussite client peut voir dès que trois parties prenantes ou plus se mettent d’accord sur un créneau horaire et confirmer la réunion avant la fin de la période de réponse.

🎯 Pourquoi la planification des QBR pose problème pour les comptes impliquant plusieurs parties prenantes

La valeur d'une réunion trimestrielle de suivi client (QBR) dépend entièrement des personnes qui y participent. Dans la pratique, un seul compte d'entreprise peut nécessiter l'accord d'un responsable des achats, d'un directeur informatique et d'un contrôleur de gestion, qui ont chacun un agenda différent, des priorités différentes et une tolérance différente face à une nouvelle demande de réunion.

L'approche traditionnelle consiste en un échange d'e-mails en boucle : le responsable de la réussite client propose deux ou trois créneaux horaires, quelqu'un répond en signalant un empêchement, une nouvelle série de créneaux est proposée, et le cycle se répète pendant plusieurs jours. Au moment où un créneau est enfin confirmé, le trimestre a déjà commencé depuis deux semaines et la réunion QBR a perdu toute pertinence stratégique.

Le problème est d’ordre structurel. Un responsable de la réussite client doit assurer la coordination entre les différents silos organisationnels au sein de l’entreprise du client, et pas seulement entre les fuseaux horaires. Le service des achats peut bloquer les créneaux en fin de mois. Le service informatique peut geler les agendas pendant une fenêtre de mise à jour. Le service financier peut être indisponible pendant la clôture. Aucune proposition d’horaire ne conviendra à tout le monde du premier coup, et le responsable de la réussite client n’a aucune visibilité sur les raisons pour lesquelles un créneau ne convient pas tant que quelqu’un n’a pas répondu, si tant est qu’il réponde.

🛠 Comment un sondage de groupe permet de résoudre le problème des QBR impliquant plusieurs parties prenantes

La fonctionnalité « Sondage de groupe » de Doodle bouleverse la dynamique de planification des réunions QBR (Quarterly Business Review) dédiées à la réussite client. Au lieu que le responsable de la réussite client devine les horaires possibles et s'expose à des refus, le sondage propose plusieurs créneaux horaires et permet à chaque partie prenante de voter pour celui qui lui convient le mieux. Le suivi en direct des réponses permet de visualiser l'alignement des disponibilités en temps réel.

Le principe clé repose sur le seuil de quorum. La fonctionnalité « Group Poll » de Doodle affiche en temps réel la liste des personnes ayant répondu et les créneaux horaires qui recueillent le plus grand nombre de réponses. Lorsque trois parties prenantes ou plus indiquent que le même créneau leur convient, le responsable de la réussite client reçoit un signal clair et peut immédiatement confirmer l'appel QBR, sans attendre que tous les invités aient répondu.

Une fois le créneau confirmé, la fonctionnalité « Sondage de groupe » de Doodle se connecte directement à Google Agenda, Microsoft Outlook et Apple Agenda, de sorte que l’invitation s’ajoute d’un seul clic à l’agenda de chaque partie prenante. Le lien vers la visioconférence est ajouté automatiquement grâce à l’intégration avec Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams, selon le service utilisé par le compte. Des rappels par e-mail sont envoyés automatiquement, ce qui réduit le nombre d'absences sans nécessiter de suivi supplémentaire de la part du responsable de la réussite client.

La détection automatique du fuseau horaire permet de gérer les cas où le compte d'un client couvre plusieurs régions. Un responsable de la réussite client qui organise une réunion QBR pour un compte international n'a pas besoin de convertir manuellement les horaires ; chaque partie prenante voit les créneaux horaires proposés dans son heure locale.

⚙️ Mise en place opérationnelle pour le responsable de la réussite client

La mise en place d'un sondage de groupe pour un appel QBR dédié à la réussite client prend environ trois minutes. Voici la procédure pratique qu'un responsable de la réussite client doit suivre.

Commencez par identifier les participants indispensables. Pour une réunion QBR, cela signifie généralement un responsable des achats, un responsable informatique et un responsable financier, auxquels s'ajoutent les membres de l'équipe commerciale interne. Limitez la liste aux personnes dont l'absence rendrait la réunion QBR infructueuse.

Deuxièmement, proposez une fourchette réaliste de créneaux horaires pour les candidats. Proposez au moins cinq à sept options réparties sur deux semaines. Évitez les dates de fin de mois si le client évolue dans un secteur fortement lié à la finance, et évitez en règle générale les lundis matins et les vendredis après-midi. Plus la fourchette de créneaux horaires proposés est large, plus le sondage de groupe permettra de mettre rapidement en évidence les points de convergence.

Troisièmement, définissez la durée du sondage. Accordez aux parties prenantes entre 48 et 72 heures pour répondre. La fonctionnalité « Sondage de groupe » de Doodle envoie des rappels par e-mail aux participants qui n’ont pas encore voté, ce qui évite au responsable de la réussite client d’avoir à relancer manuellement les participants.

Quatrièmement, suivez en direct le décompte des confirmations de participation. Dès que trois parties prenantes ou plus se mettent d'accord sur un créneau horaire, confirmez l'appel QBR dédié à la réussite client. N'attendez pas d'avoir reçu 100 % des réponses. Attendre la dernière réponse est la raison la plus courante pour laquelle la planification d'un QBR se prolonge jusqu'à la semaine suivante.

Cinquièmement, prévoyez des plages de temps libres entre les réunions si le responsable de la réussite client anime des réunions QBR pour plusieurs comptes le même jour. La page de prise de rendez-vous et les réunions individuelles de Doodle prennent toutes deux en charge ces plages de temps libres, ce qui évite que des appels consécutifs ne se chevauchent.

Modèles de sondages de groupe prêts à l'emploi pour les appels QBR consacrés à la réussite client

Utilisez l'un des modèles ci-dessous pour lancer un sondage de groupe correspondant à ce scénario en un seul clic. Le titre, la description et la durée sont déjà renseignés par le lien : il vous suffit de cliquer pour que votre sondage soit prêt.

Q3 QBR kickoff with new stakeholders Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Let's align on Q3 outcomes and set priorities for the next quarter.

Bilan de mi-année (QBR) Sondage de groupe prérempli, 30 min Lancer ce sondage Une brève réunion QBR pour passer en revue les indicateurs d'adoption et signaler d'éventuels risques avant le second semestre.

Rapport trimestriel (QBR) du 4e trimestre axé sur les renouvellements Sondage de groupe prérempli, 60 min Lancer ce sondage Vérifiez le montant du contrat, les données d'utilisation et les conditions de renouvellement avant la fin de l'année.

Réunion trimestrielle de bilan (QBR) entre la direction et les services informatiques et financiers Sondage de groupe prérempli, 90 min Lancer ce sondage Réunion interfonctionnelle de bilan trimestriel (QBR) portant sur la sécurité, le budget et l'alignement de la feuille de route.

Bilan trimestriel (QBR) post-mise en œuvre Sondage de groupe prérempli, 90 min Lancer ce sondage Évaluer les résultats de la mise en œuvre, les tickets ouverts et les étapes clés de la phase suivante.

✅ Ce que Doodle propose pour les appels QBR consacrés à la réussite client

Capacité Gribouillage Remarques Sondage de groupe avec suivi en temps réel des réponses 🟩 Jusqu'à 1 000 participants ; quorum visible en temps réel Synchronisation des calendriers (Google, Outlook, Apple) 🟩 Les trois ont apporté leur soutien Ajout automatique des liens vidéo (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Les quatre sont pris en charge Envoi de rappels par e-mail aux personnes n'ayant pas répondu 🟩 Par e-mail uniquement ; pas de SMS ni de notifications push Identité visuelle personnalisée (logo + couleur principale) ⚠️ Disponible avec la formule Premium Sondages de groupe organisés conjointement 🔜 Dans la feuille de route SMS ou notifications push ❌ Indisponible Gestion de la liste d'attente / de la file d'attente ❌ Indisponible

❓ Foire aux questions

Q : Combien de parties prenantes puis-je inclure dans un sondage de groupe dans le cadre d'un appel QBR consacré à la réussite client ? R : Le sondage de groupe de Doodle peut accueillir jusqu’à 1 000 participants ; ainsi, même les grands comptes d’entreprise comptant de nombreux interlocuteurs dans les services des achats, de l’informatique et des finances restent largement dans les limites autorisées. Le responsable de la réussite client peut inviter toutes les parties prenantes concernées et laisser le décompte en temps réel des réponses faire ressortir le créneau qui rassemble le plus grand nombre de personnes disponibles.

Q : Les parties prenantes de mon client doivent-elles disposer d'un compte Doodle pour voter dans le sondage ? R : Les participants peuvent voter dans un sondage de groupe sans avoir de compte Doodle. En revanche, le responsable de la réussite client qui crée et gère le sondage doit disposer d'un compte Doodle pour le configurer, suivre les réponses et confirmer le créneau final.

Q : Que se passe-t-il si toutes les parties prenantes n'ont pas répondu avant que je doive confirmer la réunion trimestrielle d'évaluation des résultats (QBR) consacrée à la réussite client ? R : Il n’est pas nécessaire d’obtenir un taux de réponse de 100 %. La vue « RSVP en temps réel » indique les créneaux pour lesquels le plus grand nombre de disponibilités a été confirmé. Dès que trois parties prenantes clés ou plus s’accordent sur un même créneau, un responsable de la réussite client peut confirmer ce créneau et envoyer l’invitation via l’agenda. Doodle envoie automatiquement des rappels par e-mail aux personnes n’ayant pas répondu, vous n’avez donc pas besoin de relancer chacune d’entre elles individuellement.

Q : Puis-je relier l'appel QBR confirmé à notre plateforme de visioconférence ? R : Oui. Doodle s'intègre à Google Meet, Zoom, Webex et Microsoft Teams. Lorsque le responsable de la réussite client valide le sondage de groupe, le lien vers la visioconférence est automatiquement ajouté à l'invitation du calendrier, ce qui permet aux participants de recevoir toutes les informations nécessaires dans un seul e-mail de confirmation.

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