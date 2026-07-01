Ett QBR-samtal inom kundframgång är en strukturerad kvartalsvis verksamhetsgenomgång som hålls mellan en leverantörs kundframgångsteam och nyckelpersoner hos en kund. Utmaningen ligger inte i dagordningen, utan i att få rätt personer att samlas i samma virtuella rum. Doodle's Group Poll stöder upp till 1 000 deltagare och visar svarsstatus i realtid, så att en kundansvarig kan se när tre eller fler intressenter enas om en tidpunkt och bekräfta mötet innan tidsfönstret stängs.

🎯 Varför planeringen av QBR-möten inte fungerar för kunder med flera intressenter

Ett QBR-samtal inom kundframgång är bara så värdefullt som de personer som deltar i det. I praktiken kan ett enda företagskonto kräva godkännande från en inköpsansvarig, en IT-chef och en ekonomichef, som alla har olika kalendrar, olika prioriteringar och olika toleransnivåer när det gäller ännu en mötesförfrågan.

Det traditionella tillvägagångssättet är en e-posttråd där alla deltagare turas om att svara: kundansvarig föreslår två eller tre tidpunkter, någon svarar att det inte passar, ett nytt förslag skickas ut, och cykeln upprepas i flera dagar. När ett mötesdatum väl har bekräftats har kvartalet redan hunnit gå två veckor och QBR-mötet har förlorat sin strategiska betydelse.

Problemet är strukturellt. En kundansvarig samordnar arbetet över organisatoriska silor inom kundens företag, inte bara över olika tidszoner. Inköpsavdelningen kan vara upptagen i slutet av månaden. IT-avdelningen kan spärra kalendrarna under ett uppdateringsfönster. Ekonomiavdelningen kan vara upptagen under bokslutet. Inget enskilt tidsförslag kommer att passa alla redan vid första försöket, och kundansvarig har ingen insyn i varför en tid inte fungerar förrän någon svarar – om de överhuvudtaget svarar.

🛠 Group Poll löser problemet med kvartalsöversynen (QBR) där flera intressenter är inblandade

Doodle's Group Poll vänder upp och ner på planeringsprocessen inför ett QBR-samtal inom kundframgång. Istället för att kundframgångsansvarig ska behöva gissa sig fram till tidpunkter och vänta på avslag, presenterar Group Poll ett antal möjliga tidsalternativ och låter varje berörd part rösta på det som passar bäst. Uppföljningen av anmälningarna i realtid visar överensstämmelsen direkt.

Den centrala funktionen är kvorumtröskeln. Doodles Group Poll visar en löpande sammanställning över vilka som har svarat och vilka tidsluckor som har störst överlappning. När tre eller fler intressenter markerar samma tidslucka som tillgänglig får kundansvarig en tydlig signal och kan omedelbart bekräfta QBR-samtalet, utan att behöva vänta på att alla inbjudna ska svara.

När tiden har bekräftats kopplas Doodles Group Poll direkt till Google Kalender, Microsoft Outlook och Apple Kalender, så att inbjudan hamnar i alla berörda personers kalender med ett enda klick. Länken till videokonferensen läggs till automatiskt genom integrationen med Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams, beroende på vilket verktyg som används. Påminnelser via e-post skickas ut automatiskt, vilket minskar antalet uteblivna deltagare utan att kundansvarig behöver göra någon ytterligare uppföljning.

Den automatiska tidszonsdetekteringen hanterar situationer där ett kundkonto sträcker sig över flera regioner. En kundansvarig som genomför en kvartalsgenomgång (QBR) för ett globalt konto behöver inte manuellt omvandla tider; varje intressent ser de föreslagna tidsintervallen i sin egen lokala tid.

⚙️ Arbetsuppgifter för kundansvarig

Det tar ungefär tre minuter att skapa en Group Poll inför ett QBR-samtal inom kundframgång. Här följer den praktiska arbetsgången som en kundframgångsansvarig bör följa.

Börja med att fastställa vilka deltagare som behövs. Vid en QBR innebär det vanligtvis en ansvarig från inköpsavdelningen, en från IT-avdelningen och en från ekonomiavdelningen, samt eventuella medlemmar i det interna kundteamet. Begränsa listan till de personer vars frånvaro skulle göra QBR:en meningslös.

För det andra: föreslå ett realistiskt urval av tidsalternativ för kandidaterna. Erbjud minst fem till sju alternativ fördelade över två veckor. Undvik datum i slutet av månaden om kunden verkar inom en finansintensiv bransch, och undvik som allmän regel måndagsmorgnar och fredagseftermiddagar. Ju bredare tidsfönstret för kandidaterna är, desto snabbare kommer Group Poll att visa om det finns samstämmighet.

För det tredje: ställ in omröstningens varaktighet. Ge intressenterna 48 till 72 timmar på sig att svara. Doodles funktion ”Group Poll” skickar påminnelser via e-post till deltagare som ännu inte har röstat, vilket minskar behovet för kundansvarig att manuellt behöva jaga efter svar.

För det fjärde: Håll koll på den aktuella RSVP-statistiken. Så fort tre eller fler intressenter har enats om ett tidsfönster ska du bekräfta QBR-samtalet för kundframgång. Vänta inte på 100 % svar. Att vänta på den sista svaranden är den vanligaste orsaken till att planeringen av QBR-samtalet drar ut på tiden in i nästa vecka.

För det femte: Se till att lämna mellanrum mellan mötena om kundansvarig håller QBR-möten för flera kunder samma dag. Både Doodles Booking Page och produkten för 1:1-möten stöder mellanrum, vilket förhindrar att möten som följer direkt efter varandra överlappar varandra.

Färdiga mallar för Group Poll inför QBR-samtal inom kundframgång

Använd någon av mallarna nedan för att med ett enda klick starta en Group Poll för det här scenariot. Titel, beskrivning och varaktighet fylls i automatiskt via länken – det är bara att klicka så är din omröstning klar.

Q3 QBR kickoff with new stakeholders Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Let's align on Q3 outcomes and set priorities for the next quarter.

Halvårsgenomgång av verksamheten (QBR) Förifylld Group Poll, 30 min Starta denna omröstning En snabb QBR för att gå igenom införandestatistiken och identifiera eventuella risker inför andra halvåret.

Q4-QBR med fokus på förnyelse Förifylld Group Poll, 60 min Starta denna omröstning Granska avtalsvärdet, användningsdata och förnyelsevillkoren inför årsskiftet.

Ledningssponsor för kvartalsöversyn (QBR) tillsammans med IT- och ekonomiavdelningarna Förifylld Group Poll, 90 min Starta denna omröstning En tvärfunktionell QBR som omfattar säkerhet, budget och samordning av utvecklingsplanen.

QBR-genomgång efter implementering Förifylld Group Poll, 90 min Starta denna omröstning Utvärdera genomföranderesultat, öppna ärenden och milstolpar för nästa fas.

✅ Vad Doodle erbjuder för QBR-samtal inom kundframgång

Kapacitet Doodle Anmärkningar Group Poll med realtidsuppföljning av anmälningar 🟩 Upp till 1 000 deltagare; beslutsförhet visas i realtid Kalendersynkronisering (Google, Outlook, Apple) 🟩 Alla tre stödde Automatisk lägga till videolänk (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alla fyra stödde E-postpåminnelser till dem som inte har svarat 🟩 Endast e-post; inga SMS eller push-meddelanden Anpassad varumärkesprofil (logotyp + huvudfärg) ⚠️ Finns i Premium-versionen Group Polls that are hosted jointly 🔜 I färdplanen SMS eller push-meddelanden ❌ Ej tillgängligt Väntelista / köhantering ❌ Ej tillgängligt

❓ Vanliga frågor

Fråga: Hur många intressenter kan jag inkludera i en Group Poll inför ett QBR-samtal om kundframgång? S: Doodles Group Poll stöder upp till 1 000 deltagare, så även stora företagskonton med flera kontakter inom inköp, IT och ekonomi ryms utan problem inom gränsen. Kundansvarig kan bjuda in alla berörda intressenter och låta den realtidsuppdaterade deltagarstatistiken visa vilket tidsalternativ som har störst överlappning.

Fråga: Behöver mina kunders intressenter ett Doodle-konto för att kunna rösta i omröstningen? S: Deltagarna kan rösta i en Group Poll utan att ha ett Doodle-konto. Däremot behöver den kundansvarige som skapar och hanterar omröstningen ett Doodle-konto för att kunna ställa in den, följa upp svaren och bekräfta det slutgiltiga tidsalternativet.

Fråga: Vad händer om inte alla intressenter svarar innan jag måste bekräfta QBR-samtalet om kundframgång? S: Du behöver inte 100 % svar. I den realtidsuppdaterade RSVP-vyn visas vilka tidsluckor som har flest bekräftade tillgängligheter. Så snart tre eller fler viktiga intressenter har enats om samma tidsfönster kan en kundansvarig bekräfta den tidsluckan och skicka ut kalenderinbjudan. Doodle skickar automatiskt påminnelser via e-post till dem som inte har svarat, så du behöver inte jaga varje person individuellt.

Fråga: Kan jag koppla det bekräftade QBR-samtalet till vår videokonferensplattform? A: Ja. Doodle kan integreras med Google Meet, Zoom, Webex och Microsoft Teams. När kundansvarig bekräftar Group Poll läggs videolänken automatiskt till i kalenderinbjudan, så att alla berörda parter får all nödvändig information i ett och samma bekräftelsemeddelande.

👉 Är du redo att förenkla ditt QBR-samtal inom kundframgång?

Använd mallarna ovan för att starta en Group Poll på några minuter och låt den realtidsuppdaterade deltagarstatistiken sköta samordningen. Inga fler e-postkedjor, inget mer gissande om vilket tidsfönster som passar inköpsavdelningen, IT-avdelningen och ekonomiavdelningen samtidigt. Prova gratis redan idag.