Het plannen van workshops voor talentontwikkeling is het proces waarbij je een datum moet vinden die past bij een grote, zelfgekozen groep medewerkers die zich hebben aangemeld voor een programma. Voor iemand die verantwoordelijk is voor L&D of talentontwikkeling is het niet alleen een logistieke uitdaging; het gaat erom het rendement van elke workshop te maximaliseren door de juiste mensen bij elkaar te brengen. De Groepspoll van Doodle ondersteunt tot wel 1.000 deelnemers, waardoor deze functie perfect is afgestemd op de groepen van 30 tot 50 personen die kenmerkend zijn voor de meeste interne ontwikkelingsprogramma’s.

🎯 Waarom het plannen van workshops voor talentontwikkeling bij HR lastiger is dan het lijkt

Als er 30 tot 50 medewerkers zich aanmelden voor een workshop, komen ze uit verschillende teams, tijdzones en dienstroosters. Een talentontwikkelingsmanager kan niet zomaar een datum kiezen en dan verwachten dat er veel mensen komen. Als je een agenda-uitnodiging verstuurt zonder eerst te kijken of mensen beschikbaar zijn, zorgt dat ervoor dat sommige van je meest veelbelovende medewerkers de sessie helemaal missen, en het verzetten van een workshop voor een grote groep kost veel tijd en ondermijnt je geloofwaardigheid.

De gebruikelijke oplossing is een e-mailketen waarin je iedereen vraagt om conflicten te melden. In de praktijk komen de reacties verspreid over meerdere dagen binnen, reageren sommige medewerkers helemaal niet, en moet de L&D-verantwoordelijke uiteindelijk in zijn hoofd rekenen om de minst slechte optie te vinden. Dat giswerk is de grootste ergernis bij het plannen van HR-workshops voor talentontwikkeling, en het wordt nog erger als het programma elk kwartaal of elke maand plaatsvindt.

Er is ook een probleem met het quorum. Veel ontwikkelingsworkshops hebben een minimale groepsgrootte nodig om effectief te zijn, of het nu gaat om een leiderschapsprogramma in groepsverband, een vaardigheidssprint of een leersessie rond compliance. Als het aantal deelnemers onder een bepaalde drempel komt, verliest de workshop zijn dynamiek van leren van elkaar. Een L&D- of talentontwikkelingsmanager heeft een planningsmethode nodig die de datum met de hoogste opkomst laat zien voordat de uitnodiging wordt verstuurd, niet erna.

🛠 Hoe een Groepspoll helpt bij het plannen van HR-workshops over talentontwikkeling

De Groepspoll van Doodle is precies voor dit scenario bedoeld. Als verantwoordelijke voor L&D of talentontwikkeling stel je drie of vier mogelijke data en tijden voor, deel je één link met je lijst van medewerkers die zich hiervoor hebben aangemeld, en stemmen de deelnemers op de tijdstippen die voor hen het beste uitkomen. Het dashboard van de poll wordt in realtime bijgewerkt, zodat je kunt zien hoe de belangstelling toeneemt en je de winnende datum kunt bepalen voordat je een zaal reserveert of een licentie voor videoconferenties aanschaft.

De groepspoll van Doodle ondersteunt live RSVP’s en het bijhouden van het quorum. Dit betekent dat een talentontwikkelingsmanager kan zien hoe het aantal stemmen stijgt en kan controleren of de sessie het minimale aantal deelnemers haalt, voordat hij of zij een officiële agenda-uitnodiging verstuurt. Zo hoef je niet meer te gissen, wat het plannen van HR-workshops voor talentontwikkeling bij traditionele methoden zo tijdrovend maakt.

Omdat de automatische tijdzoneherkenning van Doodle de voorgestelde tijdstippen aanpast aan de lokale instellingen van elke deelnemer, hoeft een talentontwikkelingsmanager die een workshop organiseert voor meerdere kantoorlocaties of medewerkers op afstand de tijdsverschillen niet handmatig te berekenen. Elke stemmer ziet de voorgestelde tijdstippen in zijn of haar eigen tijdzone, waardoor er minder mensen wegblijven door simpele verwarring bij het plannen.

Voor de sessie zelf koppelt Doodle aan Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft Teams, dus zodra de gekozen datum vaststaat, wordt de videolink direct in de agenda-uitnodiging geplaatst. Deelnemers krijgen automatisch herinneringen per e-mail, zodat de workshop goed in het geheugen blijft hangen zonder dat het L&D-team daar extra werk aan heeft.

⚙️ Praktische details voor de coördinator talentontwikkeling

Zodra je de juiste aanpak hebt bepaald, kost het minder dan tien minuten om de workshop over talentontwikkeling in Doodle in te plannen. Zo zou een talentontwikkelingsmanager dit doorgaans aanpakken.

Stap 1: Maak de groepspoll aan. Log in op je Doodle-account en maak een nieuwe Groepspoll aan. Voeg een duidelijke titel toe (bijvoorbeeld ‘Workshop Leiderschapsbasisvaardigheden Q3’) en een korte beschrijving, zodat deelnemers weten waarover ze stemmen. Stel drie of vier mogelijke data voor, verdeeld over verschillende dagen en tijdstippen van de week, zodat de groep echt kan kiezen.

Stap 2: Deel de link naar de poll. Kopieer de link naar de poll en plak die in je bestaande communicatiekanaal, of dat nu een interne e-mail, een Slack-bericht of een mededeling in het HRIS is. Deelnemers hoeven geen Doodle-account te hebben om te stemmen, maar je hebt wel je eigen Doodle-account nodig om de poll aan te maken en te beheren.

Stap 3: Bekijk de live resultaten. Het dashboard voor groepspolls van Doodle toont de stemmen in realtime. Een talentontwikkelingsmanager kan de resultaten op elk moment bekijken en zien welke datum de meeste opkomst lijkt te krijgen. Als er al vroeg een duidelijke winnaar naar voren komt, kun je de stemming sluiten en de datum vastleggen zonder te wachten tot de allerlaatste stem binnen is.

Stap 4: Bevestig en verstuur de uitnodiging. Zodra het geschikte tijdstip is gevonden, bevestig je de datum in Doodle. Het platform is gekoppeld aan Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar, dus het bevestigde evenement wordt direct naar jouw agenda en die van de deelnemers gestuurd. Voeg je link voor de videoconferentie toe via Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams, en de e-mailherinneringen van Doodle regelen de opvolging automatisch.

Voor talentontwikkelingscoördinatoren die terugkerende workshopreeksen organiseren, betekent de functie voor automatisch terugkerende evenementen van Doodle dat je de volgende poll in de reeks kunt opzetten zonder elke keer helemaal opnieuw te hoeven beginnen.

Kant-en-klare sjablonen voor Groepspolls voor het plannen van HR-workshops over talentontwikkeling

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel, beschrijving en duur zijn allemaal al ingevuld via de link — je hoeft alleen maar te klikken en je enquête is klaar.

Kick-offsessie Leadership Essentials Vooraf ingevulde Groepspoll, 90 min Start deze poll Stem op de beste datum om onze cohortworkshop Leadership Essentials te starten.

Sprint feedback- en coachingvaardigheden Vooraf ingevulde Groepspoll, 60 min Start deze poll Kies een datum voor onze sprint over feedback- en coachingvaardigheden voor managers.

Opfrisworkshop compliance Vooraf ingevulde Groepspoll, 60 min Start deze poll Stem op het beste moment voor de compliance-opfrissessie van dit kwartaal.

Introductie afdelingsoverstijgend mentorprogramma Vooraf ingevulde Groepspoll, 90 min Start deze poll Kies een datum voor de introductiesessie van het afdelingsoverstijgende mentorprogramma.

Onboardingworkshop voor nieuwe managers Vooraf ingevulde Groepspoll, 30 min Start deze poll Stem op het beste tijdslot om de reeks onboardingworkshops voor nieuwe managers te starten.

✅ Wat Doodle te bieden heeft voor het plannen van workshops over talentontwikkeling binnen HR

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Groepspoll voor maximaal 1.000 deelnemers 🟩 Geschikt voor groepen van 30 tot 50 medewerkers, met ruimte om uit te breiden Live RSVP en quorumcontrole 🟩 Leiders op het gebied van talentontwikkeling zien de stemmen in realtime bijgewerkt worden Automatische herkenning van de tijdzone 🟩 Elke deelnemer ziet de tijdvakken in zijn of haar lokale tijd Herinneringen via e-mail 🟩 Geautomatiseerd; alleen via e-mail (geen sms of pushmeldingen) Video-integraties (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alle vier de platforms worden ondersteund Agendasynchronisatie (Google Calendar, Microsoft Outlook, Apple Calendar) 🟩 Bevestigde evenementen worden naar alle belangrijke agenda’s gestuurd Groepspolls in samenwerking met anderen 🔜 Op de routekaart Aangepaste huisstijl (logo en hoofdkleur) ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium

❓ Veelgestelde vragen

V: Hoeveel medewerkers kunnen er in één Doodle-Groepspoll stemmen voor een workshop? A: De Groepspoll van Doodle ondersteunt maximaal 1.000 deelnemers, dus het is ruim voldoende voor groepen van 30 tot 50 personen – wat gebruikelijk is bij het plannen van HR-workshops voor talentontwikkeling – maar ook voor grotere leerevenementen waar iedereen bij betrokken is.

V: Hebben medewerkers een Doodle-account nodig om mee te stemmen in de poll? A: Deelnemers hebben geen Doodle-account nodig om te stemmen. De verantwoordelijke voor talentontwikkeling die de poll aanmaakt en beheert, heeft wel een Doodle-account nodig om de Groepspoll op te zetten en toegang te krijgen tot het dashboard met de resultaten.

V: Kan een talentontwikkelingscoördinator enquêtes houden voor workshops in verschillende tijdzones? A: Ja. Dankzij de automatische tijdzoneherkenning van Doodle ziet elke deelnemer de voorgestelde workshop-tijdstippen automatisch omgerekend naar zijn of haar eigen lokale tijd. Dit is vooral handig voor L&D-teams die hybride of verspreid werkende groepen medewerkers begeleiden.

V: Hoe werken e-mailherinneringen bij het plannen van HR-workshops over talentontwikkeling? A: Zodra een Groepspoll is bevestigd en het evenement is aangemaakt, stuurt Doodle automatische herinneringen per e-mail naar de deelnemers. Herinneringen worden alleen via e-mail verstuurd; er zijn geen opties voor sms of pushmeldingen. De verantwoordelijke voor talentontwikkeling hoeft geen handmatige herinneringen te sturen.

👉 Klaar om het plannen van je HR-workshops over talentontwikkeling te vereenvoudigen?

Gebruik de bovenstaande sjablonen om binnen tien minuten je eerste Groepspoll te starten. Stel drie of vier mogelijke data voor, deel de link met je medewerkers die zich hiervoor hebben aangemeld, en laat de stemmen je vertellen welke datum de meeste deelnemers oplevert, voordat je de zaal of het videogesprek boekt. Geen ‘reply-all’-discussies meer, geen giswerk meer. Probeer het vandaag nog gratis uit.