Een overdracht van een universitaire cursus is die gestructureerde overgangsbijeenkomst waarbij een vertrekkende cursuscoördinator materiaal, beoordelingscriteria en institutionele kennis doorgeeft aan een nieuwe coördinator, voordat een nieuw semester begint. Voor afdelingscoördinatoren is het een hele uitdaging om iedereen bij elkaar te krijgen in één ruimte (of via één videogesprek). De Groepspoll van Doodle ondersteunt tot wel 1.000 deelnemers, waardoor het zelfs praktisch is als er naast de twee cursusleiders ook nog een groot team van assistenten bij betrokken is.

🎯 Waarom het zo lastig is om de overdracht van universitaire cursussen in te plannen

Het grootste probleem waar elke afdelingscoördinator mee te maken heeft: de vertrekkende en de nieuwe cursusverantwoordelijken werken niet volgens dezelfde academische kalender. De vertrekkende verantwoordelijke is misschien bezig met het afronden van een semester in een kwartaalsysteem, terwijl de nieuwe verantwoordelijke halverwege een semester zit in een semestersysteem. De teams van onderwijsassistenten maken het nog ingewikkelder, omdat deze assistenten vaak hun eigen studie, laburen en onderzoeksverplichtingen moeten combineren.

Het resultaat is een lange e-mailwisseling waarin iedereen reageert met "Dinsdag kan voor mij", maar niemand het eens wordt over welke dinsdag precies. De afdelingscoördinator moet uiteindelijk handmatig drie of vier verschillende roosters met elkaar vergelijken, vaak van verschillende instellingen of campussen. Tegen de tijd dat er een tijdstip is vastgelegd, is de tijd voor het begin van het semester al flink ingekort en voelt de overdrachtsvergadering voor de universitaire cursus nogal gehaast aan.

Videoconferenties maken het probleem nog erger. Een overdracht van een universitaire cursus moet misschien via Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams plaatsvinden, afhankelijk van welk platform de uitgaande instelling in licentie heeft. Het regelen van de logistiek rond het gesprek, bovenop het plannen zelf, verdubbelt de werkdruk van de coördinator.

🛠 Hoe een Groepspoll het probleem van de overdracht van universitaire vakken oplost

De oplossing via Doodle is simpel: de afdelingscoördinator maakt een Groepspoll aan, stelt een aantal mogelijke tijdstippen voor die de periode tussen de twee academische kalenders overbruggen, en stuurt één link naar alle deelnemers. De vertrekkende cursusleider, de nieuwe cursusleider en elke assistent stemmen op de tijdstippen die voor hen uitkomen. Geen e-mailwisseling. Geen handmatig vergelijken van gegevens.

De groepspoll van Doodle maakt gebruik van automatische tijdzonedetectie. Dus als de cursusleider zich op een campus in een andere tijdzone bevindt, worden alle tijdvakken automatisch in zijn of haar lokale tijd weergegeven. De afdelingscoördinator hoeft de tijden niet om te rekenen of een disclaimer aan de uitnodiging toe te voegen.

Zodra de stemming is gesloten, zet de afdelingscoördinator het winnende tijdstip vast. Dankzij de kalenderintegratie van Doodle wordt de bevestigde overdrachtsbijeenkomst voor de universitaire cursus direct in Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar gezet. Bij het vastgelegde evenement kan een link naar Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams worden toegevoegd, zodat deelnemers meteen mee kunnen doen zonder te hoeven zoeken naar een inbelnummer.

De ‘Find Time’-functie van Doodle laat het tijdvak zien dat bij alle respondenten het vaakst terugkomt, zodat de afdelingscoördinator in één oogopslag kan zien welk tijdvak voor de meeste mensen uitkomt, in plaats van alle individuele stemmen te moeten doorlezen.

⚙️ Praktische informatie voor afdelingscoördinatoren

Voordat de Groepspoll wordt verstuurd, moet de afdelingscoördinator een paar praktische zaken regelen om de overdracht van de universitaire cursus soepel te laten verlopen.

Deelnemerslijst. Zet de huidige cursusleider, de nieuwe cursusleider en alle assistenten die bij de overdracht betrokken zijn erbij. De Groepspoll van Doodle kan tot 1.000 deelnemers aan, dus zelfs een grote cursus met meerdere groepen en een volledig team van assistenten past in één enquête.

Plaatsen voor kandidaten. Stel minstens vijf tot acht mogelijke tijdstippen voor, verspreid over de week vóór het begin van het semester. Door tijdstippen op verschillende dagen en op verschillende momenten van de dag aan te bieden, is de kans groter dat er overlap ontstaat tussen twee academische kalenders die niet helemaal op elkaar aansluiten.

Duur van de vergadering. Een standaard overdracht van een universitaire cursus duurt 60 tot 90 minuten. Stel de duur in de poll in, zodat de deelnemers weten waar ze aan beginnen als ze stemmen.

Videoplatform. Controleer voordat je het evenement aanmaakt welk platform zowel de afdeling als de instelling van de nieuwe lead ondersteunt. Alle vier de grote platforms (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) zijn rechtstreeks gekoppeld aan Doodle, dus de link verschijnt automatisch in de agenda-uitnodiging zodra het tijdvak is vastgelegd.

Herinneringen via e-mail. Doodle stuurt e-mailherinneringen naar deelnemers, wat handig is bij de overdracht van een universitaire cursus, omdat vooral assistenten wel eens kunnen stemmen en vervolgens de vergaderdatum vergeten als hun eigen studie weer drukker wordt.

Opmerking over Premium. Als de instelling van de afdelingscoördinator Doodle Premium gebruikt, kunnen AI-vergaderbeschrijvingen automatisch de agendatekst voor de overdracht van de universitaire cursus opstellen, en dankzij de aanpasbare huisstijl (logo en hoofdkleur) sluit de poll naadloos aan bij de communicatie van de afdeling.

Kant-en-klare sjablonen voor Groepspolls bij de overdracht van universitaire cursussen

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel, beschrijving en duur worden allemaal automatisch ingevuld via de link — je hoeft alleen maar te klikken en je enquête is klaar.

Kick-off volledige cursusoverdracht Vooraf ingevulde Groepspoll, 90 min Start deze poll Vertrekkende en nieuwe cursusverantwoordelijken en student-assistenten stemmen materialen, beoordelingscriteria en de logistiek van het semester af.

Onboarding en rolbriefing voor student-assistenten Vooraf ingevulde Groepspoll, 60 min Start deze poll Nieuwe student-assistenten krijgen de beoordelingsnormen, de indeling van de spreekuren en de verwachtingen voor de cursus.

Overdracht van lesmateriaal Vooraf ingevulde Groepspoll, 60 min Start deze poll De vertrekkende coördinator neemt de nieuwe coördinator mee door slides, toetsen en leeslijsten.

Overdrachten tussen campussen coördineren Vooraf ingevulde Groepspoll, 90 min Start deze poll Leads en student-assistenten van meerdere campussen bevestigen samen één tijdslot, dwars door verschillende academische kalenders heen.

Overdrachtsgesprek vóór het semester Vooraf ingevulde Groepspoll, 30 min Start deze poll Korte check-in voor de coördinator, de nieuwe lead en de hoofdassistent voordat het semester begint.

✅ Wat Doodle allemaal biedt voor de overdracht van universitaire cursussen

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Groepspoll voor planning met meerdere rollen 🟩 Maximaal 1.000 deelnemers Agenda-integratie (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) 🟩 Bevestigde tijdvakken worden automatisch doorgestuurd Automatische herkenning van de tijdzone 🟩 Handig voor overdrachten tussen verschillende campussen Herinneringen per e-mail 🟩 Alleen e-mail; geen sms of pushberichten Videolink (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alle vier de platforms worden ondersteund Beschrijvingen van AI-vergaderingen ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium Aangepaste huisstijl (logo, hoofdkleur) ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium Groepspolls in samenwerking met anderen 🔜 Op de routekaart SMS of pushmeldingen ❌ Niet beschikbaar

❓ Veelgestelde vragen

V: Hoeveel mensen kunnen meedoen aan een Groepspoll over de overdracht van een universitaire cursus? A: De Groepspoll van Doodle ondersteunt maximaal 1.000 deelnemers, dus zelfs een grote cursus met meerdere onderdelen, een volledig team van assistenten en beide cursusleiders past prima in één enquête. De afdelingscoördinator stuurt één link en iedereen stemt.

V: Wat als de contactpersonen voor de uitgaande en inkomende cursussen in verschillende tijdzones zitten? A: De automatische tijdzonedetectie van Doodle geeft alle mogelijke tijdstippen weer in de lokale tijd van elke deelnemer. De afdelingscoördinator hoeft de tijden niet handmatig om te rekenen of een opmerking over tijdzones toe te voegen aan de uitnodiging voor de poll.

V: Kunnen de bevestigde tijden voor de overdracht van de universitaire cursus direct in onze agenda’s worden gezet? A: Ja. Zodra de afdelingscoördinator het winnende tijdstip vergrendelt, wordt het evenement via de agenda-integratie van Doodle doorgestuurd naar Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar. Het evenement kan een videolink bevatten voor Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams.

V: Hebben deelnemers een Doodle-account nodig om mee te stemmen in de enquête? A: Deelnemers hebben geen Doodle-account nodig om mee te stemmen in een Groepspoll. De afdelingscoördinator die de peiling voor de overdracht van de universitaire cursus aanmaakt en beheert, heeft wel een Doodle-account nodig om het evenement in te stellen en te vergrendelen.

👉 Klaar om de overdracht van je universitaire cursus te vereenvoudigen?

Gebruik de vijf bovenstaande sjablonen om je Groepspoll in minder dan twee minuten op te zetten. Kies het scenario dat past bij je overdrachtsprocedure, klik op de link, voeg je kandidaatplaatsen toe en stuur één link naar je vertrekkende leidinggevende, je nieuwe leidinggevende en het wervingsteam. Geen e-mailconversaties, geen handmatig afstemmen van agenda’s. Probeer het vandaag nog gratis uit.